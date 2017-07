El futuro del CB Canarias: Comienza la era Nenad Marković con la ilusión de siempre

Todo no fueron alegrías en el conjunto de Txus Vidorreta, las malas noticias golpearon al equipo en forma de lesiones, la peor parte se la llevaba Javier Beirán que se perdía la temporada por una grave lesión de rodilla. Nico Richotti también se encontró inmerso en la lucha contra las lesiones, lo que le mantuvo sin encontrar su juego en casi toda la liga.

La salida de Txus Vidorreta a Valencia Basket ha hecho que el equipo canario incorpore al entrenador balcánico Nenad Markovic, que se encontraba la pasada temporada en la liga turca, entrenando al Pinar Karsiyaka. El entrenador con pasado como jugador en ACB dispone de un bloque de jugadores bastante sólidos, aunque tendrá que fichar varios jugadores para asumir las marchas que se han producido, lo analizamos.

Video of Presentación de Nenad Markovic, nuevo técnico del Iberostar Tenerife

Nueve jugadores son los que parece que seguirán en el equipo la próxima campaña, todos ellos cuentan con contrato y salvo una oferta irrechazable jugarán la próxima temporada en el club. Una base bastante fuerte sobre la que construir el nuevo proyecto canarista para la temporada 17/18. Todo indica, salvo sorpresa, que el trío de bases continuará siendo el mismo, Bassas, San Miguel y Davin White intercambiando con la posición de escolta, serán los encargados de manejar la nave aurinegra.

En los puestos exteriores, nos encontramos a Marius Grigonis y al capitán Nico Richotti, que repetirán en el puesto de escolta, salvo sorpresa. Javier Beirán está en pleno proceso de recuperación, aunque se espera que pueda ir metiéndose en el equipo poco a poco, recuperando su mejor versión. La continuidad del madrileño, sin duda, una de las mejores noticias para el equipo insular.

En los puestos interiores se ha optado por renovar al 4 Tim Abromaitis después de una gran última temporada en el club, un jugador polivalente que da mucho al equipo en ambas partes de la cancha. Fran Vázquez y Petit Niang cuentan con contrato y seguirán en el equipo. Dos interiores de calidad con un perfil similar (salvando las distancias), aportando defensivamente mucho poderío a los puestos interiores.

Marius Grigonis cuenta con dos años más de contrato en el equipo canario, aunque se ha podido saber según Gigantes que algunos equipos rusos, además del Alba Berlín de Aíto están detrás del jugador lituano. Se antoja complicado evitar la salida del joven jugador.

También hemos podido saber de la mano de “Gigantes” que el primer fichaje de la era Markovic será Rosco Allen, el cual estaría firmado por los insulares y ocuparía la plaza en la posición de 4 de Will Hanley.

Los que se van

Para un equipo modesto es siempre complicado igualar las ofertas que llegan por tus jugadores después de una temporada exitosa. Aaron Doornekamp cambia Tenerife por Valencia, seguirá jugando a las órdenes de Txus, esta vez en Valencia Basket. Otro de los jugadores que ha sido imposible mantener ha sido el griego Giorgios Bogris, que vuelve a Grecia para jugar en Olympiacos. El club no cuenta con Will Hanley, y valora poder llegar a un acuerdo con Tariq Kirksay con vistas a completar una plantilla larga.

Os quiero!Hemos vivido una temporada increíble.gracias por todo elamor que he recibido.Mucha suerte.Os llevaré en el [email protected] — Georgios Bogris (@bogrinho) 30 de junio de 2017

Los puestos por cubrir

La salida de Doornekamp ha dejado un hueco importante en el puesto de 3. Con Beirán todavía sin recuperarse del todo, es de vital importancia cubrir este puesto con un alero de garantías. La no continuidad de Will Hanley también abre la posibilidad de que el club canarista busque en el mercado un ala pivot que pueda mejorar el hueco dejado por Will, se rumorea que será un jugador importante que hará pareja con Tim Abromaitis, dando al equipo un salto de calidad en este puesto.

Tim Abromaitis (Foto: Carlos González)

La baja de Bogris hará que el Canarias busque un 5 titular en el mercado de verano para acompañar a Vázquez y Petit. El club mantiene libre la opción de fichar a un jugador que ocupe plaza de extracomunitario, una ventaja para los isleños a la hora de encontrar un 5 en el mercado.