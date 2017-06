Baskonia pone el empate en la serie de la mano de Ledo y Hanga (90-70)

Cuatro puntos consecutivos de Shengelia , la primera canasta de Larkin , y un contraataque de Hanga , abrieron la primera mini-brecha a favor de los locales. El húngaro, haciendo menos ruido que Ledo, culminó un partidazo espectacular que coronó con 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, para una valoración final de 29. Asumió el papel de líder cuando Ledo descansó, y facilitó la escapada de los suyos a mitad del tercer periodo. Pero no fue únicamente cosa suya. En el arreón vitoriano hubo muchos participantes: Shengelia, Tillie, Laprovittola y Blazic anotaron, y un gigante Ilimane Diop hizo suya la zona para rebotear e intimidar a los pívots de naranja. A falta de 10 minutos, Baskonia vencía por 9 a Valencia, que trataba de agarrarse al partido, aunque se tambaleaba en el alambre. Sólo Romain Sato cogió el testigo de Diot en el ámbito ofensivo (18 puntos y 7 rebotes para el centroafricano).

El último cuarto fue un castigo para Valencia Basket. Baskonia salió como una manada de búfalos en estampida y en un pis-pas se escapó de 20. Los valencianos, mermados por la lesión de Vives y con un Dubljevic desquiciado por la defensa de Diop, no se veían capaces de levantar tal losa. Larkin y Shengelia se sumaron a la fiesta de Hanga , y cuando volvió Ledo fue para disfrutar del espectáculo y seguir con su show. Se gustaron los de Sito Alonso y alcanzaron una máxima de 22. Los triples de Sato y Rafa Martínez sirvieron para cerrar la hemorragia, pero ya estaba todo más que decidido.

Conclusiones:

El partido finalizó con un redondo 90-70. Baskonia no podía permitirse un segundo tropiezo y demostró que, en caso de perder, no sería por falta de intensidad. Valencia, con la sensación quizás del deber hecho tras el primer partido, no estuvo tan enérgico y vigoroso como su rival, y eso se notó en los desajustes defensivos y en la escasa presencia reboteadora. El míster, Pedro Martínez, volvió a ver inferiores a los suyos en el plano físico.

Se van sumando nuevos protagonistas a la cita de semifinales. Ledo cuajó su mejor actuación en España. Hanga estuvo presente en todos los aspectos del juego, y para valencia, Diot recogió el testigo de San Emeterio para mostrarle a su rival más variantes de las que preocuparse. Además, Diop y Sato reclamaron también los focos con un gran trabajo.

El desempate momeáneo se vivirá ya en Valencia dentro de dos días (sábado a las 19h en La Fonteta). Uno de los dos tomará ventaja y tendrá la eliminatoria cogida por el mango. La final está a la vuelta de la esquina y los dos querrán participar en la gran fiesta, vermeos qué pasa.