El Valencia Basket hace Historia y se lleva su primera liga (87-76)

El famoso eslogan de Adidas pocas veces habrá encontrado tanto sentido como hoy. Este viernes 16 de junio de 2017 ya pasa a formar parte con letras de oro de la Historia de un club que, justamente, este año cumple los 30 de existencia. Las láminas con las inscripciones de cuatro títulos cuelgan del techo de la Fonteta: una Copa del Rey (1998), una Uleb Cup (2003) y dos Eurocup (2010 y 2014), a los que hoy habrá que añadir la más brillante de todas ellas, la quinta copa, la primera Liga . Algo que ni el más optimista de los soñadores valencianos hubiera imaginado hace poco más de un mes cuando perdieron el último partido de Liga Regular contra UCAM Murcia, perdiendo la segunda plaza y el factor cancha para semifinales, y tras el varapalo anterior de la final contra Unicaja. Increíblemente, el equipo de Pedro Martínez, uno de los grandes artífices del éxito, no sólo se sobrepuso al contratiempo para afrontar con entereza los playoff, sino que supo activar los resortes necesarios para que el equipo creyera que era posible ir más allá, levantarse para hacer historia. Se presentaba un duelo inicial contra un mermado FC Barcelona. Tras ese paso, el siguiente escalón era un Baskonia con factor pista a su favor. También lo superaron, y para llegar hasta el cielo , debían eliminar al reciente campeón, el Madrid de Laso. El recibimiento por parte de la afición, como no podía ser de otra forma, encendía los ánimos y cargaba las baterías de sus jugadores.

Impossible is nothing:

Por parte madridista, el hombre con más personalidad y garra de la plantilla, Felipe Reyes, era quien tiraba del carro, a base de su oficio habitual en la pintura para moverse como Don Quijote, entre gigantes. Seis puntos del madrileño en los primeros10 minutos. Por los locales, con un Duby que no miraba aro, el único que anotó más de una canasta fue Sastre , que se erigió en el líder de los taronja desde el principio, con 9 puntos casi inmaculados.

Parecía evidente que el Madrid quería aprender de los anteriores partidos y Pablo Laso tenía un plan claro: frenar a Bojan Dubljevic . Cada balón que recibía al poste, emparejado siempre con el gigante Ayón, recibía rápidamente una ayuda para ahogar su espacio y limitar sus geniales ideas de pívot bailarín. Pero el montenegrino y su entrenador habían contraprogramado previamente ese plan: buscar rápidamente al hombre libre en esas situaciones, aunque esto supusiera no poder siquiera lanzar un tiro desde dentro de la zona. Así, encontró solos en el perímetro a Sastre y Diot para que éstos castigaran desde allí. Además, el ídolo local era un coloso atrás, capturando la mitad de los rebotes defensivos de su equipo (3 de 6).

Comenzó eléctrico el duelo. Los dos equipos enchufados, intensos, apretando en defensa. Ya se había comentado por todos los costados que el factor diferencial del último partido había sido la intensidad , y ninguno quería perder hoy por esa condición. El Real Madrid necesitó tres intentos triples para anotar su primera canasta, un lanzamiento de tres de Rudy, mientras que el Valencia había comenzado a la carrera. Comenzó con una canasta de San Emeterio (para decir “aquí estoy yo, el último que ganó una Liga que no fuese del Madrid ni del Barcelona”) y otra del protagonista del primer cuarto, un enorme Joan Sastre .

El cuarto mágico:

Se hace complicado realmente describir la atmósfera, el ambiente y lo ocurrido durante este período en el pabellón de La Fonteta. Muchos factores en juego para explicar el 29-11 de este cuarto, y por encima de ellos, los siguientes: intensidad, defensa, acierto y Will Thomas (de nuevo). Los valencianos no es que subieran una marcha, es que directamente metieron la sexta. Un triple de Vives para empezar, seguido de dos rebotes ofensivos de Will Thomas, y tres triples más de Rafa Martínez, Romain Sato, y el propio Thomas, que en este segundo parcial anotó 10 puntos para ser de nuevo fundamental. Pero lo que marcó la línea diferencial fue la férrea defensa con la que los de Valencia frenaron a su rival: a falta de tres minutos el marcador parcial del cuarto era 24-3!

La Fonteta de San Luis no daba crédito; saltaba, cantaba y soñaba: Poco antes de llegar al descanso ganaban por 23 a todo un Real Madrid y tenían la Liga al alcance de sus manos. Una canasta de Ayón rompió el parcial y un triple de Llull acercó un pelín a los blancos, pero un inconmensurable Will Thomas convertía un nuevo 2+1 para poner el momentáneo 48-31, +17 para los taronja.

Hubo otro factor determinante que es necesario para cualquier equipo campeón: la segunda unidad. Durante gran parte del espectacular segundo cuarto, el quinteto que estaba barriendo al Madrid sobre la pista no tenía ninguno de los cinco elegidos para comenzar el duelo: Vives, Rafa Martínez, Sato, Thomas y Oriola dieron una lección de entrega y compromiso, además de un acierto necesario para realizar cualquier gesta.