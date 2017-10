Jonathan Tabu decide en Miribilla ante el enfado de Jota Cuspinera por el criterio arbitral (77-72)

Jota Cuspinera: "Ha sido un partido de arreones por parte de los dos equipos, nosotros hemos empezado bien controlando el ritmo l principio, pero rápidamente hemos sido neutralizados por Bilbao. Después, ha habido un rato donde ellos han controlado, pero hemos vuelto del descanso y hemos sido nosotros los que hemos vuelto a tomar la iniciativa, y hemos llegado a ponernos 10 arriba a falta de 6 minutos. A partir de ahí ellos han sabido jugar mejor que nosotros, y poco más que decir. Sin que sirva de excusa, porque no lo es, creo que el criterio al final, no sé si nos hubiese dado opciones de ganar o no, pero creo que el criterio al final nos impide disputarlo de otra manera. Nos pitan una falta con técnica por simular... es que esto de las simulaciones a mí me cuesta, me cuesta ver cuando un tío de 100 kilos choca con uno de 90, y claro, queremos que el tío aguante como sea, y no sabemos si que se rompa el esternón. Y al final, hay una falta en ataque de un jugador nuestro dónde ellos, como no están en bonus, pueden ir a jugar duro, es una jugada donde Pere Tomás va muy duro a defender, y donde yo personalmente no veo la falta en ataque por ningún lado. Lo que sí que es una realidad, que no tiene nada que ver con este partido, es que a día de hoy en los 4 primeros partido Basket Zaragoza lleva 46 tiros libres tirados por 98 de los rivales, parece que ya es una costumbre. Yo me he callado, pero ya no me callo más: no veo el mismo criterio."

Carles Duran: "En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a nuestra gente, que cuando peor estábamos jugando nos han apoyado, nos han ayudado a levantar la cabeza. Hemos empezado muy mal el partido, esperando al Zaragoza y si bien es cierto que en el segundo tiempo hemos reaccionado, hemos vuelto mal tras el paso por vestuarios y hemos llegado 10 abajo a falta de 5 minutos. Pero los últimos 5 minutos, hemos hecho un cambio de carácter y gracias a nuestra gente nos hemos llevado un partido que muchos minutos Zaragoza ha jugado mejor que nosotros, pero creo que el carácter que ha mostrado el equipo ha dado sus frutos."