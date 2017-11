El poderío interior blaugrana decanta el Clásico; el Madrid sufrió el desacierto de sus estrellas

La coralidad de los blancos VS el poderío interior blaugrana. La primera parte tuvo dos versiones completamente diferentes de ambos equipos. Quedaba palpado en los quintetos iniciales:

Las estrellas del Madrid desaparecen y Sanders marca la diferencia. No estaba realizando un buen partido, pero el americano se salió con 8 puntos en el último periodo, siendo el foque de todos los ataques por su superioridad al poste bajo. El Barcelona dejó de correr y prefirió encontrar al alero que, aunque no estuvo brillante en los porcentajes, concentró toda la atención de la defensa, cortando el alto ritmo del Real Madrid de la primera mitad. Navarro tuvo unos minutos brillantes con 7 puntos en el tramo decisivo, mientras el Madrid se mantenía a trompicones gracias a la lucha de Reyes bajo aros y el trabajo de Thompkins. Desastrosos Doncic (4 puntos con 3/14 en tiros durante la segunda mitad) y Randolph (1/11), que acabaron pesando demasiado ante un Barcelona Lassa muy sólido. Fue otro jugador que no realizó un buen partido, Heurtel, quien, después de firmar un 1/7 en tiros de campo, volvió a silenciar el Palacio de los Deportes 3 años después con una bomba que ponía el 78-81 a falta de 8 segundos. Rudy la regaló desde el saque de banda y el Barcelona se aseguró una importante victoria ante el eterno rival, acabando, además, con su imbatibilidad en esta Liga Endesa.