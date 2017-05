El Barça empieza a trabajar. Granger, en camino; ¿adiós a Bartzokas?

Tras caer eliminados en cuartos de final frente al Valencia Basket, y poner fin a una temporada realmente aciaga, el conjunto blaugrana ya está pensando en clave 2017-18. Nacho Rodríguez, en declaraciones posteriores a la eliminación, se mostraba duro y contundente “Ha sido una temporada decepcionante, frustrante y muy mala”.

Pero no solo eso, sino que ha ido un poco más allá al asegurar que “Creo que la historia, la camiseta del Barça, no ha estado a la altura de lo que se ha demostrado. Trabajaremos muy duro para recuperar el prestigio y la imagen que siempre ha tenido el Barça y construir un equipo competitivo para los próximos años”. El manager de gestión de la entidad blaugrana no se ha mordido la lengua, y en lo que parece un claro reproche al funcionamiento del equipo ésta temporada afirmaba que “puedo garantizar, de cara a la próxima temporada, que habrá más compromiso, más disciplina y más profesionalidad en la sección de baloncesto”.

una entrada: jayson granger

Jayson Granger brilla con Anadolu Efes (TBF)

Poco han tardado en salir a la palestra, el primero de ellos el de Jayson Granger. El base uruguayo, pero con ficha de jugador de formación, es un viejo anhelo del FC Barcelona, que ya intentó hacerse con sus servicios el pasado verano. Ahora, y según adelantaba Encestando, los catalanes han retomado contactos y su fichaje parece estar listo.

Tras dos temporadas en el Anadolu Efes, el base de la cantera de Estudiantes, volvería a España tras firmar unos buenos 9.7 puntos, 2.7 rebotes y 3.9 asistencias para un total de 10.3 de valoración promedio en la pasada edición de la Euroliga a las órdenes de Velimir Perasovic. Su ficha de cupo es un valor añadido, que a la vez parece cerrar las puertas a la llegada de Guillem Vives a la Ciudad Condal.

una salida: georgios bartzokas

El segundo nombre en salir a la palestra, pero en esta ocasión para ponerlo en la rampa de salida, es el de Georgios Bartzokas. El técnico griego ha estado bajo sospecha durante toda la temporada, e incluso se llegó a decir que los jugadores habían pedido su cabeza, y según apunta Talk Basket, el Barcelona piensa que es necesario renovar la dirección del equipo y por ello no contarán con el griego para continuar en el proyecto.

Lo cierto es que no ha sido una temporada positiva para Bartzokas, a quien se ha visto desquiciado en la banda, e incapaz de revertir la complicada situación en la que estaba inmerso su equipo. Las lesiones, la falta de cohesión y en ocasiones, incluso, la desidia han marcado una temporada en negro para todo el conjunto blaugrana, y el principal señalado ha sido Bartzokas.

Dos nombre suenan para sustituirle, el deseado Sarunas Jasikevicius y Sito Alonso, que desde que salió de Bilbao siempre ha tenido el banquillo blaugrana en mente. Veremos los pasos que toman desde la dirección deportiva encabezada por Rodrigo de la Fuente y Nacho Rodríguez, pero se avecina un verano complicado en Can Barça.