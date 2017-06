Hanga: "Este año teníamos más calidad pero es muy importante la química que tienes”

Hanga piensa que la clave para que el Baskonia hiciera una buena temporada el curso anterior fue debido a que eran un grupo muy especial.

Adam Hanga (28 años/2.01) será el narrador principal del capítulo 2015-16 de la próxima tercera edición del libro Historia del Baloncesto en España y, gracias a departamento de prensa del Baskonia hace un par de días, pudimos recoger su testimonio. En él, Hanga hace una reflexión sobre el equipo de la temporada actual y la anterior: “Para mí (el del curso pasado) fue uno de los mejores grupos y equipos con los que yo he jugado. Las personas que tuvimos el año pasado (temporada pasada)... por eso creo que llegamos a la Final Four (de Berlín). El equipo que teníamos, la química que teníamos… fue increíble el año pasado. Por eso yo sigo hablando con muchos jugadores del año pasado como Fabien (Causeur), que es mi amigo. Estuve hablando todo el verano con Mike (James) también… con Darius (Adams) también he estado hablando. Bueno, Bourousis fue un año compañero de habitación. Creo que ese año fue especial por eso llegamos a la Final Four, no por la calidad porque, por ejemplo, puede ser que este año (esta temporada) teníamos más calidad que el año pasado por esto en baloncesto y todos los deportes de equipo es muy importante que química tienes”.

Actualmente, Hanga ha acabado contrato con el Baskonia y todo parece indicar que partirá a San Antonio para competir con ellos los próximos años. La franquicia de Greg Popovic lo quiere a toda cosa ante la más que posible retirada del crack argentino Manu Ginóbili.

El exterior húngaro promedió 10.5 puntos y 4.4 rebotes por partido este curso en la Euroleague y fue el líder del equipo en su mejor temporada en Europa mientras en la Liga Endesa promedió, levemente, unos guarismos algo más altos. No obstante, el club vitoriano ha hecho los deberes, cómo no, y ante la posible marcha del mejor jugador defensivo de la Euroliga de este año ya movió ficha firmando por tres años a Janis Timma.