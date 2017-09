El Barça Lassa inicia su particular Procés con una remontada en el último cuarto

ERAN POCOS, MUY BUENOS, PERO NO SUFICIENTES: venía Baskonia con las bajas de casi medio equipo (Shengelia, McRae, Garino y Beaubois) a discutirle la primera a los locales y a muy poquito se quedó de ganársela. No obstante, la rotación corta penó demasiado a los de Prigioni, que llegaron con los pulmones vacíos y la lengua fuera al final del partido. Con Granger y Timma por encima de la treintena de minutos, el triángulo exterior junto con el gran Marcelinho Huertas en su vuelta al Palau (homenaje incluido) mantenía y daba muchas opciones a los suyos. Pero al final, las bajas pesan y los minutos cansan. El esfuerzo de la tripleta exterior, forzada a jugar muchos minutos en contestación al juego sin pivots, no pudo frenar las embestidas locales, por muchoque se esforzara el ex Laker en llevarse un triunfo de su antigua casa.