Javi Vega: "Con los descensos y ascensos, la LEB Oro cambia"

Entrevista a Javi Vega

Después de toda una vida defendiendo los colores del Fuenlabrada y siendo un clásico de la ACB pese a tu corta edad (29), te surgió la oportunidad de jugar en Burgos, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Qué partes positivas y negativas has encontrado en esta nueva experiencia?

La transición de Fuenlabrada a Burgos fue un poco complicada porque a día 21 de agosto me había quedado sin equipo y empezaba la pretemporada. Entonces las opciones de jugar en algún equipo se complicaban bastante y, en ACB menos todavía, entonces surgió la posibilidad de Miraflores que se acababa de crear en ese momento y el único que estaba era Andreu Casadevall. Él es un entrenador de primer nivel y te asegura que será un equipo competitivo, fui para allá más que nada por Andreu y, bueno, la transición fue complicada, estuve dos-tres meses en shock porque yo tenía firmado el contrato con Fuenlabrada y tenía todo allí. Me costó cambiar de aires.

"Salir de Fuenlabrada fue duro para mi"

Partes positivas, yo creo que es mucho más evidente que me ha ido mucho mejor a nivel personal, a nivel deportivo, he disfrutado mucho más del baloncesto, de la vida que rodea al baloncesto y ahora con un ascenso, vuelta a la ACB con mucha más confianza y madurez. Lo positivo es eso y, quizás lo negativo es dejar tu ciudad, tu afición, tu familia y tener que irte a otra ciudad de una manera un poco forzada y en lo económico das un paso atrás en este nivel, pero al final he sacado más cosas positivas que negativas de todo esto.

¿Cómo se lleva competir en una liga donde la ilusión por ascender se ha ido perdiendo poco a poco? ¿Produce dejadez saber que por muchos logros deportivos que hagas, en ocasiones no sirve para nada?

Yo creo que en el inconsciente afecta, aunque nosotros al final jugamos y aunque juguemos en primera nacional o municipal el que es competitivo es competitivo, y le gusta ganar a todo aunque sea con los amigos. Con el tema de ascender es cierto que todos tienen la ilusión, pero ya ni se celebra y, a la hora de celebrar se es un poco cauto porque no sabes si vas a subir. Este año por fin ha pasado, han subido los dos equipos y han bajado los dos equipos y esto es lo bonito del deporte, poder progresar y que tenga recompensa la temporada. Los jugadores no pierden las ganas de competir, porque eso va por dentro, pero sí es cierto que se pierde la ilusión.

"Los jugadores no pierden las ganas de competir, porque eso va por dentro, pero sí es cierto que se pierde la ilusión"

En varias etapas de tu carrera deportiva, pudiste jugar en la LEB Oro, ¿qué diferencia has notado respecto a cuando jugaste en Baloncesto León en 2008?

En León ya comenzaron a ajustarse los salarios, empezaban los primeros impagos. Me acuerdo por Jerez y esas zonas, aunque sobre todo por L'Hospitalet recuerdo que estaba Quinteros en la liga y que había subido con León y, de hecho se fue a Zaragoza (LEB), cambió la ACB por LEB porque se ganaba muchísimo dinero. No me gusta hablar de cifras, pero había gente que ganaba 300 o 400 mil euros en LEB limpios cuando ahora el mayor sueldo que se puede ganar en LEB son 4 mil euros al mes, el que más.

"Había gente que ganaba 300 o 400 mil euros en LEB limpios cuando ahora el mayor sueldo que se puede ganar en LEB son 4 mil euros al mes!"

Con este dinero no puedes traer americanos buenos, la liga es menos atractiva, hemos ido tirando porque tenemos unos buenos jugadores nacionales y la liga al final ha tenido un caché de los años anteriores que se ha ido siguiendo, porque hay gente que piensa que la LEB Oro es muy fuerte y vienen muchos tan solo para ver el nivel, pero claro esto te vale un par de años, ahora ya el nivel ha ido bajando porque la gente se da cuenta de que no haces dinero ni la liga progresa. Ahora con los descensos y ascensos, la liga cambia, los equipos de LEB Oro se rascarán el bolsillo para poder ascender y verán más factible poder invertir más dinero y, la ACB será más dura porque los de abajo saben que ahora tienen la posibilidad de bajar.

"Ahora con los descensos y ascensos, la liga cambia, los equipos de LEB Oro se rascarán el bolsillo para poder ascender y verán más factible poder invertir más dinero"

Esta temporada Burgos ha conseguido de nuevo el ascenso deportivo a la Liga Endesa. Hasta en tres ocasiones se le ha privado la oportunidad de disfrutar de lo que ganaron en la cancha. Este año se cumplió el sueño. ¿Cómo se encuentran los ánimos por la ciudad?

Miraflores tomó un reto muy complicado después de tres años de ascender sin premio, la gente volvió a coger ilusión y yo creo que si este año no lo hubieran conseguido, hubiera sido un palo importante. Se ha conseguido y ahora mismo hay mucha expectativa en la ciudad, Burgos se merece ya ACB por los aňos anteriores y por la constancia que han tenido. No han perdido la ilusión en ningún momento y, este año ya era la última oportunidad, estoy muy contento por los aficionados y la gente del club, se lo merecen.

"Burgos se merece ya ACB por los aňos anteriores y por la constancia que han tenido"

¿Cuál de tus compañeros crees que poseen un nivel suficiente para poder jugar en la ACB la próxima temporada? ¿y de la LEB Oro en general?

Bueno, yo creo que con más o menos importancia hemos subido todos, todos se han ganado el derecho a poder jugar en ACB, pero también sé como funcionan las cosas y creo que al final los que más importancia han tenido son los nacionales que conocen más la liga. Creo que Goran, Barrera, Alex López, Edu Martinez, yo, Soluade, Steinasson, creo que nos lo merecemos todos, no podría hacer distinción porque todos han aportado su granito de arena y todos podrían tener un rol en ACB más o menos importante. No te puedo especificar, es seguro que algunos tendrán más posibilidades y otros menos, pero creo que todo el mundo se lo ganó.

"Se prefiere apostar por una promesa de fuera por 2000 € y no gastarse un poco más en alguien de la casa y con el que el aficionado se pueda identificar"

Y la LEB, queda demostrado que es un buen trampolín para ACB y se pueden aprovechar muchísimos jugadores. De hecho, solo hay que ver Valencia: ha ganado la liga y muchos jugadores han pasado por LEB. La LEB tiene buen nivel aunque haya bajado, se sigue apostando para dar un salto hacía ACB. Yo creo que se debería de mirar más hacia la LEB, la gente confía poco y sobre todo en el jugador español. Prefieren apostar por una promesa de fuera por 2000 € y no gastarse un poco más en alguien de la casa y con el que el aficionado se pueda identificar. Al final, te cargas el baloncesto español. Creo que habría que mirar más al jugador español porque el compromiso es mayor y la identificación con la ciudad, la gente y viceversa es más natural y es una seña de identidad más grande.

Hemos visto en los últimos meses como jugadores que han brillado con facilidad en las ligas FEB han partido a ligas como la NM1 francesa (LEB Plata) ¿En qué medida está afectando la crisis económica en España al baloncesto profesional? ¿Valoras probar suerte fuera de España en alguna competición europea?

Creo que con lo de los ascensos y descensos la liga ha perdido mucho. Creo que cualquier jugador se puede plantear perder un poco de dinero jugando en LEB para poder llegar a la ACB, y apostar a nivel personal, por un equipo, o por lo que fuese. Sobre todo los jugadores más mayores, cuando juegas bien en LEB ves que el año que viene necesitas mejorar. Por ejemplo Goran Huskic, el año que viene no va a ganar más de lo que gana ahora, ni deportivamente lo va a hacer mejor de lo que ha hecho la pasada temporada, entonces la LEB tiene un tope y de ahí ya no puedes pasar, te estancas. La gente opta o por ir a la ACB y si no puede, por irse a Europa, y en este caso Francia se está moviendo mucho y por cercanía y por dinero,- estamos hablando de una LEB Plata francesa donde la posibilidad de crecer existe-, y por las condiciones laborales que son mejores que aquí, la gente está optando por ir a Francia.

"Si Burgos no hubiese subido, Francia era una opción a tener muy en cuenta, porque están pagando bien, pagan al día, son serios"

Yo, por ejemplo, este año de no tener nada si Burgos no hubiese subido, Francia era una opción a tener muy en cuenta, porque están pagando bien, pagan al día, son serios. También pruebas otra experiencia y aprendes otro idioma. Es una liga bastante atractiva, están dando el paso apostando por gente de aquí, es una escapatoria muy válida, sobre todo para no estancarte en una liga en la que no se puede subir, ni tampoco bajar. Lo único es que sigues con el mismo dinero y en el mismo nivel deportivo.

Todos los veranos vemos como los equipos ACB fichan numerosos jugadores extranjeros que después no rinden al nivel esperado porque muchos carecen del nivel suficiente para competir en ACB. ¿Te da la sensación de que se busca fuera lo que ya tienes en casa? ¿Eres partidario del libre mercado y que jueguen los mejores o de dar importancia en primer lugar al jugador nacional?

El jugador nacional formado en el país tiene una mentalidad más de equipo. A lo mejor un jugador de fuera viene a destacar individualmente. Vienen de países donde el baloncesto no está tan potenciado y los clubes aprovechan eso para pagarles dos duros o menos que a tí, y como el que compra un melón, si sale bien, te salió por dos duros, y si te sale mal, no pasa nada, lo mandan para su casa. Así, cogen al jugador de fuera porque viene más barato, y al final te puede salir mejor. Pero así se cargan al jugador de aquí.

"Los clubes gastan lo menos posible, y mientras la gente lo acepte, el jugador queda devaluado totalmente"

Yo soy partidario del mercado libre, pero creo que hay que cuidar al jugador nacional. No puede ser que en la liga española hayan equipos sin ningún jugador español. Pienso que se puede fichar lo que quieras, da igual que tengas 8 americanos, pero hay que cuidar al jugador español, porque hay gente que se viene regalada. Los clubes gastan lo menos posible, y mientras la gente lo acepte, el jugador queda devaluado totalmente. Tenemos que cuidarlo un poco más, sobre todo para el futuro del baloncesto español.

"La mayor sorpresa ha sido el título de Valencia, cansado del Madrid/Barça, el título del Valencia ha sido lo mejor que nos hubiera podido pasar, junto a los ascensos y descensos"

¿Qué importancia te merece la continuidad en los estudios mientras desarrollas una carrera profesional en el deporte? ¿Qué facilidades te aportan unos conocimientos académicos a la hora de comprender el baloncesto en la pista? ¿Tiene relación?

Los estudios son muy importantes, o cualquier tipo de formación. Es fundamental de cara al futuro porque incluso antes con mucho dinero, tampoco te asegurabas el poder vivir de ello. Ahora cuando te retiras tienes que estar preparado al igual que las demás personas para competir en el mercado laboral. A nivel de baloncesto, sí afecta, si eres buen estudiante o tienes una disciplina, a la hora del baloncesto te viene bien. A la hora de entender los sistemas, de leer el baloncesto, rapidez mental, etc. Cuanta más capacidad tengas, o más disciplinado seas, mejor vas a entender el baloncesto.

Imagino que has seguido la Liga Endesa esta temporada. ¿Qué equipos, jugadores y momentos te han sorprendido?

La he seguido en cuanto a nombres se refiere porque se me ha hecho complicado con mis partidos y mis viajes, pero no la he podido seguir tanto como quisiera. La mayor sorpresa ha sido el título de Valencia, cansado del Madrid/Barça, el título del Valencia ha sido lo mejor que nos hubiera podido pasar, junto a los ascensos y descensos. Lo que más me ha sorprendido a nivel individual ha sido las explosiones de Oriola y Sastre. También el Canarias ha sido toda una alegría, o Unicaja, en ese sentido gozamos de buena salud.

"Pienso que se debería cuidar igual a los grandes que a los pequeños"

Esta temporada hemos visto varias disputas entre la ACB y los grandes equipos de la Liga Endesa, presionando para que se reduzca el conjunto de equipos con vistas al futuro, para así poder optar a una liga de 16 equipos y disponer de mayor posibilidad para descansar y hacer frente a la exigente Euroliga. ¿Hasta qué punto puede llegar la fuerza de estos equipos en la competición? ¿Se pueden ver favorecidos en ocasiones en los partidos por su poder e historia en la liga?

Son clubes muy importantes y le dan mucho caché a la liga, hay que cuidarlos y son los que mandan, los que más poder tienen porque también son los que más dinero mueven, los que más generan. Es muy importante tener al Madrid en la liga para la ACB. Yo, lo de los 16 equipos, sí que lo cumpliría pero menos no, porque ya desvirtuas la liga. También pienso que se debería cuidar igual a los grandes que a los pequeños.

El 31 de agosto comienza el Eurobasket 2017, España ha dado una lista muy interesante y que hace soñar a los aficionados españoles. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido algo?

Me sorprendió mi presencia, ya que hay bajas importantes por lesión. Es todo una sorpresa, todo un orgullo para mí. Es un buen grupo de trabajo, gente joven, y creo que hacen bien a la hora de trabajar el futuro de la selección. Lo de las ventanas FIBA es algo muy extraño este año, pero hay que estar preparados y creo que esta “selección B” ha sido muy buena, con vistas al futuro.

De cara al Eurobasket, siendo el último baile de Gasol y Navarro, tendrán mucha ilusión y muchas ganas, y medalla se llevarán seguro.

Para terminar la entrevista al igual que hice con tu compañero y amigo Saúl Blanco, me gustaría que me dijeras 5 nombres de jugadores que te han impresionando ciertamente como compañeros y como rivales.



Me han impresionado como compañeros:

1 Quino Colom

2 Saúl Blanco

3 Edu Martinez

4 Jorge García

5 Mario Cabanas

A nivel individual:

1 Ferran López

2 Francesc Solana

3 José Antonio Paraíso

4 Jorge García

5 Salva Guardia