El Gran Canaria exhibe músculo y defensa ante un Real Madrid de pretemporada (73-64)

Un Madrid con bajas y vulnerable cae en el Gran Canaria Arena

Mañana se diputará la final entre el Herbalife Gran Canaria y el Valencia Basket

Los jugadores del Granca comenzaron muy acertados desde más allá del arco del triple y lograron las primeras ventajas. Al Real Madrid, con Capazzo titular, no se le veía con fluidez en ataque, ante una defensa amarilla muy motivada por defender el título ante su ruidosa afición. Felipe, como siempre, cargaba con fuerza el rebote ofensivo, pero no pudo culminar con canasta sus capturas bajo el aro. Los puntos del Madrid, en su mayoría, llegaban cerca de canasta, gracias al poderío interior de Ayón. Seis triples del Granca, los puntos interiores de Pasecniks y su gran defensa hacían que los locales se mantuvieran por delante (24-17). El duelo sufrió un parón en la anotación y ambos equipos generaban más errores que aciertos. La aparición de Paulí fue muy importante para los locales, tanto en defensa como en ataque. Al Madrid le seguía costando mucho encontrar espacios en la defensa amarilla y no lograban anotar con regularidad. Solo anotaron un triple en la primera mitad y dieron cuatro asistencias, algo muy poco habitual en los blancos y que evidencia la gran defensa de los canarios (37-28). El partido continuó por los mismos derroteros por lo que discurrió el tercer cuarto, más errores que aciertos y la defensa del Granca imponiéndose, siendo la clave del partido. La ventaja de los amarillos superó los diez puntos, a pesar de que tampoco conseguían puntos sencillos. Un par de canastas de McKissic, mientras el Madrid fallaba hasta los tiros libres, dieron aire al ataque del Herbalife. Los blancos anotaron veintidós puntos del Madrid entre el segundo y el tercer cuarto (por 27 del Granca) y la ventaja seguía siendo amarilla (51-39). El Gran Canaria logró frenar un pequeño momento de inspiración de Carroll, ayudado por un triple de Doncic, y con los puntos y un tapón de Luke Fischer volvieron a incrementar la diferencia. A pesar del devenir del partido, el Madrid no le perdía la cara y su capacidad de reacción es conocida de sobra en toda Europa. Dos triples seguidos de Thompkins pusieron a los blancos más cerca que nunca y metieron miedo a un Granca que no supo aprovechar los malos momentos anteriores del Real Madrid para fniquitar el choque. La tranquilidad de Mekel fue clave, en los instantes finales, para que los jugadores canarios supieran pasar el mal momento y contar con buenas decisiones en ataque (73-64).

Defensa: La defensa amarilla, unida al mal momento de forma con el que ha llegado el Real Madrid a esta Supercopa, ha marcado totalmente el partido. Un equipo eminentemente ofensivo, como el blanco no encontró, en ningún momento del partido un ritmo anotador regular. Tuvieron bajísimos porcentajes de tiros (6 de 23 en triples), tanto de campo como libres (4 de 11), pocas asistencias y mucho descontrol.

Dirección de juego: Con Llull lesionado y Doncic tocado, la dirección de juego del Madrid recayó, casi por completo, en Campazzo, que no realizó un buen partido. La anotación de los blancos llegaba, casi siempre a través de jugadas indivduales. Campazzo tampoco aprovechó los espacios para tirar cuando estaba solo y lo poco que tiró, lo falló.

Nivel físico: El Granca, demostró estar, en este momento de la temporada, en un tono físico más elevado que su rival y esto le permitió defender a un gran nivel, lo que resultó clave para la victoria del Herbalife. Como ya pasó en la temporada pasada, los amarillos llegan más rodados a este torneo, entre la pretemporada y el inicio de la Liga Endesa y eso provoca que los grandes sean más accesibles.

J 1 | 22/09/2017 | 22:00 | Gran Canaria Arena | Público:9386 1 2 3 4 Árb: M.A. Pérez Pérez, Carlos Cortés, Jordi Aliaga 24|17 13|11 14|11 22|25