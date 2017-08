Gabriel Olaseni completa el juego interior de Montakit Fuenlabrada

Montakit Fuenlabrada apuntala su juego interior con la incorporación del pívot Gabriel Olaseni (25 años, 2.08m) que llega después de disputar la pasada campaña la liga francesa con Orléans Loiret Basket, donde firmó 10.2 puntos y 8 rebotes por partido. Formado en la Universidad de Iowa ha desarrollado su carrera en Europa, militando en Brose Baskets, Giessen 46ers, Sassari y el mencionado Orléans.

Olaseni se encuentra concentrado con la selección británica para el Eurobasket que arranca la próxima semana. El pívot británico completa un juego interior formado por Sekulic, O'Leary, Sulejmanovic y Chema González.

Ferran López, director deportivo del club fuenlabreño apunta que "buscábamos un jugador diferente, que nos diese rebote, intimidación y presencia física con experiencia en Europa. Gabriel encaja perfectamente en ese papel, viene de jugar en un equipo francés, hace dos años jugó Euroliga, tiene mucho rebote, muy buen bloqueo directo y de continuación, muy buenas manos, capacidad atlética y buen tiro de cuatro o cinco metros en ataque"

Video of Gabe Olaseni Drops 17 Points on 8/8 Shooting! GB vs Hungary Eurobasket 2017 Qualifier

Sobre el autor Ramón Juan @lucentumblog Antiguedad: 8 años 3 semanas #Contenidos: 1,158 Total lecturas: 4,798,701