Baskonia incorpora a Vincent Poirier para las tres próximas temporadas

Ha llegado la confirmación oficial del club. Vincent Poirier ha firmado por las próximas 3 temporadas por el club de Vitoria. Uno de los jugadores más apetecibles que se encontraba en el mercado de fichajes ha elegido finalmente continuar su carrera en la Liga Endesa, en un equipo donde formará pareja interior con Johannes Voigtmann e Ilimane Diop. Tres jugadores interiores jóvenes y con un futuro más que brillante, sin olvidar su presente en el cual han demostrado estar a la altura de los mejores.

SIGN UP | VINCENT POIRIER is the new Baskonia player for the next 3 seasons!



Bienvenue @viinze77!! #GoazenBaskonia pic.twitter.com/TC4xQIkTOI