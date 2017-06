FC Barcelona: Euroliga 2003 vs Euroliga 2010 ¿Cuál fue el mejor equipo blaugrana?

Uno de los dichos más extendidos del refranero español es "cualquier tiempo pasado fue mejor". En la mayoría de los casos esto solo expresa una nostalgia de la juventud o lo selectiva que es nuestra mente a la hora de recordar otras épocas primando los recuerdos positivos. Pero en el caso del F.C. Barcelona Lassa de esta temporada esas palabras se convierten en un axioma, ya que no podía ser más evidente que prácticamente todas las temporadas anteriores fueron mejores.

Y dentro de ese brillante pasado hemos decido comparar los dos momentos más importantes: las dos Euroligas ganadas por el equipo azulgrana. Los redactores de Solobasket hemos votado los duelos individuales entre los jugadores de los mejores quintetos, los banquillos, los entrenadores y al equipo en general para decidir desde nuestro punto de vista que plantilla fue mejor. También esperamos que participéis de esta votación para ver si vuestra opinión mayoritaria coincide con la nuestra.

Pero primero hagamos un análisis de la trayectoria de ambas épocas del club antes de exponer los resultados de nuestra votación.

F.C. BARCELONA 2002/2003

Celebración del título de 2003 (foto:Euroleague)

En el verano del 2002 la directiva azulgrana decidió poner el todo por el todo para conseguir ese objetivo tan esquivo y perseguido a lo largo de tantas temporadas como era ganar el máximo título continental. Ya fuera con el nombre de Copa de Europa o de Euroliga, el Barça fue el equipo más regular del continente, llegando durante casi una decada a los momentos decisivos pero sin poder conseguir nunca el triunfo final. Y uno, o más bien el principal, señalado por la prensa y la afición de ese "fracaso" fue el arquitecto de esa época dorada: Aíto García Reneses. Un debate muy interesante sería el de si tiene más valor un título esporádico o el estar luchando año tras año hasta el final, pero no es el objeto de este artículo. Pero si lo es que la directiva del Barcelona, tras la peor temporada de Reneses en el equipo ya que fue una de las dos únicas en las que no alcanzó la final de la ACB, si se posicionó y tuvo claro que había sido la última oportunidad del entrenador madrileño de buscar la gloria europea en Can Barça.

El elegido para sustituirlo fue Svetislav Pesic, que venía de ganar el Mundial de Indianápolis al frente de la selección yugoslava, con la que también ganó el año anterior el Europeo de Turquía. También había sido capaz de hacer campeona europea a Alemania en 1993 y al Alba Berlín ganador de la Korac en 1.995. En esa Yugoslavia contaba con Predag Stojakovic (mvp del torneo), Vlade Divac y Dejan Bodiroga como jugadores más importantes. Y precisamente este último fue el fichaje estrella del F.C. Barcelona. Nunca sabremos a ciencia cierta si por Pesic vino Dejan o al revés.

Oberto defiende a Bodiroga en un desajuste defensivo

Bodiroga era la indiscutible máxima estrella a nivel europeo y sobre todo un experto en ganar Euroligas, ya que había ganado dos de las tres anteriores con el Panathinaikos del campeón por excelencia de dicha competición: Zeljko Obradovic. También fue finalista de la Suproleague en la temporada de la escisión, 2000/2001, además de acumular una Recopa en el Real Madrid, 3 ligas griegas, 1 Lega y una copa en Italia, y sumar dos mundiales, una plata olímpica y tres europeos con su selección. El serbio era todo un seguro de títulos para sus equipos.

El tercer fichaje estrella fue Gregor Fucka, que también venía acompañado de un gran palmarés: campeón de Europa con Italia en 1999 y plata en 1997, y de dos Legas y dos Copas de Italia. El jugador italiano de origen esloveno era una rara avis de aquella época: un 2.15 que prefería encarar como un alero para tirar o penetrar.

Solo se hizo un fichaje más, que fue el alemán Patrick Femerling, un 2.17, que no estaba al nivel de los otros rutilantes fichajes ,pero que rindió perfectamente en el papel que se le asignaba y permitió al equipo tener un trío de siete pies junto a Fucka y Roberto Dueñas.

Jasikevicius fue el artífice de la reacción azulgrana (Foto: ACB Photo/A.Caparrós)

Fueron pocos fichajes pero muy importantes para darle ese punto más a un equipo que ya contaba con Saras Jasikevicius, un joven Juan Carlos Navarro (22 años), Rodrigo de la Fuente, Nacho Rodríguez, Anderson Varejao y el mencionado Dueñas. Esos eran los 9 hombres que jugaban minutos. A Pesic le gustaba una rotación corta que apuntalaba con jóvenes como Alfons Alzamora o Cesar Bravo que contaban con muy poco tiempo en cancha.

Era una plantilla de una calidad espectacular que no tenía rival en el panorama nacional. El eterno enemigo pasaba por una de las peores, si no la peor, época de la historia del Real Madrid y ni siquiera se clasificó para los playoffs. El Tau Cerámica, campeón de la temporada anterior, bajó mucho el nivel ese año con los cambios en su plantilla y solo en la Copa del Rey tuvo un papel destacado. Únicamente el Pamesa Valencia, entrenado por Paco Olmos y con una de las mejores plantillas de su historia, le plantaba cara. Nacho Rodilla y Alejandro Monteccía comandaban desde el base un equipo que contaba con Paraíso, Kammerichs, los sempiternos Victor Luengo y Bernad Hopkins, y la maravillosa pareja interior formada por Fabricio Oberto y Dejan Tomasevic, fichada del Tau campeón. En menor medida, el afrancesado Unicaja de Málaga de Bullock, Gurovic, Risacher, Okulaja, Kornegay, Sonko, Weiss y los jóvenes Carlos Cabezas y Berni Rodríguez dirigidos por Boza Maljkovic, y el Adecco Estudiantes de Azofra, Brewer, Loncar, Carlos Jiménez, Felipe Reyes, Keefe, Germán Gabriel y Pancho Jasen entrenados por Pepu Hernández, eran las otras escuadras que competían con los blaugranas por la liga y fueron los que completaron el cuadro de semifinales.

Oberto captura un rebote ante Dueñas

Para abrir boca, el Barça se llevó la Copa del Rey ganando con facilidad al Real Madrid, por la mínima al Unicaja, y en la prórroga por seis puntos al Tau, con un gran partido de Roberto Dueñas, que hizo 18 puntos y 17 rebotes, y Jasikevicius, que decidió en los momentos clave con 17 puntos. Aquí está la crónica de aquella final.

Pero, aunque por el camino ganase todo, Bodiroga y compañía solo tenían en mente un título: la Euroliga. Es más, podría decirse, que solo tenían en mente la Final Four. Mientras sus grandes rivales, CSKA de Moscú y la Benetton de Treviso, arrasaban en las fases previas con un gran baloncesto de ataque, los de Pesic ganaban la mayoría de partidos por escasa diferencia mientras asentaban una gran defensa, los roles del equipo y trabajaban en la gran obsesión del técnico serbio: el control de los partidos. No hay nada mejor para ilustrar esto que los frios números: mientras los rusos acumulaban una diferencia de puntos a favor de 144 en la fase regular y 100 en el top16, los italianos 145 y 70, los catalanes solo sumaban 89 y 24.

Fucka y Andersen luchan en las alturas por el balón

Para culminar la sensación de que aquel era el año con mayúsculas, la Final Four se celebraba en casa, en el Palau Sant Jordi. En las semifinales tocaba jugar contra el CSKA que había arrasado en las fases previas con las estrellas J.R. Holden y Victor Alexander, nombrado mejor pívot y compartiendo quinteto de la temporada con Bodiroga, el tristemente fallecido y que da nombre al trofeo de máximo anotador Alphonso Ford de Montepaschi Siena, el jugón de la Benetton Tyus Edney y el español Jorge Garbajosa, que también pertenecía a la plantilla italiana. También formaban parte de la plantilla rusa Papaloukas, Khryapa, Monya, Hatzivrettas, Songaila y Panov. Fue una semifinal dura e igualada hasta el último momento y que se decidió por acciones poco habituales de la Bomba Navarro, un rebote y un robo. Los más destacados fueron Bodiroga con 17 puntos y un gran Fucka con 21. Aquí los anotadores de ese partido.

En la gran final aguardaba la Benetton de Treviso que se había gando el derecho en un duro partido contra sus compatriotas de la Montepaschi de Siena. Una gran plantilla con los veteranos Pittis y Marconato, la locura de Bulleri, la experiencia de Marcelo Nicola, la calidad de Trajan Langdon, el talento de Markoishvili y comandada por el actual presidente de la FEB y entre los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, Jorge Garbajosa, y la estrella que destacaba por encima de todas: el menudo Tyus Edney, ganador de la Euroliga del 99 con Zalguiris.

Garbajosa

La final fue dura e igualada, como todos los partidos importantes de este Barça. La Benetton comenzó ganando el primer cuarto gracias a su buen juego ofensivo y a la calidad y acierto de Edney. Pero en el segundo cuarto los de Pesic consiguieron imponer su defensa y cortocicuitaron por completo el ataque italiano dejándoles anotar solo 9 puntos. A partir de ahí los azulgranas llevaron la delantera en el marcador todo el partido gracias al dominio de la situación de Bodiroga y Fucka. A pesar de que los italianos se acercaron varias veces en el marcador como por ejemplo en el 55-52, el gran trabajo de Femerling en una ocasión y dos triples consecutivos de Saras y Navarro en otra volvieron a estirar la diferencia. La primera Euroliga ya estaba conquistada y Dejan Bodiroga era justamente nombrado MVP de la Final Four. La plantilla del 2003 entraba en la historia del baloncesto europeo. Esta fue la crónica de la final.

Se cerró la temporada con un triplete histórico al ganar la ACB contra Pamesa Valencia. El dominio fue aplastante ya que los catalanes solo cedieron un partido en el total de las eliminatorias por el título. La final fue un contundente 3 a 0 con Saras Jasikevicius como MVP.

En cuanto al análisis técnico del equipo de Pesic, la mayor virtud de Svetislav fue conseguir implantar una defensa numantina en un equipo que contaba con Jasikevicius, Navarro, Bodiroga y Fucka, jugadores que nunca habían destacado en la faceta defensiva y a los que consiguió implicar en esa tarea o minimizar sus carencias según el caso. También hay que destacar como consiguió encajar en el equipo a tres siete pies y a Varejao con 2.08, con solo Fucka para desempeñar el papel de cuatro abierto que ya se imponía en el baloncesto europeo con jugadores como Garbajosa, Nicola o Khryapa. Jugar siempre con dos torres era clave en el dominio del rebote y en el entramado defensivo ya mencionado. Y su sello más característico era un férreo control del juego y del tempo que provocaba que, aunque casi nunca conseguía grandes diferencias en el marcador, dominara todos los partidos y era el mejor equipo en los momentos en que más quemaba el balón.

F.C. BARCELONA 2009/2010

El Barça levanta el trofeo de la Euroliga (Foto: Lafargue)

Tras la convulsa época de Dusko Ivanovic, Xavi Pascual, técnico de la casa que lo sustituyó antes de finalizar la temporada 2007/2008, había ganado fuerza en el club al conseguir la ACB del 2009 y la directiva decidió darle a él y a Chichi Creus casi un cheque en blanco para conformar una plantilla capaz de asaltar otra vez el trono de la Euroliga.

Se fichaba a Pete Mickeal de Tau Cerámica, a Boniface Ndong de Unicaja, a Terrence Morris y Erazem Lorbek de CSKA, y se producía el fichaje más caro de la historia del Barça, la emergente estrella española Ricky Rubio. Prácticamente un quinteto titular de no ser por el puesto de escolta, que era propiedad de Juan Carlos Navarro, ya asentado al nivel de las máximas estrellas del baloncesto europeo tras su vuelta de la NBA la temporada anterior. Con 29 años, la Bomba estaba en uno de sus mejores momentos. En la plantilla seguían los nacionales Fran Vázquez, Roger Grimau y Victor Sada y los ya adoptados para siempre Jaka Lakovic y Gianluca Basile. Desde la pretemporada los blaugrana eran considerados unánimemente favoritos a todo.

Uno más, Mickeal se une a la fiesta del mate.<br> (Foto:dnavarro.es)

El sello de Xavi Pascual en aquella época era un juego rápido basado en la recuperación o el rebote en defensa para iniciar rápidamente el contraataque o la transición. Y en juego estático basarse en el talento de Navarro y la capacidad de Mickeal para hacer daño en todas las zonas del campo. Su jugada más utilizada era el pick, ya fuera "and roll" para terminar con espectaculares aleyhoops a sus pívots o "and pop" para el tiro de sus cuatros abiertos.

Y tenía la plantilla hecha a medida para desarrollar ese juego. En defensa, Ricky era el mejor recuperador de balones de Europa, Sada un perro de presa, Mickeal un gran defensor y reboteador, y la pareja de pívots era la más intimidante del continente, con el experto Ndong y el máximo taponador histórico tanto de ACB como de Euroliga, Fran Vázquez. En ataque, tanto Rubio como Navarro trasladaban el balón rápidamente a campo ofensivo y eran expertos en el bloqueo y pase gracias a su capacidad en este último fundamento. Los aleyhoops acabados en mates eran continuos gracias a la capacidad de jugar por encima del aro de Vázquez,Ndong y Morris, al igual que los triples de Lorbek o el propio Morris cuando eran ellos los que realizaban el bloqueo. Y si eso no funcionaba quedaba la enorme calidad en el uno contra uno de la Bomba, Mickeal o Lorbek.

Al igual que la anterior época analizada, la plantilla era muy superior sobre el papel al resto de los equipos la liga ACB. Pero quizás había algo más de dificultad. El Real Madrid, en el que Sergio Llull comenzaba a jugar algún partido de titular, sin estar en una buena época, era mejor que el de la 2003. Además era una temporada de entrenadores renombrados en muchos de los equipos del baloncesto patrio: a los blancos los entrenaba Ettore Messina, Dusko Ivanovic volvía a su binomio perfecto con Baskonia, Neven Spahija entrenaba al Valencia de los jóvenes Nando De Colo y Victor Claver, Joan Plaza a Cajasol y Aíto a Unicaja.

Fran Vázquez tapona a Linas Kleiza(Foto: Lafargue)

Como en el 2003, el Barça se llevó la Copa del Rey con Fran Vázquez de MVP y arrollando al Real Madrid en la final. Los blaugrana daban una gran sensación de superioridad a esas alturas.

Sin embargo, el camino a la Final Four del equipo de Pascual fue totalmente diferente al de Pesic. En la fase regular, los catalanes no perdieron ni un partido y acumularon una diferencia de puntos a favor de 208. En el top16 solo perdieron un partido y la diferencia fue de 69, la mayor de todos los equipos. Y superaron los cuartos de final ganándole 3-1 al Real Madrid. Esta vez, no solo eran claramente favoritos, si no que lo demostraban en la cancha arrasando a sus rivales partido tras partido y con un gran juego ofensivo.

El mejor quinteto de liga regular de la Euroliga fue el formado por Milos Teodosic de Olympiakos, que fue el MVP, Juan Carlos Navarro, Linas Kleiza de Olympiakos, Victor Khryapa de CSKA y Aleks Maric de Partizán. En el segundo aparecía otro jugador de los griegos, Josh Childress, de los rusos, Ramunas Siskaukas, y del Barça, Erazem Lorbek, demostrando la constelación de estrellas que había en los tres equipos. Lo completaban Bo McCalebb en su etapa de Partizan y Tiago Splitter de Baskonia.

Otra vez tocaba verse las caras con el poderoso acorazado ruso en semifinales y con viejos conocidos: J.R. Holden y Khryapa seguían de la plantilla de hace 7 años y también estaba Trajan Langdon que jugaba en Benetton de aquella. Pero también había caras nuevas como los rusos Kaun y Ponkrashov, el esloveno Smodis, uno de los grandes del baloncesto europeo pero que llegaba recién recuperado de una larga lesión, Zoran Planinic, Pops Mensah-Bonsu y Ramunas Siskaukas, que era la estrella en aquel momento. Como si fuera una vuelta al 2003, fue un partido duro y trabado en el que el máximo anotador del Barça fue Vázquez con 11 puntos pero en el que otros 5 jugadores aportaron entre 7 y 10 puntos. El CSKA lo intentó peleando el rebote de ataque, pero ya no estábamos en la época en que se ganaba con 54 puntos anotados. Así lo narramos en solobasket.

En la final aguardaba un Olympiakos muy diferente al que después se llevó dos Euroligas. Era una plantilla repleta de estrellas que no resistía casi ninguna comparación nombre por nombre, pero distaba mucho de ser un equipo. Empezando por una de las mejores parejas de bases de la historia europea, Papaloukas y Teodosic, siguiendo por fichajes millonarios de la NBA, Linas Kleiza y el sobrepagado Josh Childress, y continuando por los pívots griegos Bourussis, "BabyShaq" Schortsanitis y Mavrokefalides. También estaban en plantilla aunque con pocos minutos en esa final, por unos u otros motivos, el ahora NBA Patrick Beverley, la estrella de Israel Yotan Halperín, el americano Scoonie Penn y Nikola Vujcic. Una auténtica pléyade de estrellas. Pero que ya habían sufrido hasta el último segundo contra el Partizán de McCalebb, Maric y una de las estrellas del Fenerbache actual campeón, Vesely, que cometió un error importante al no cerrar a Childress que consiguió forzar la prórroga que les dejó sin final. Crónica de la semifinal.

Navarro, MVP (Foto: Lafargue)

Se preveía una final igualada, pero no tuvo historia. La intimidación de los interiores azulgranas, especialmente de Fran Vázquez que puso 4 tapones en el partido, comenzó a minar la moral de los griegos desde el principio del partido. Kleiza y Sofo lo intentaban con acciones individuales pero el pívot gallego interceptaba una y otra vez sus intentos. El único lunar era el mal inicio de Ricky, pero en su lugar entró un Sada que tuvo su partido más efectivo en ataque, 7 puntos sin fallo en el tiro, incluido un triple. En las alas, las dos estrellas, Mickeal y, en especial Navarro, asumían su papel para acabar con 14 y 21 puntos. La Bomba ocupaba el papel de su antiguo compañero Bodiroga como MVP de la final tras presentar una tarjeta de 23 créditos de valoración. A sus puntos había sumado 5 rebotes, 3 asistencias y 5 faltas recibidas. Y pasaba a la historia como el único jugador que ha ganado dos Euroligas con la camiseta del Barça, quizás el hito más importante que ha conseguido con su equipo. Crónica de la final.

Este equipo se convirtió en histórico desde ese mismo momento, pero para igualar al del 2003 le faltaba la ACB para completar un segundo triplete. Inexplicablemente, después de arrasar a Estudiantes y Unicaja, pareció perder la motivación y no fue capaz de ganar ni un solo partido al Caja Laboral en la final. O más bien la explicación está en una magnífica plantilla de los vitorianos, dirigida por un Dusko Ivanovic sediento de sangre y que conocía al equipo y a su entrenador, con un Tiago Splitter que fue MVP de la liga y de la final formando pareja con Mirza Teletovic, Pau Ribas y Marcelinho Huertas como bases, English, Barac, Oleson, Hermann, Eliyahu y el hombre que encarna como nadie el carácter Baskonia, incluso ahora que ya no juega en Vitoria, Fernando San Emeterio, el jugador que metió el 2+1 que ponía el 3 a 0 y daba la liga a Caja Laboral.

VOTACIONES

-Saras Jasikevicius 9-1 Ricky Rubio

Jasikevicius ganador

Entre los redactores consultados se impone el base lituano. Está claro que no hay chauvinismo en esta página. A pesar que de que Ricky es uno de los grandes del baloncesto patrio y de su gran carrera NBA, el historial de Saras en Europa y la ascendencia y carácter que tenía en el gran Barça de 2003 ha decantado la balanza. La calidad ofensiva y el tiro exterior del que puede ser algún día el entrenador del equipo blaugrana pueden con los robos y del desparpajo de Ricky. En imaginación y asistencias los dos están igualados.

-Juan Carlos Navarro 2003 0-10 La Bomba 2010

¡Es difícil decidir que época de Navarro fue mejor!

Nos hemos tomado una licencia ya que el titular en el 2003 era Rodrigo de la Fuente, pero queríamos ver que etapa de Navarro era la mejor y no hay duda de que el 2010 ya era un grande de Europa, mientras que en la primera Euroliga, a pesar de ser clave, aún estaba empezando su carrera.

-Dejan Bodiroga 10-0 Pete Mickeal

Bodiroga arrasa

Otra vez hay unanimidad absoluta. A pesar de que MVPete es uno de los mejores americanos de la historia de Europa, Dejan es el considerado por la mayoría de expertos como el mejor jugador europeo que no ha pasado por la NBA y para muchos top10 de todos los tiempos. Como pasaba en su carrera, Bodiroga gana siempre.

-Gregor Fucka 3-4 Erazem Lorbek

Lorbek gana por la mínima

La votación más igualada. Gana el virtuoso esloveno por un solo voto y habiendo tres redactores que han votado empate. Dos jugadores que fueron los mejores cuatros de Europa en su momento, muy altos pero con un gran tiro de tres y mucho talento.

-Roberto Dueñas/Patrick Femerling 0-7 Fran Vázquez/Boniface Ndong

El dúo Fran/Boniface gana

Gana claramente el dúo taponador del 2010 contra las torres de 2003, pero el cero en su cuenta es engañoso, ya ha habido tres votos de empate. Puede que la espectacularidad de los aleyhoops nos hayan hecho olvidar el importantísimo trabajo sucio de los 7 pies.

-Banquillo 2003 0-10 Banquillo 2010

El banquillo del 2010 arrasa

Esta votación era obvia. En el 2003 Pesic jugaba con una rotación corta en la que podríamos equiparar a algunos jugadores: Rodrigo de la Fuente versus Roger Grimau, Nacho Rodríguez contra Victor Sada, Anderson Varejao contra Terrence Morris y Alfons Alzamora contra Jordi Trías, pero nos quedaríamos sin nadie que oponer del 2003 contra Jaka Lakovic y Gianluca Basile, dos lujos para el banquillo del 2010.

-Svetislav Pesic 5-4 Xavi Pascual

Votación muy reñida entre Pesic y XP

Podría pensarse que el ser el entrenador con más títulos de la historia del Barça le daría la votación a Pascual, pero es que el primer amor nunca se olvida. La mística de Pesic, que dio a los catalanes la primera Euroliga, ha calado muy hondo en la historia del basket europeo.

F.C. BARCELONA 2002/2003 7-2 F.C. BARCELONA 2009/2010

A pesar de que en las votaciones anteriores gana el 2010 por 4 a 3, en el voto general el triunfador es el equipo del 2003. Hay varias razones: Navarro, la estrella de París, ya estaban en el Sant Jordi. Bodiroga es Bodiroga. Mickeal tiene un lugar preferencial en el corazón barcelonista pero no más hondo que Saras. Fucka y Lorbek pelean por ser considerados los mejores cuatro/cincos de la historia azulgrana después de Audie Norris. Y como hemos dicho, el primer amor no se olvida y la mística de la primera Euroliga está dentro de todos nosotros.

Ahora os toca votar a vosotros.