El Valencia Basket se aferra a Green y a San Emeterio para llegar a la final (83-78)

Los taronja consiguen llegar a otra final

Ambos equipos salieron a la cancha pletóricos de acierto ofensivo, aunque fue el Valencia, liderado por San Emeterio, el que logró imponerse y lograr las primeras ventajas. Con los primeros cambios fue Green, que jugó de escolta al lado de Vives, el que tomó el mando anotador de los taronja, para llevar la dieferencia a su favor hasta la decena de puntos. Unicaja no podía aguantar el ritmo anotador de su rival e iba siempre a remolque, con McCallum ausente y ningún jugador capaz de anotar más de una canasta en juego (31-18). A pesar de los triples de Salin, muy cómodo en la que fue su pista hasta hace unos meses, el Unicaja seguía sin encontrar vías para anotar con regularidad. La segunda unidad del Valencia no tuvo el mismo nivel de contundencia de cara al aro que los titulares, por lo que la ventaja de los campeones de Liga se asentó en torno a los diez puntos. La vuelta a la cancha de un inspirado Erick Green y su duelo con Nedovic, fue lo más destacado del cuarto, junto con el buen rendimiento de Will Thomas (50-36). Por primera vez en el encuentro, Unicaja consiguió anotar en cinco ataques consecutivos y logró recortar la diferencia hasta los cuatro puntos, dejando el partido equilibrado. Nedovic y Brooks se erigieron como los líderes de su equipo en anotación, mientras Augustine, se hacía con el control de los aros, reboteando sin parar y taponando las penetraciones de los valencianos. Sin la anotación individual de Green, los taronja bajaron su nivel ofensivo y solo lograron anotar gracias a Pleiss en el interior y a Sastre (66-63). Valencia dio otro tirón para comenzar el último parcial, otra vez bajo la inspiración de Green, mientras, Unicaja, con transiciones rápidas, respondía al duelo y se mantenía con opciones, aunque siempre por detrás en el marcador. El choque llegó a los últimos minutos más igualado que nunca (75-75). Los jugadores del Valencia Basket incrementaron su nivel defensivo y se encomendaron en ataque a la veteranía de San Emeterio y a un tiro exterior de Doornekamp para meterse en otra final (83-78).

Greem entre dos rivales (foto: ACB Photo)

Control del balón: Unicaja cometió demasiados errores en el pase y eso le lastró durante los primeros veinte minutos de juego . Al descanso, los malagueños doblaban a su rival en pérdidas de balón (9 a 4). Su mejora ofensiva en el tercer cuarto vino de la inspiración de Brooks y Nedovic, pero también por la mejora en el control del balón , generando más asistencias y sin perder ningún balón en diez minutos de juego. En el último parcial volvieron a evidenciar problemas en este sentido, perdiendo seis balones, muchos de ellos en los minutos finales del choque , ante una defensa presionante de Valencia que les cerró todas las vías de pase.

J 1 | 22/09/2017 | 19:30 | Gran Canaria Arena | Público:8975 1 2 3 4 Árb: E. Pérez Pizarro, Carlos Peruga, Francisco J. Araña 31|18 19|18 16|27 17|15

