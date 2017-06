El Barça no se decide y Vives seguirá siendo taronja

Anoche venció el plazo para que el Barcelona afrontase la operación del base de Valencia Basket Guillem Vives, cuya cláusula sufría una rebaja más que considerable, ya que acordó en su pasada renovación con el club taronja una reducción momentánea de 1'5 millones de euros a tan solo 300.000 €. Ese plazo vencía ayer a las 23:59 sin que el Barcelona oficializase la noticia de su contratación.

¿Los motivos? Algunos medios argumentan que la lesión de tobillo del jugador catalán puede haber sido fundamental, ya que, según algunas informaciones aun no confirmadas, esta lesión podría haber empeorado tras forzar para disputar la Final ante el Real Madrid, lo que habría provocado un edema que requeriría pasar por el quirófano. Así las cosas, el FC Barcelona no querría arriesgar con su contratación e iniciar la próxima temporada con dos jugadores convalecientes, como serían precisamente Vives y Claver, que serían tres si contabilizamos otro ex taronja como Pau Ribas, también lesionado de larga duración durante esta última campaña.

Por otro lado, parece que sigue abierta y en punto muerto la vía Shane Larkin, que incluso llegó a darse por hecha hace un par de días, aunque el propio jugador americano se encargó de desmentirla con un sugerente y curioso tweet, donde decía literalmente "Ah, la falsa noticia me tiene..." (y añade dos iconos muy interpretables con unas caras babeando):

Ahhh the fake news got me — Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) 23 de junio de 2017

Parece que desde las oficinas blaugranas se está trabajando intensamente, y sigue completamente abierta la "Operación Bases", tras la llegada de el francés Heurtel, y con las dudas de qué sucederá con Tyrese Rice, a quien se ha relacionado con el Maccavi de Tel Aviv. Parece que el americano es la pieza fundamental para terminar de encajar el nuevo puzzle azulgrana en su dirección de juego, bien quedándose y asumiendo su responsabilidad como principal base, o bien saliendo y liberando esa plaza. En los próximos días se debe despejar la incógnita y aclarar este entramado de nombres.