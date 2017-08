Kevin Seraphin confirma su llegada: "Fui yo el que decidió ir al Barça"

Kevin Seraphin, a un paso del F.C. Barcelona Lassa; Felipe Dos Anjos, ¿a Burgos?

"Si hubiera esperado una semana o dos, entonces si que habría tenido propuestas de equipos NBA. Quiero que quede claro eso, tomo esta decisión porque me interesaba venir a Barcelona y creo que es lo mejor para mi carrera"

Tabla de Mercado de la Liga Endesa 2017/18

ACTUALIZACIÓN (04/08/2017): El F.C. Barcelona ha confirmado el fichaje oficialmente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En una entrevista a Basket USA, Kevin Seraphin ha confirmado su fichaje por el F.C. Barcelona y ha realizado ya declaraciones en clave azulgrana. Lo primero en lo que ha insistido el jugador es en que ha sido él quien ha querido fichar por el Barça al saber que los Pacers no lo mantendrían en su plantilla: "Si hubiera esperado una semana o dos, entonces si que habría tenido propuestas de equipos NBA. Quiero que quede claro eso, tomo esta decisión porque me interesaba venir a Barcelona y creo que es lo mejor para mi carrera".

Seraphin demuestra que tiene claro que quiere continuar su carrera en Europa para volver a sentirse importante y evolucionar, aunque no descarta volver a la NBA en un futuro: "Necesito jugar y tener confianza en el campo. La NBA está muy bien pero no tenía minutos en el campo con regularidad. Era el momento de romper esta espiral. Es bueno para mí volver a Europa para jugar y tener responsabilidades. Pero no me rindo, la NBA se mantiene en una parte de mis pensamientos".

También no hay duda de lo que espera de su estancia en Barcelona: "Quiero ganar. Quiero títulos lo más rápido posible. Barcelona es un gran equipo y espero escribir una parte de su historia. El campeonato y la Final Four de la Euroliga son metas que me propongo".

En el siguiente vídeo podemos ver lo que ofrecía un Seraphin más joven en su primer paso por la Liga Endesa con Baskonia:

Video of Les plus actions de Kévin Séraphin avec le Caja Laboral Vitoria