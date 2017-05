Joan Plaza: "Queremos llegar a la final, y ganarla"

"Me gustaría seguir en Málaga en Euroliga"

"Quiero que el día que me vaya, la gente entienda que me he dejado la piel"

El entrenador de Unicaja, Joan Plaza, pasó por el plató de Zona Verde, el programa de baloncesto de 101TV dirigido y presentado por el periodista Rafael M. Guerra. Ofrecemos a los lectores de Solobasket.com un resumen de las respuestas más interesantes a la entrevista realizada al técnico catalán.

Con respecto al segundo partido de los cuartos de final del Playoff por el título de la Liga Endesa, que enfrenta a Unicaja con Iberostar Tenerife, Joan Plaza comentaba lo siguiente: "Si no estamos al máximo, estamos muy cerca, pero yo percibo que podemos estar mejor. Las dinámicas te llevan a perder o ganar y somos conscientes de que estamos en una buena dinámica. Pero has de ser capaz de mentalizarte, porque las dinámicas por sí mismas no ganan partidos. Queremos llegar a la final y ganarla. Espero más alternativas defensivas de ellos, una gran presión del público, un nivel de contactos mayor; de todo. Es muy importante haber aprendido lecciones. Hay que ir allí con el máximo nivel de seriedad, y quizás no hacer el partido más plástico y bonito. Pero hemos de estar juntos, ayudándonos, muy serios. Ellos han hecho una temporada genial y van a intentar forzar el tercer partido.

Estoy ilusionado en que como dije hace tres meses puede pasar algo bonito, pero tenemos una piedra en el camino muy difícil como Tenerife. Pero el equipo está ilusionado en hacer algo aún más grande todavía. Quizá jugar un quinto partido en Madrid ya sería más que digno. La química entre los jugadores es bonita, especial; se divierten trabajando y jugando; se respetan, se ayudan a mejorar, entre nacionales, extranjeros… hemos hecho una plantilla muy equilibrada. Hemos de ir a Tenerife serios, humildes, con el mono de trabajo. No queremos conformarnos, queremos algo más, pero lo primero es Tenerife, Tenerife y Tenerife".

Como es lógico, fue preguntado por Christian Eyenga, que acaba de llegar al equipo, y cuya impactante actuación sirvió de revulsivo en el primer partido de la serie: "Cuando se le ficha, no se le ficha para meter 21 puntos. Fue capaz de imprimir carácter en defensa, y ayudar en el rebote. El equipo rival le permitió tiros, muchos tiros abiertos. Él entiende que llega a un equipo con roles definidos, y sabe que ha de ser generoso. Se sintió cómodo y se divirtió, y seguro que su actitud de ir al máximo se va a cumplir. En Badalona se trabajan los fundamentos al mínimo detalle, y su mejoría fue exponencial hasta el punto de que Cleveland se fijó en él. Ahora llega con un punto de madurez. Tiene potencial de estar seguro en ACB y casi seguro en Euroliga, bien llevado, en Euroliga".

También hubo ocasión para preguntar a Joan Plaza sobre su último título como entrenador, la recién lograda Eurocup, en una vibrante eliminatoria contra Valencia Basket: "Málaga requería de un título. Ha costado. Aquí han pasado grandes jugadores: Sabonis, Dragic, Kuzmiskas; jugadores que se han ido a la NBA. Otros a Valencia, a Efes. Hemos hecho un equipo que nos permite estar de vuelta en la Euroliga. Es una recompensa a la gente que cree en ti. No existen las varitas mágicas. En Madrid, Sevilla, Zalgiris y aquí, en todos sitios por los que fui, han pasado cosas bonitas. Lo mejor ha sido ser capaces de superar obstáculos. Hemos querido siempre ser competitivos, e igual cuando perdías. La primera demanda que se les hizo a los jugadores en verano cuando vinieron era que fuesen competitivos. El equipo lo ha transmitido siempre, con lesiones, con bajas, cambios de jugadores, y tuvo el premio genial, acorde al esfuerzo. Repasando las imágenes del primer partido de Valencia, al salir del hotel y al ver a toda esa gente que nos esperaba a la puerta del hotel y que hizo diez horas de camino para vernos, me arrodillé ante ellos. Cuando salí del aeropuerto lo que notas es que es muy bonito ser un granito de arena para conseguir esto. Soy más feliz haciendo feliz que siendo feliz. Soy muy feliz al lograr que una ciudad, una región sea feliz; me entusiasma".

Joan Plaza, junto a Anicet Lavodrama y Rafael M. Guerra

Preguntado sobre su etapa de técnico de Unicaja, su presente y su futuro, Joan Plaza se mostró sincero, sin ambages: "Cuando llegas quieres implantar tu metodología. Sabía lo que había pasado antes, con dos o tres años más o menos convulsos. Sabía lo que se requería de mí y lo logramos. La gente se animó. Conseguimos cosas agradables, jugamos una semifinal con el Barça. Los jugadores crecían y había paz social. Hubo la ampliación de contrato. Pero tanto aquí, como en Italia, Grecia, o Turquía, somos mediterráneos y a veces tenemos falta de paciencia. Los entrenadores son la parte más frágil. Hay que montar un proyecto y no esperar que sea a corto plazo. Puede pasar que el día 4 ó 5 el club te diga que tú no sigas. El club sabe cómo trabajo y sólo quiero que la gente de mi alrededor tenga nuestro nivel de exigencia. La gente sabe lo que se puede esperar de mí. A partir de ahí, yo estoy muy a gusto aquí. Me gusta el equipo que tenemos, cómo se está renovando a la gente. Me gustaría seguir aquí en Euroliga, he ayudado a lograrla. Va a ser un año muy interesante, pero la vida es la vida, y no sabemos lo que nos va a pasar. Estoy a gusto, y el staff técnico me quiere. Soy serio, seco, poco bailón, pero tengo mi metodología. Cañete, Herrera y Ndong seguirán. Y Javi (delegado) y Mario (fisio) y Ale (fisio) y Jorge (utillero) y el equipo médico; Hemos logrado montar un staff; el trabajo de Herrera, Cañete y Boni es fundamental.

Veremos lo que pasa pronto. También pienso que a lo mejor ha llegado el momento de establecer unas pautas. Hay que ser consecuente de que has de crear una cultura propia de cómo se trabaja aquí. Que los jugadores y los agentes quieran venir aquí. Por valores, que son fundamentales. Hay una tipología de entrenador que trata de ser coherente. Que no da tumbos. Hemos de encontrar una fórmula. Han de ser muchos factores los que han de intervenir: espónsor, club, organigrama… que todo el mundo esté muy de acuerdo. Si el club ve adecuada mi manera de trabajar, que yo trabajo de una forma, que luego alguien de mi staff pueda ocupar mi puesto cuando yo no esté… Un entrenador ha de ser lo que es y lo que genera. En mis cuatro años aquí, no habréis visto un partido del LEB sin mí. Hay que creer en eso a las buenas y las malas. Si todo el mundo está de acuerdo… Luego el espónsor ha de ver si el equipo lo representa bien. Si lo que desprende ese equipo es la seriedad que requiere el banco. Si el equipo da saltos, si genera polémicas, si hay problemas… Si no es así… Ya lo veremos en verano. Hay que pensarlo bien todo el mundo. Yo estoy muy feliz y mientras esté aquí, daré la vida. Quiero que el día que me vaya, la gente entienda que me he dejado la piel. Si puedo, cuando me vaya, me llevaré un trozo de parqué y dejaré un trozo de corazón. Y si no lo he hecho mejor es porque no soy mejor, no porque haya escatimado. Yo me entrego. No tengo otra forma de entender mi profesión. Quiero que la gente recuerde y diga que estuvo esta temporada en el Carpena, estuve en ese día que despidieron a Berni, cuando llevaron la Copa…"

También quiso el entrenador valorar lo que espera al club la próxima temporada, con la vuelta de Unicaja a la Euroliga: " Hemos de tener la mayor estabilidad de una temporada a la otra. La gente ha de ser necesaria pero no imprescindible. La gente ha de quedarse en las condiciones que podemos dar. Si de los 12 jugadores de este año nos podemos quedar con 8 ó 9 sería sensacional. Y, a partir de ahí, hay que supervisar mucho a quién traes para no romper el equilibrio que ahora se tiene. Hay un grupo humano que nos anima a pensar en un gran año que viene. Quiero un equipo compensado, porque la Euroliga puede ser una escabechina. La exigencia va a ser muy alta. Con 35 partidos debes tener muy bien organizado los viajes, porque eso te hace ganar partidos. Hemos de estar preparados para el nivel de exigencia y competiremos por estar en playoff, aunque habrá que jugar cuatro partidos por semana. Hemos de tener una plantilla larga, con 14 ó 15 jugadores. Y hemos de ser consecuentes, pues no tenemos el dinero del Fenerbahçe o del Real Madrid. No vamos a fichar por fichar. Si queremos tener a dos jugadores de nuestra cantera en los 12 hemos de ser consecuentes con las exigencias".

Precisamente, uno de esos canteranos es Viny Okouo, del que Plaza indicaba que “va a tener una gran responsabilidad el año que viene. Va a ser un jugador que… cuidado con él. Recordad que Alberto Díaz también comenzó como tercer base y… Leed entre líneas. Creo que va por muy buen camino. Estamos muy contentos por cómo lo vive y se entrega. Se trata de que él vaya por su camino”.

Queremos dar las gracias a nuestro compañero Rafael M. Guerra por facilitarnos la transcripción de la entrevista así como las imágenes que ilustran el artículo.