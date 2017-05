Un sensacional San Emeterio tumba a Baskonia y recupera el factor campo para Valencia Basket (82-83)

Se cumplen ahora seis años de aquél mágico 2+1 que le dio la Liga a su ex equipo ante el FC Barcelona, y el cántabro decidió darse un homenaje propio firmando una actuación estelar ante sus excompañeros. Siete años pasó en Vitoria, pero como él mismo dijo al finalizar, en semifinales no hay sentimentalismos que valgan. El escolta, que ya fue decisivo en el último partido de la ronda previa, se puso la capa roja a la espalda para volver a cumplir una misión: recuperar el factor cancha para los suyos. Terminó nada más y nada menos que con 24 puntos, 7 rebotes y 31 de valoración. Su constancia y anotación fueron el factor determinante para sumar la primera victoria de la serie.

Se inició el segundo y la tónica era la misma, pero se unieron al festival Will Thomas y Sikma por los valencianos, y Larkin y Laprovittola para los baskonitas, anotando desde más allá de 6’75. Estos fueron los únicos puntos del base americano hasta el descanso, que despertaría tras la reanudación. Pero al margen de los triples, Baskonia fue mejor, por poco, en los pequeños detalles y en casi todas las estadísticas: en rebotes, en porcentaje de tiros, y en pérdidas, los vitorianos mejoraban los números de su rival, y el segundo acto terminó ocho arriba para el equipo de Sito Alonso (41-33).

El eléctrico base de Cincinatti no había estado nada acertado en los primeros 20 minutos de partido, pero como casi siempre, acabó apareciendo. A Valencia Basket le estaba sucediendo algo similar a lo vivido en su último partido: el base rival, pese a haber comenzado errático, conectó el interruptor y empezó a anotar de todos los colores. En este caso, sobre todo desde lejos, con varios triples (incluido uno con adicional). Pero esos recuerdos no tenían mal final, ya que Tyrese Rice mandó al limbo el último tiro para ganar, exactamente igual que sucedió esta vez con Larkin, con un triple en carrera que se estrelló contra el tablero. Aun así, su partido fue espectacular, terminando con 17 puntos, 8 asistencias y 25 de valoración.

Por parte de Baskonia, la buena noticia fue la aparición por fin del ex NBA Ricky Ledo, inédito hasta la noche de hoy, y que por fin dejó buenas sensaciones, aportando 10 puntos y 3 asistencias. Por su parte, Hanga, Tillie y Shengelia estuvieron correctos pero discretos, lejos de brillar.

Además de la muñeca dulce de San Emeterio, y de una zona 2-3 que se atragantó en los momentos decisivos a Baskonia, para Valencia volvieron a ser muy importantes los escuderos, los actores secundarios, que no suelen aparecer en portada, pero que son fundamentales para los planteamientos de Pedro Martínez. Como siempre, Sastre y Oriola (sobre todo el primero, con 14 puntos y una valoración de 21) sumaron para el equipo en momentos complicados, ésos en los que el equipo vitoriano amenazaba con cerrar el chocque. Su aportación a base de garra, defensa y compromiso los convierte, además de escuderos de lujo, en imprescindibles.

Final emocionante:

Ambos equipos venían de vivir un final eléctrico en el último partido de la serie anterior. A ambos había caído de cara la moneda de la última posesión, y cómo no, pese a las intenciones baskonistas de romper antes el choque, el tesón y trabajo valencianista permitió volver a llegar a un último minuto igualado, ponerse por delante, y jugarse las habichuelas finales con ventaja en el marcador. La sangre fría desde la línea de personal también fue clave, donde Sastre y Saneme no perdonaron. Saski Baskonia tuvo la última bola, pero menos de tres segundos para armar la jugada, y ya hemos contado que Larkin no encontró ni aro buscando el buzzer beater.

La serie se reanuda el próximo jueves, a la misma hora (20:30), y de nuevo en el feudo de los alaveses, que esperan poner el empate antes de marcharse a Valencia, si no quieren vivir dos match balls en contra en territorio hostil.