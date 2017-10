Chasson Randle, un anotador llegado de la NBA para el Real Madrid

La temporada pasada disputó 26 partidos entre Sixers y Knicks

Refuerzo para la dirección de juego del Real Madrid, mermada por la baja de larga duración de Sergio Llull, con el fichaje hasta final de temporada del estadounidense Chasson Randle (24 años/1.88m) que ocupará plaza de extracomunitario al igual que sus nuevos compañeros Trey Thompkins y Gustavo Ayón.

Se trata de un escolta metido en el cuerpo de un base, con una destacada capacidad anotadora y muy buena mano desde la larga distancia. Formado en la Universidad de Stamford, dio el salto al profesionalismo en el Nymburk checo y la temporada pasada disputó 26 partidos en la NBA entre Sixers y Knicks con unas medias de 5.3 puntos, 1.3 rebotes y 1.3 asistencias en 11.5 minutos de juego.

“Investigué un poco y vi que mucha gente predice que el Real Madrid estará en la Final Four de la Euroliga. Su base titular, Sergio Llull, está lesionado y se perderá parte de la temporada. Tienen a otro base argentino y a un joven jugador -Doncic- al que sitúan en el número 1 del próximo draft de la NBA”, comenta el nuevo fichaje madridista en QCOnline.

"Me han dicho que jugaré de base y de escolta. Entiendo que la temporada ya ha empezado para ellos y que el equipo está en marcha, pero me han llamado por alguna razón. Estoy preparado para aprovechar esta oportunidad y mejorar al equipo. No me importa si juego dos minutos por partido o 30. Solo quiero hacer lo que me pidan y ayudar al equipo a ganar”, continúa.

En el siguiente vídeo podemos ver una de sus exhibiciones con los Westchester Knicks en la D-League, sumando 38 puntos con un 9/11 en triples. Sus promedios en la liga de desarrollo fueron de 20.9 puntos, 3.7 rebotes y 3.7 asistencias en 32.3 minutos por encuentro.

