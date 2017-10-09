Calendario, partidos y resultados de la Liga Endesa 2017/18

09/10/2017 - 03:30
por Mike Maestre
  • Todas las jornadas de la temporada

Jornada 1: 30/09/2017 y 1/10/2017

REAL MADRID - MORABANC ANDORRA: 94-88

HERBALIFE GRAN CANARIA - GIPUZKOA BASKET: 84-76

MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA: 80-74

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - VALENCIA BASKET CLUB: 80-90

FC BARCELONA LASSA - BASKONIA: 87-82

UCAM MURCIA CB - UNICAJA: 64-74

MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET: 82-68

SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE: 65-81

MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT (Aplazado)

 

Jornada 2: 4/10/2017 y 5/10/2017

VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO: 80-67

BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES: 94-76

UNICAJA - SAN PABLO BURGOS: 93-72

MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA: 94-95

GIPUZKOA BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS: 94-60

RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID: 80-87

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC BARCELONA LASSA: 72-74

TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA: 95-99

IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB: 84-78

 

Jornada 3: 7/10/2017 y 8/10/2017

REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA: 93-65

FC BARCELONA LASSA - SAN PABLO BURGOS: 111-81

MOVISTAR ESTUDIANTES - GIPUZKOA BASKET: 75-92

IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB: 67-70

HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA: 100-82

MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA: 77-69

UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA: 81-77

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - RETABET BILBAO BASKET: 86-94

MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT: 77-68

 

Jornada 4: 14/10/2017 y 15/10/2017

VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID

UNICAJA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

FC BARCELONA LASSA - MONBUS OBRADOIRO

RETABET BILBAO BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET - UCAM MURCIA CB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES

 

Jornada 5: 21/10/2017 y 22/10/2017

REAL MADRID - UNICAJA

BASKONIA - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONTAKIT FUENLABRADA

 

Jornada 6: 28/10/2017 y 29/10/2017

VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO

SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET

 

Jornada 7: 4/11/2017 y 5/11/2017

VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO

SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET

 

Jornada 8: 11/11/2017 y 12/11/2017

REAL MADRID - FC BARCELONA LASSA

BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

GIPUZKOA BASKET - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE

 

Jornada 9: 18/11/2017 y 19/11/2017

HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET

MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE

 

Jornada 10: 2/12/2017 y 3/12/2017

VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA

REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO

UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS

IBEROSTAR TENERIFE - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

TECNYCONTA ZARAGOZA - FC BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

 

Jornada 11: 9/12/2017 y 10/12/2017

REAL MADRID - UCAM MURCIA CB

BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET

FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE

HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB

TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA

GIPUZKOA BASKET - MORABANC ANDORRA

MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONBUS OBRADOIRO

 

Jornada 12: 16/12/2017 y 17/12/2017

VALENCIA BASKET CLUB - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA

 

Jornada 13: 23/12/2017

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB

MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE

UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB (Aplazado)

BASKONIA - REAL MADRID (Apazado)

GIPUZKOA BASKET - FC BARCELONA LASSA (Aplazado)

 

Jornada 14: 30/12/2017 y 31/12/2017

VALENCIA BASKET CLUB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - BASKONIA

RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS - GIPUZKOA BASKET


Jornada 15: 6/1/2018 y 7/1/2018

UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS

BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - FC BARCELONA LASSA

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES

 

Jornada 16: 13/1/2018 y 14/1/2018

VALENCIA BASKET CLUB - TECNYCONTA ZARAGOZA

REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - GIPUZKOA BASKET

SAN PABLO BURGOS - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

IBEROSTAR TENERIFE - BASKONIA

FC BARCELONA LASSA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA

 

Jornada 17: 21/1/2018

VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA

BASKONIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA LASSA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB

 

Jornada 18: 27/1/2018 y 28/1/2018

REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET

FC BARCELONA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - BASKONIA

SAN PABLO BURGOS - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - GIPUZKOA BASKET

 

Jornada 19: 3/2/2018 y 4/2/2018

VALENCIA BASKET CLUB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

BASKONIA - FC BARCELONA LASSA

UNICAJA - UCAM MURCIA CB

RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO


Jornada 20: 10/2/2018 y 11/2/2018

REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA - UNICAJA

FC BARCELONA LASSA - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB

MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA


Jornada 21: 3/3/2018 y 4/3/2018

REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS

RETABET BILBAO BASKET - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB

TECNYCONTA ZARAGOZA - BASKONIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - FC BARCELONA LASSA

IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA

 

Jornada 22: 10/3/2018 y 11/3/2018

VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS

IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BASKONIA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MORABANC ANDORRA

MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES

 

Jornada 23: 17/3/2018 y 18/3/2018

VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA

UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB

RETABET BILBAO BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS - FC BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

 

Jornada 24: 24/3/2018 y 24/3/2018

BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA

UCAM MURCIA CB - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS

REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET

 

Jornada 25: 31/3/2018 y 1/4/2018

VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB

FC BARCELONA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UNICAJA - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO

 

Jornada 26: 7/4/2018 y 8/4/2018

REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA - MORABANC ANDORRA

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - FC BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT


Jornada 27: 11/4/2018 y 12/4/2018

VALENCIA BASKET CLUB - BASKONIA

REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

FC BARCELONA LASSA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - GIPUZKOA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA

RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA

 

Jornada 28: 14/4/2018 y 15/4/2018

BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE

UNICAJA - FC BARCELONA LASSA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - RETABET BILBAO BASKET

GIPUZKOA BASKET - MONBUS OBRADOIRO

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - SAN PABLO BURGOS

 

Jornada 29: 21/4/2018 y 22/4/2018

VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA

REAL MADRID - BASKONIA

FC BARCELONA LASSA - GIPUZKOA BASKET

UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES


Jornada 30: 28/4/2018 y 29/4/2018

BASKONIA - UCAM MURCIA CB

UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

GIPUZKOA BASKET - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA LASSA

 

Jornada 31: 5/5/2018 y 6/5/2018

REAL MADRID - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - MORABANC ANDORRA

UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - BASKONIA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA

 

Jornada 32: 12:/5/2018 y 13/5/2018

VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA - GIPUZKOA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UCAM MURCIA CB - REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA LASSA

SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA


Jornada 33: 19/5/2018 y 20/5/2018

VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA

REAL MADRID - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

BASKONIA - SAN PABLO BURGOS

UNICAJA - MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB

IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA

 

Jornada 34: 24/5/2018

FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES

MONTAKIT FUENLABRADA - GIPUZKOA BASKET

MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO - BASKONIA

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Comentarios

Imagen de petravicius petravicius ha respondido el

Se supone que donde pone descansa pones Betis y solucionado, pero de este país¡¡¡ me puedo esperar cualquier cosa. Los que estarán que trinan son los del Joventut, que se pensaban que iban a tener un fin de año tranquilito en su casa y ahora les tocará trabajar un poquito con esa jornada en 30/31 de diciembre, saludos.

Imagen de petravicius petravicius ha respondido el

Como ves mi comentario es del día 1 de Agosto, el mismo día que se sorteó por primera vez el calendario y que el juez dio su visto bueno al Betis. Por eso ese día comenté lo de sustituirle por el Descansa. Luego, en otros comentarios posteriores, ya he explicado lo de la disponibilidad de las canchas como local y como al Betis no le cuadraban esas fechas con las del Descansa, y que esa ha sido la razón por la que se tiene que volver a sortear, saludos.

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