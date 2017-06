Justin Doellman tampoco continúa en el F.C. Barcelona

Justin Doellman alarga la lista de jugadores cortados en la nueva reconstrucción del F.C. Barcelona Lassa, que está siendo realmente frenética. El ala-pívot de pasaporte kosovar también abandona el club, y se une a las bajas ya confirmadas de Lawal, Renfroe, Munford, Oleson y Perperoglou. El Capitán América no entrará, por tanto, en los planes de Sito Alonso, nuevo entrenador de la sección blaugrana.

Doellman ha firmado una temporada muy irregular por culpa de las lesiones. Sólo ha disputado 12 partidos de Liga ACB, en los cuales ha promediado 12,6 puntos. Se lesionó en octubre para volver en diciembre y se lesionó en enero para volver en abril, donde se volvió a lesionar. Un calvario del que el Barça ya no responderá.

El de Cincinnati firmó el pasado verano una extensión de tres años con el Barcelona. Las dos que siguen a la presente eran opcionales, por lo que el club podía activar la opción de renovación o no, como finalmente ha ocurrido.

Entre los equipos que ya se han interesado por su situación, como ya informamos en SoloBasket, está Valencia Basket. Los 'taronja', ex-equipo de Doellman, están inmersos ahora en la final de la competición liguera nacional.