Valencia Basket se sitúa a un paso del sueño "imposible" y pone al Madrid contra las cuerdas (81-64)

Los dos equipos sabían de la importancia del partido. Todos lo son en una serie final, pero suele comentarse que el que gana el tercero tiene mucho camino hecho de cara a llevarse el trofeo, por aquello de estar a una victoria del objetivo y la presión que sufre quien juega contra esa losa. Tras la tarde-noche de hoy, será el equipo de Laso el que lidie con la presión de no poder fallar , y el de Pedro Martínez con la de conseguir lo que nunca antes han logrado , hacer campéon a Valencia Basket. Ahí es nada.

Hacía trece años que la Fonteta no vivía un partido de una final ACB, y se vistió de gala para la ocasión. La afición taronja estaba citada dos horas antes en los alrededores para dar una cálida acogida a la llegada de los suyos e ir calentando los motores para un vuelo alto y movido. El Real Madrid llegaba concentrado y muy motivado por jugar en un escenario tan caliente.

El segundo cuarto pareció arrancar un poco más movido y acertado: un triple de Taylor ponía la máxima blanca en +10, pero Guillem Vives dio la réplica también desde la línea de tres. Y en estas que decidió aparecer el niño maravilla del baloncesto europeo, después de dos discretos partidos en lo que iba de serie, y de unos playoff en general bastante desaparecido. Pero el esloveno tiene carácter y calidad a raudales, y estaba claro que antes o después debía aparecer. Curiosamente, su entrenador Pablo Laso dio más descanso del habitual a la estrella Sergio Llull , que en el último partido había jugado más de 35 minutos. Hoy, al descanso, había estado sentado casi ocho minutos. Y ese lapso lo aprovechó como decíamos Doncic para dirigir con acierto a su equipo, y asumir las responsabilidades propias de una futura elección alta del draft: 11 puntos y 4 re botes llevaba la criatura al descanso en los 10 minutos que había disputado. Pero no fue suficiente para derrumbar la esperanza de un ejército naranja que está encontrando su mejor versión en este final de temporada. San Emeterio hizo acto de presencia como lleva haciendo en todas las eliminatorias anteriores para meter dos de los tres triples consecutivos que voltearon el marcador, poniendo a Valencia Basket por delante. El último triple del joven esloveno y la primera canasta de Rafa Martínez pusieron el 37-36 con el que se llegó al descanso.

El tercer partido de la final nos ha dejado un maravilloso duelo en las zonas de ambos lados de la cancha. Gustavo Ayón prosiguió con su buen inicio y libró un duelo de grandes dimensiones con los pívots valencianos, pero sobre todo emocionante ha sido el combate cara a cara con Bojan Dubljevic . El mexicano anotó 15 puntos y cogió 8 rebotes para un total de 20 de valoración, mientras que el montenegrino terminó con 14 puntos, 6 rebotes, y 21 de valoración. El gran ídolo taronja está promediando 17’6 puntos y 6’6 rebotes por partido en esta Final, pero su relevo en el quinteto valencianista, Oriola, también se las tuvo tiesas con el gigante mexicano, y no le perdió la cara al choque en los 11 minutos que dispuso (dos canastas y cuatro rebotes).

Intensidad:

Fuera por el calor y el clamor de la Fonteta, fuese por la ilusión de estar ante una oportunidad única, o bien porque han entendido que sólo así pueden plantarle cara a uno de los mejores equipos de Europa, el Valencia Basket puso en este partido mucho más arrojo e intensidad que el equipo blanco. No fue así desde el principio, ya que arrancaron mejor el partido los de Laso, pero a partir del segundo cuarto, se fue menguando la pasión y el acierto, y los locales se fueron comiendo bocado a bocado, a los merengues. La retroalimentación grada-equipo fue fundamental para mantener las alas del equipo naranja, que siempre encontraon la situación ideal, generalmente un triple, para ir apuntillando a su rival.

Como dijeron Ayón, Felipe Reyes o Nocioni, e incluso su entrenador en rueda de prensa, necesitarán poner mucho más sobre el parquet para plantar cara a los valencianos en el cuarto si no quieren dejar escapar la liga sin pelear en el quinto partido ante su afición, y no hablaban sólo de juego, sino de ganas, por no pronunciar palabras más malsonantes. Se vio afectado el quipo madridista al finalizar el choque, así que deberán hacer examen de conciencia y corregir estos errores para subsanarlos; el primero, poner, al menos, la misma intensidad que puso hoy Valencia Basket.