Los debutantes de Fuenlabrada (y la intensidad) pueden con los de Bilbao (82-68)

El rebote. Casi nada. El que venía siendo uno de los dolores de cabeza que ya se habían convertido en males endémicos, en algo que parecía inmutable, en una de las pocas cosas que se mantenían constantes en Fuenlabrada, ha cambiado de signo. Fuenlabrada ya no pierde en el rebote. Todo lo contrario. Gana. No gana, domina. Al menos es la sensación que hoy se ha transmitido. Los de Nestor han ganado en capturas todos los cuartos menos el último, sumando un total de 45 capturas que a Bilbao, que se quedaba en 27, le han hecho mucho daño, especialmente todas las recogidas por Fuenlabrada en los primeros 20 minutos en el aro que Bilbao defendía. Olaseni, con 10 en total, fue el que primero estableció una buen línea de trabajo en los cristales, pero hoy el mérito está también en los Sekulic (7 capturas), Rupnik (6), O'Leary (5) o Eyenga (5), que supieron mantener esa ventaja cuando el británico no estaba en el parqué.

Mumbrú y Todorovic impiden el paso a Smits (ACB Photo/E.Cobos)