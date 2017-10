Valencia Basket completa su Semana Fantástica ante un digno Herbalife GC (89-83)

Green in, Eriksson out: Llegaba el sueco como la máxima estrella canaria a la Fonteta tras un formidable inicio de temporada, donde promediaba 14 puntos y se situaba como uno de los mejores anotadores de la Liga. Enfrente, otro de ellos, nada menos que Erick Green, quien a estas alturas no necesita presentación. Pero el duelo de tiradores quedó deslucido desde el principio. Eriksson acumulaba error tras error hasta llegar al descanso con ¡0 puntos! Y -6 de valoración, mientras que el californiano alcanzaba los 13 para una valoración idéntica. Al final maquilló algo su actuación el escolta de Uppsala (Suecia) alcanzando los 7 puntos, y Green completaba otro gran partido con 20 puntos y buenos porcentajes de tiro. Va para MVP el anotador de Valencia Basket.