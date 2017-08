Casting de Baskonia para su juego exterior: McRae y Wilcox, últimos nombres

Jordan McRae y C.J. Wilcox son los últimos nombres en salir

Jarell Eddie también suena

Miguel González ficha para jugar con el LEB Plata y entrenar con el primer equipo

Entre los equipos de la Liga Endesa que participarán en la Euroliga 2017/2018, Baskonia es el que está más retrasado en cuanto a la configuración de la plantilla. Suele ser una práctica habitual en el equipo vitoriano explorar hasta el último momento las opciones más interesantes del mercado y además este año ha estado involucrado en casi todos los culebrones del mercado ACB: el caso Huertas, resuelto a su favor con el fichaje del jugador; el tema Larkin, que acabó con la salida de Shane hacia los Boston Celtics; y los que aun quedan por resolver, Jayson Granger y Adam Hanga, del que siguen las negociaciones con el F.C. Barcelona.

Adam Hanga. (JM Casares)

De confirmarse la salida del húngaro volador, los de Pablo Prigioni, solo contarían a día de hoy con Rodrigue Beaubois, Janis Timma y el joven Tadas Sedekerskis para ocupar sus alas, por lo que es la primera zona a reforzar. Cuentan con dos bases, aunque se presupone otro fichaje más en esa posición, y en el juego interior solo faltaría fichar un cuatro para sustituir a Kim Tillie.

Los primeros nombres en salir a la palestra fueron los del joven serbio Vanja Marinkovic y el americano Jarell Eddie, quien sería pretendido por Olympiakos y por Baskonia, según Eurohoops. Pero en el día de ayer se apuntaba al interés por otros dos jugadores con pasado NBA:

-Jordan McRae: Según Chema de Lucas habría interés por el jugador de 26 años y 1.96 metros. McRae jugó la temporada pasada en los subcampeones de la NBA, Cleveland Cavaliers, con los que promedió 4.4 puntos y 1.1 rebotes. Sería su primera experiencia en Europa, aunque si jugó en Australia, pero la mayor parte de su carrera la ha disputado entre la mejor liga del mundo y la G-League.

Precisamente en la liga de desarrollo tuvo uno de los momentos álgidos de su carrera al batir el record de anotación, lo que podemos ver en el siguiente vídeo:

Video of Watch Every Bucket from Jordan McRae's Record 61-Point Game!

-C.J. Wilcox: David Pick informaba en su cuenta de twitter sobre el interés en C.J., que coincide en altura y edad con McRae. Se trata de un escolta que fue elegido en el puesto 28 del draft de 2014 por Los Angeles Clippers y que viene de jugar en la G-League con los Erie BayHawks, con promedios de 12.5 puntos, 4.3 rebotes y 2.0 asistencias, y en Orlando Magic, donde solo promedió 1 punto por partido.

Former ORL and LAC guard C.J. Wilcox is drawing Euroleague interest from Baskonia Vitoria, according to source. — David Pick (@IAmDPick) 7 de agosto de 2017

-Miguel González: Además de buscar jugadores en esta posición para la primera plantilla, también habrían fichado a uno de los mejores proyectos U18 del país para jugar en el equipo de LEB Plata, según informa Gigantes del Basket. El pucelano viene de ganar la medalla de plata en el Europeo de su categoría, siendo uno de los destacados de la selección con medias de 9 puntos, 4.1 rebotes y 2.1 asistencias. González ha sido protagonista en los últimos años en las selecciones de categorías inferiores en las que ha participado y ya se había rumoreado el interés de los equipos grandes en incorporarlo a su cantera.

Nuestro especialista en cantera, Carlos Gómez, analizaba a este jugador en un artículo del año pasado: Miguel González, un posible tirador para el futuro del baloncesto español.

Miguel González lanza a canasta (FIBA)

