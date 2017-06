Georgios Bartzokas, destituido como entrenador del FC Barcelona

Lo que era un secreto a voces, se ha confirmado nada más comenzar la rueda de prensa: Bartzokas deja de ser entrenador del FC Barcelona. Eran las 12:02 cuando Joan Bladé ha comunicado que el técnico griego no continuaba. No se ha andado con rodeos y, tras recordar que la temporada ha sido en general muy mala, ha ido directo al grano.

El primero en tomar la palabra ha sido Joan Bladé, quien ha anunciado lo que ya se esperaba. "Estamos aquí para hacer un balance, que como todos sabéis ha sido decepcionante. Los objetivos no se han cumplido y somos conscientes. El equipo no ha dado la imagen que querríamos; por eso, lamentamos esta situación. A su vez, quería anunciar que, a partir de hoy, Georgios Bartzokas dejará de ser el entrenador del primer equipo de baloncesto".

Tras él, ha hablado Albert Soler, que ha empezado también con un balance: "No hemos estado a la altura. Si hemos sido noticia, no ha sido por los buenos resultados ni por los récords, sino por todo lo contrario. Dicho esto, seguimos creyendo en nuestro modelo: un modelo en el que se ganen los máximos títulos posibles, con el máximo número de jugadores formados en la casa. El modelo en sí no es el problema, el caso es que no hemos sabido aplicar el modelo a las exigencias que merece el club". Acto seguido, ha entrado de lleno en el tema Bartzokas: "Le deseo lo mejor, pero nuestra obligación es mirar hacia delante. Hace unos tres meses, remodelamos la sección e incorporamos a Nacho Rodríguez y a Juan Llaneza; por tanto, la continuidad del entrenador no ha sido la primera cuestión que se ha planteado en esta remodelación. Además, desaparece la figura del mánager de gestión y el mánager deportivo, así que Nacho será el responsable absoluto de toda la sección (...). Os quiero decir que esto se ha hecho hoy. Esta mañana, Nacho y yo nos hemos reunido con el entrenador y le hemos comunicado la decisión".

Víctor Lavagnini ha sido hábil a la hora de preguntar por el nuevo entrenador. Nacho ha dicho que no es momento de hablar de entrenadores, debido a que hay competiciones que todavía no han acabado; por ello, el periodista catalán le ha preguntado si lo ha dicho porque "ese entrenador" que están buscando se encuentra en la fase final de alguna competición. Nacho se ha defendido haciendo referencia a la planificación: el año pasado fue tardía y este año los tempos van bien, pero en ningún caso dejaba entrever que el posible técnico esté aún compitiendo una fase final.