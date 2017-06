El Real Madrid vence en Málaga (73-76) y se clasifica para la final por la vía rápida

Rueda de prensa

Pablo Laso: Felicitar a mi equipo por la victoria y el pase a la final. Este playoff ha sido muy duro desde el principio porque sabíamos que Unicaja es un equipo muy atlético. En el partido de hoy hemos ido de menos a más. Ellos han recuperado su porcentaje de tres puntos, pero la solidez de aguantar nos ha hecho llegar al último cuarto con opciones. Contentos con una nueva final y a disfrutarlo poco tiempo. El 3-0 es importante. Los jugadores necesitan esa sensación de tener espacio para recuperar, pero el viernes o el sábado tendremos un gran equipo enfrente y una final de liga. A partir de mañana empezaremos a prepararnos para llegar de la mejor manera posible. Seis años como entrenador del Real Madrid y seis finales. Estoy muy contento por el equipo y los jugadores. Algunos llevan los seis años conmigo, otros jugadores entran y salen, pero el trabajo y las ideas del equipo es lo que prevalece y nos permite ser competitivos siempre.

Joan Plaza: Dar las gracias a todos los que han venido. La gente ha apretado. Gracias por venir a los que han venido siempre, a partidos intempestivos en cuanto a horas, a partidos menos llamativos, porque cuando el Carpena aprieta es un gran valor. Ha sido un partido igualado con muchos minutos por delante del Madrid. Nos ha penalizado mucho nuestro mal porcentaje de tiros de 2, los balones perdidos, pero la actitud y la energía ha sido muy buena. Los pequeños detalles. Pero el balance del partido ha sido bueno. Nos hubiera gustado forzar el cuarto partido, pero no ha podido ser y hay que mirar hacia delante. (Sobre las bajas) Yo no quiero que me represente nunca un tío que sea un llorón. No hay tiempo de acordarse de los que no están. Las circunstancias han llegado así. Ïbamos justitos, se ha demostrado que era así, pero creo que el balance, a pesar de las bajas de Waczynski y de Omic ha sido positivo. Ha habido un par de errores que han encadenado un triple, una canasta de 2 y una falta. No puedes dar alas a un equipo como el Real Madrid. Hemos mejorado mucho en España, en cuanto a que ya no queremos conformarnos con llegar a cuartos de final, pero esa capacidad de poner el pie en el cuello y rematarlos no lo tenemos en el ADN. Esa capacidad, como equipo, la iremos adquiriendo. El equipo ha sido muy bueno en esta etapa, estoy satisfecho, pero lo que nos viene es mucho más duro. Hemos de aprenderlo e interiorizarlo más rápido si queremos ser algo en Euroliga el año que viene. (Preguntado acerca de los rumores sobre su futuro) Hoy se habla del partido de hoy, no de balance de temporada, ni de proyectos de futuro, ni de otras cosas. Ya habrá tiempo para ello.