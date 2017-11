Betis Energía Plus: un desastre sin tocar fondo

Eran pocos los aficionados al baloncesto en general -y al Betis en particular- que creían que, después de perder la categoría deportivamente en Málaga, el club sevillano jugaría en la Liga Endesa tras recuperar su plaza en los despachos con una canasta sobre la bocina desde aquel famoso juzgado de Barcelona. Sin embargo, cerca de cumplirse medio año desde uno de los días más tristes de la historia de la entidad, la situación sigue siendo complicada para los béticos. Y, si los analizamos, veremos que muchos coinciden con errores del año pasado.

El vestuario, de todo menos un bloque unido

El ex-entrenador verdiblanco y principal responsable de la planificación deportiva del primer equipo, Alejandro Martínez, durante su estancia en Tenerife, presumía en muchas entrevistas de que el club chicharrero se caracterizaba por un juego coral. Una situación que el barcelonés no ha sido capaz de llevar a cabo durante su periplo por Sevilla, donde se ha visto un grupo de jugadores que ofensivamente hacían la guerra por su cuenta y que en defensa dejaban mucho que desear.

Óscar Quintana, relevo del catalán en el banco, aunque lleva solamente dos partidos en Sevilla, tampoco da muestras de mejoría. Como muestra, un botón: en el tercer cuarto del partido ante Movistar Estudiantes, O.D. Anosike se marchó al banco tras acumular en pista muchos minutos, sin comunicárselo al entrenador cántabro ni siquiera pedirle permiso. Una imagen que define la anarquía que vive ahora mismo el vestuario y que incluso muestran algunos de sus integrantes como Alfonso Sánchez, quien en el día de ayer sorprendió con unas polémicas declaraciones: "Estoy jodido, no sé si tengo que hablar en plural por mis compañeros o no, hablo por mí, me salen muchas malas palabras pero por respeto no las voy a decir. Como capitán sé que tengo que dar la cara ante la afición y ante los medios, espero que cuando las cosas salgan bien hablen otros compañeros".

La plantilla del Real Betis 17/18 posa en la previa a la temporada l Real Betis Energía Plus

Hay que recordar que la planificación del equipo, inicialmente preparada para jugar en LEB Oro, apenas se vio trastocada tras la resolución judicial. Durante la propia pretemporada, el ambiente en el vestuario demostró ser turbio cuando por situaciones dispares a la par que complejas, los fichajes Samuels, Swing y Brown cambiaron de aires sin estar la temporada iniciada todavía.

Ya con la campaña iniciada, los sevillanos han mostrado problemas de toda índole: peor ataque, segunda peor defensa por detrás de San Pablo Burgos, problemas en el juego interior, en la defensa del perímetro, en el rebote… Individualmente, los bases del equipo no funcionan bien: Donnie McGrath resta más que aporta, Josep Franch cumple mínimamente el nivel y Mikel Uriz no tuvo demasiadas oportunidades con Martínez. Jugadores como Bongou-Colo permanecen en la pista a pesar de sus malas prestaciones ofensivas y especialmente en defensa, Blake Schilb no está en su mejor forma física y jugadores como el propio Uriz, Saúl Blanco e Iván Cruz no parecen contar con la confianza ni de Martínez ni de Óscar Quintana.

Mal arranque… y cambios que no se iban a producir

Si bien el año pasado el Betis en las ocho primera jornadas obtuvo un balance de 3-4, esta temporada los sevillanos acumulan un 0-8 en el que preocupan más las malas sensaciones que transmite el equipo que los propios resultados. Estas malas sensaciones propiciaron una catarata de movimientos que dan muestra de la escasa estabilidad que rige en la entidad bética.

El 12 de octubre, en una decisión que muchos aficionados no entendieron y siguen sin entender, los verdiblancos anunciaron la contratación de Antonio Alonso como secretario técnico del club para paliar la parcela deportiva, huérfana tras el despido de Berni Rodríguez, quien anunció que llevaría el asunto a los juzgados.

Óscar Quintana posa tras fichar por el Real Betis Energía Plus l RealBetisEPlus

A finales de octubre, se produjo el siguiente movimiento. Alejandro Martínez fue cesado como preparador de los andaluces con un pobre balance de doce partidos jugados entre el final de la temporada anterior y el comienzo de esta, y un único encuentro ganado. A finales de la misma semana la entidad bética anunció que su recambio sería Óscar Quintana, en una rueda de prensa donde Alonso aseguró que el equipo no tenía necesidad de ser retocado.

Este despido coincidió con el despido de cinco trabajadores que trabajaban en las oficinas del Real Betis Energía Plus, en un retoque en el organigrama que enojó mucho a la afición de los de San Pablo, tal y como demostraron por redes sociales primero y con diversas pancartas en el partido frente a Estudiantes ante la presencia de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, en el palco. Incluso en dicho partido, cuando ya estaba todo decidido, la pancarta de mayor tamaño fue trasladada al palco donde se encontraban Haro y Fernando Moral, presidente del Real Betis Energía Plus, provocando momentos de tensión con la seguridad privada de la entidad. Días después, Ramón Alarcón, nexo entre el Real Betis Balompié y el equipo de baloncesto, justificó con motivos económicos (y vaticinando que en un futuro próximo puede que haya más) los recortes en la estructura no deportiva del club.

En el encuentro ante Estudiantes, por otro lado, hubo otro punto polémico. Según denuncian desde el portal Muchodeporte.com, el Betis les anunció la noche del sábado –el encuentro se jugó el domingo al mediodía- que a partir de ahora su entrada iba a ser prohibida a todos los actos relacionados con el club bético, tanto en el ámbito futbolístico como en el del basket tras la publicación de un artículo donde el periodista Lucas Haurie escribía sobre los nuevos rectores del antiguo Caja San Fernando y los intereses políticos que podían haber detrás del mismo.

Por último, esta semana se ha anunciado la contratación de Dontaye Draper como director de orquesta del Betis, en un movimiento que probablemente no sea el único. El americano de pasaporte croata es el primer elegido para revertir la situación de los andaluces. Y será el Real Madrid, su ex-equipo, la primera prueba de fuego para un fichaje cuyo salario rondará los 200.000 euros. Con el fichaje del croata son un total de diecinueve las contrataciones que se han producido en el club bético durante 2017, a los que hay que añadirle tres entrenadores (Zan Tabak y los citados Martínez y Quintana) y dos directores deportivos (Berni Rodríguez y Antonio Alonso).

La marca Betis no arranca

Desde que el Betis se hizo con las riendas del baloncesto el proyecto no termina de funcionar. La mala dinámica deportiva del equipo provoca datos como el que sitúa a los de San Pablo como la pista donde más espectadores se han perdido –un 15%- pasando de los 4.416 a los 3.759 espectadores de media que han acudido a San Pablo durante los cuatro partidos que han disputado los sevillanos como locales. Estas mismas estadísticas colocan al feudo sevillano como el segundo que menos espectadores acogen de toda la Liga Endesa, solamente por delante de un recién ascendido como es el caso del GBC, quien tiene una media de 2.121 espectadores.

Real Betis Energía Plus (ABC Sevilla)

Si decimos que no existe una unión dentro del vestuarioLa situación ha vuelto a aquellos primeros meses donde existía una permanente discusión entreUna situación que perjudica mucho al ambiente ya frio de por sí que suele vivirse en la pista hispalense.

Los aficionados, por otro lado, se muestran muy críticos con algunos detalles como que las noticias han pasado a publicarse en la web del club de fútbol considerando al baloncesto como una mera sección o que su cuenta de Twitter haya dejado de seguir a aficionados y periodistas que llevan ya muchos años detrás del equipo ya sea informando o animando.

Un 0-8 con un calendario complicado por delante

El Betis celebra el triunfo (ACB Photo/F.Ruso)

A toda esta complicada situación se le añade el calendario que se le avecina al Betis por delante. El próximo sábado llega a San Pablo un Real Madrid, líder de la tabla en horas bajas tras encajar en casa su primera derrota contra el Barcelona Lassa y recibir un serio correctivo europeo frente a Baskonia. Los verdiblancos sueñan con igualar la proeza de la temporada pasada, cuando en vísperas de Nochevieja vencieron a los merengues por un tanteo de 86-85.

Tras recibir al líder, los de San Pablo marchan a Canarias para jugar en una pista para nada sencilla como es la de Iberostar Tenerife. Por último, los sevillanos cierran este trío de partidos complicados recibiendo el día nueve en San Pablo a Monbús Obradoiro, cuarto en la clasificación con un espectacular balance de seis partidos vencidos por únicamente dos derrotas y siendo la mejor defensa de todo el campeonato.

Aunque queda mucha temporada por delante, el Betis necesita encontrar cuanto antes la senda de la victoria para no hundirse en la tabla. Los verdiblancos, últimos en la tabla en solitario a un triunfo de Burgos, su compañero en el descenso ahora mismo y a dos victorias de la salvación, marcada en este momento por Divina Seguros Joventut (con un partido menos), tienen esta semana ante el Real Madrid la primera oportunidad para intentar eludir un descenso que a partir de este año deja de jugarse en el parqué y en los despachos para jugarse únicamente en la pista.