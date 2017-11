Gary Neal activa el modo MVP para ganar el partido

Gary Neal: Ha sido un partido muy físico y muy agresivo, el apoyo de la afición nos ha servido para ir adelante. Me cargué de faltas en la primera parte y no pude ser agresivo a la hora de tomar mis tiros, pero en la segunda parte pude realizarlos y los tiros acabaron entrando. El equipo sigue ganando por esa mentalidad de que partido a partido, pelea y ataca de la misma forma,por lo que no tienen porque tener final.

Nenad Markovic: Ha sido muy dificil jugar contra un equipo que tiene un jugador que tenía tanta facilidad para anotar, aunque hemos jugado muy bien en la primera parte.Sus 57 puntos en la segunda parte comparado con 32 son muchos puntos de diferencia.

Jota Cuspinera: Hemos hecho una muy buena segunda parte pero hemos sufrido en la primera, nos han hecho daño en cosas que sabíamos que ellos eran muy buenos. Ha habido un protagonista, Gary Neal, ha hecho una primera parte donde se ha desquiciado con 3 faltas, pero en esos minutos el jugador que nos ha llevado es Sergi García. En la segunda mitad ha seguido manteniendo el nivel pero es cuando Gary ha metido 30 puntos en 14 minutos.