El Iberostar Tenerife presume de fichajes para imponerse al final a un correoso UCAM Murcia

New kids on the block: Tobey, Ponitka y Allen fueron imprescindibles en el triunfo de los canaristas. El ex-pívot de los Hornets sigue coqueteando con el doble-doble al irse hasta los 16 puntos y 8 rebotes (4 ofensivos) para irse hasta los 22 créditos de valoración. Parece que sigue en modo MVP tras la Intercontinental. Por otro lado, Allen anotaba una canasta vital para ponerse 3 puntos arriba en los últimos instantes del cuarto y también contribuía a la causa con 8 puntos en su haber. Parece que poco a poco va conociendo a sus compañeros tras llegar tarde del Eurobasket. Finalmente, el alero polaco demostraría la razón de su fichaje. Mateusz Ponitka anotaba 20 puntos, incluido un triple faltando 51 segundos, que contribuía de manera importantísima a la 2ª victoria isleña. Demostró que es un seguro desde los tiros libres (5-5) y que no tiene miedo en tomar responsabilidad. Quizás el Iberostar haya encontrado otro go to guy aparte de Davin White.