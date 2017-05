Iberostar Tenerife fuerza el tercero para devolver la eliminatoria a Málaga (73-67)

No es no. No, no se ha equivocado el lector de web. Sigue leyendo sobre baloncesto, que no sobre militancias, elecciones o lemas políticos. Pero es que este es el adagio que se ha grabado a fuego Iberostar Tenerife en esta temporada señalada. No es no, que por La Laguna significa que te lo debes pensar mejor antes de intentar anotar en su canasta cuando defienden los de Vidorreta. No es no. Qué no vas a poner un bloqueo donde tú quieras. Qué no vas a dar un pase sin ser abatido por las líneas de pase. No es no, que significa por el Santiago Martín qué no le vas a poner el balón a tu jugador franquicia donde tú quieras. Qué en tu 1x1 te van a salir tantas ayudas que vas a acabar por tirarte una mandarina digna de las mejores fruterías. Ese camino de la negación es el que ha llevado a Iberostar Tenerife a jugar la fase final de la Copa, a ganar la Basketball Champions League y a forzar el tercer partido ante Unicaja de Málaga en esta calurosa noche tinerfeña.

Con esas estrategias, negaba Iberostar Tenerife el aro a su rival y comenzaba a marcar diferencias a pesar de los buenos primeros minutos de Dani Díez. Un espectacular alley oop a una mano de Fran Vázquez primero y un triple sobre la bocina de Grigonis daban las primeras ventajas a la teoría de la negación (20-12).