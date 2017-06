El Madrid se adelanta en la Final en un intenso duelo ante un gran Valencia Basket (87-81)

Ambientazo en el WiZink Center de Madrid para inaugurar la serie Final por la Liga Endesa. El Real Madrid iba a dar comienzo a su sexta final consecutiva del torneo doméstico, mientras que Valencia Basket se iba a echar a sus espaldas la tercera final del año en las tres competiciones que inició allá por el mes de Octubre. Es, además, la segunda final ACB que disputa en sus 30 años de historia los valencianos. Comenzó el duelo con una canasta de Bojan Dubljevic, a la que respondió el que a la postre sería el hombre del partido, Rudy Fernández , con un triple. Había destacado el balear que su aportación no estaba siendo la esperada en estos playoff, y quería darle la vuelta a esa situación. De momento, no ha podido comenzar mejor: 19 puntos, 4 triples, y primer MVP de la Final.

A nadie se le escapa que el favorito para llevarse el trofeo es el equipo de Pablo Laso. Con una de las mejores plantillas de Europa, y tras el fiasco de la Final Four, los blancos no pueden desaprovechar esta oportunidad de seguir reinando en su Liga , y lo han demostrado desde el primer partido de la serie. Sin embargo, parece que el traje de no-favorito le sienta bien al equipo Taronja, que tras eliminar a Barcelona y Baskonia , se enfrenta ahora al más difícil todavía: eliminar al campeón de las dos últimas temporadas. Y su primer partido ha sido más que destacable, plantando cara hasta el último minuto del cuarto final, en el que llegaron a estar por delante, y empataban 78-78 a menos de cinco minutos del último bocinazo. El gran partido de Sikma (13 puntos, 20 de valoración, y manteniendo a su equipo durante los dos primeros cuartos), la fantástica dirección de Diot (9 asistencias más la sensación de vacío que dejaba cuando se sentaba en el banco) y el acierto de Dubljevic (19 puntos con tres triples) hicieron que los de Pedro se fueran con el regusto amargo de la derrota, pero el buen sabor de haber cuajado un gran encuentro. Jugando así, tendrán más oportunidades de las pronosticadas.

Dos parciales contrapuestos, de 7-0 y 0-8, escenificaron esa igualdad antes del descanso. Por los blancos, llamaba la atención el mal momento de Wonder Boy Doncic , que en los pocos minutos que dispuso perdió dos balones, hizo dos faltas y erró un tiro. Algo parecido pasaba en el bando contrario con Guillem Vives , cuya aportación quedaba muy lejos del nivel ofrecido por Diot, y su equipo lo notaba en esos minutos de relevo de base.

Pero además de Llull, seguía sumándose a la fiesta Rudy, con dos triples más, dando fe de que éste iba a ser su partido. Entre la pareja mallorquina y Taylor, trataban de estirar la diferencia, mientras que por parte valenciana resistían Diot organizando los ataques, Will Thomas cogiendo protagonismo, y un Saneme que comenzaba a asumir los galones de líder. Al cántabro le ponen los momentos importantes y las canchas calientes. Eso, y un triplazo afortunado a tabla de Sastre hicieron resistir el típico estirón blanco del tercer cuarto, donde suelen meter una marcha más a su velocidad de crucero para destrozar los partidos, gracias a un plantel atlético y que se mantiene enchufado siempre gracias a las rotaciones. Valencia logró resistir; seis abajo (65-59) antes de comenzar los últimos 10 minutos, los de la verdad.

Desenlace: victoria blanca:

Cuando parecía que el Madrid podría abrir la brecha definitiva, el Valencia Basket decidió que no, que ellos estaban ahí para disputar el partido y, por qué no, la final. Así que tres triples consecutivos (Saneme, Will Thomas, y Dubljevic) dieron la vuelta al marcador y los aficionados madridistas se frotaron los ojos: hay rival enfrente.

Pero ahí emergió el carácter ganador de Luka Doncic para, pese a su mal encuentro, meter un triple importantísimo que cortaba la dinámica y volvía a poner por delante a los suyos. No está siendo un final de temporada dulce para el esloveno, pero seguro que extrae buenos aprendizajes para el futuro.

Diot seguía moviendo con mucho criterio la bola y Dubljevic y San Emeterio mantenían vivo a los taronja. Hasta que, de nuevo, el dúo balear volvió a martillear a Valencia. Rudy con un 2+1 y Llull con la canasta que sentenciaba el duelo (87-81).

Finalmente, el Madrid se llevó un primer choque trepidante, digno de una gran final, y que hará que los blancos no se confíen si no quieren llevarse una gran sorpresa, y que los chicos de Pedro Martínez sueñen con hacer algo más grande de lo que ya han logrado. El domingo (18:30), segundo duelo de la Final por el cetro del baloncesto español. A disfrutarla.