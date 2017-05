La defensa da a Unicaja el pase a semifinales (71-61)

Rueda de prensa

Txus Vidorreta: Antes de valorar el partido, lo que toca es felicitar a Unicaja por la victoria en una serie muy competida que ha tenido intensidad, y juego muy competido por ambos equipos. Sólo me queda felicitar a Joan Plaza y desearle suerte en la eliminatoria contra el Real Madrid. No hemos sido capaces de entender el nivel físico al que ha llevado el partido Unicaja. Cuando lo hemos hecho, ya estábamos 16 abajo. En cualquier caso, hemos seguido vivos, hasta llegar a dos situaciones claves: el triple de Tariq y los dos rebotes ofensivos que nos ha quitado Alen Omic. Insisto en la felicitación a Unicaja y a mis jugadores porque hemos caído como caen los grandes, aunque nosotros no seamos un equipo grande, dejándonos la piel y compitiendo hasta el final.

Joan Plaza: Primero, agradecer a los 7.500 que han venido, porque siendo la hora que es, es de agradecer. Y no sólo haber venido, sino haber estado animando desde el minuto uno. Satisfechos por estar en semifinales. Nos ganamos el factor cancha, llevamos mucho tiempo trabajando mucho y muy bien. Hemos sido capaces de hacer un gran nivel de sacrificio, sino de complicidad. Con un gran porcentaje de tres, malo de dos, pero muy bueno de tiros libres, lo que siempre he dicho que indica tu concentración. Estoy realmente orgulloso de que hayamos hecho un partido de esta manera, sabiendo que ellos han sido la mejor defensa. Creo que el nivel de seriedad y sacrifico ha sido muy alto y requería un partido donde nadie nos pudiera ganar al ser capaces de competir por cada balón dividido. Hemos logrado que grandes triplistas como Richotti, Doornekamp, Grigonis, hayan tenido un mal porcentaje de tres. Al final, la balanza ha caído por nuestro lado y estamos muy contentos con ello.