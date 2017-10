Patrick Richard y Jerome Jordan dan el primer triunfo de la temporada a Divina Seguros Joventut

UN PARCIAL DE 20-6 EN EL TERCER CUARTO. Primera victoria de los verdinegros esta temporada. Costó sangre, sudor y alguna lágrima, pero por fin llegó gracias a un tremendo tercer cuarto de Divina Seguros Joventut. Después del descanso (38-37), Real Betis Energía Plus salió a por todas y rápidamente se colocó con una cómoda ventaja, pero entonces apareció Patrick Richard. El americano, con 8 puntos consecutivos, puso por delante de nuevo a los locales; después, entre Jordan y Birgander consiguieron poner un +10 en el marcador. Esta remontada fue una auténtica dosis de moral para los de Ocampo, que veían un poco más cerca el primer triunfo tras seis jornadas de competición. El partido, aun así, no estaba sentenciado pese a esa diferencia.

LOS TIROS LIBRES CONDENAN A REAL BETIS ENERGÍA PLUS. Remaron y remaron, pero se ahogaron en la orilla. Estuvieron a punto de volver a remontar, pero hubo dos factores determinantes que impidieron la segunda remontada. En primer lugar, la cantidad de tiros libres fallados. Y no unos tiros libres cualesquiera, sino los más cruciales e importantes del partido: los del último cuarto. En total, 11 tiros libres fallados y la sensación de que, si hubieran anotado alguno más, el partido hubiera tenido otro final. En segundo lugar, los de Alejandro Martínez jugaron con un hándicap inesperado: sin pívots en los últimos 5 minutos. Las expulsiones por faltas de Golubovic y Anosike les hizo perder presencia en la pintura y opciones de rebote ofensivo. En resumidas cuentas, Real Betis Energía Plus pudo haber cambiado el curso del partido con un poco más de acierto y controlando mejor el tempo de las faltas.