Lío entre la ACB y el Real Betis Energía Plus

La ACB se opone formalmente a la decisión del juez y el Betis responde contundente: "Nadie está por encima de la ley"

Estamos ante el culebrón del verano en la ACB. Descartada la liga de 18 equipos y certificado así el descenso del Real Betis Energía Plus, tal y como mandaba la penúltima plaza que terminó ocupando finalizada la temporada 2016-17, el club sevillano acudió a los tribunales alegando que la ACB había faltado al mandato de su asamblea -presentar recurso ante las exigencias de la FEB y solicitar la cautelar- y sus propios estatutos durante la negociación con el CSD. Ayer, el juez concedía las medidas cautelares al Betis, por lo que requería su ingreso en la ACB, dando a esta historia un nuevo punto de giro que, atendiendo al precedente de Bilbao Basket, todavía cabía esperar.

Mientras desde Sevilla reaccionaban ajustando su planificación, con cinco fichajes ya anunciados, a una dimensión más propia de la Liga Endesa, las oficinas de la competición recibían el auto del juzgado y han contestado. En su comunicado, la ACB explica que el Betis había pedido expresamente al juzgado que las cautelares se adoptaran sin audiencia ni solicitarles información alguna, lo que según ellos "ha despojado a la Asociación de su derecho a presentar alegaciones y defender la validez de los acuerdos". De ahí que la ACB, alegando "indefensión", pida la revocación de las medidas cautelares avisando de que defenderá "hasta donde sea necesario" el nuevo acuerdo para las condiciones de ascenso.

Al comunicado de la ACB ha seguido otro del Betis en el que explica que, efectivamente, recurrió a esta medida ante la "urgencia de la situación" y con el fin de evitar alargarla en el tiempo por la necesidad de poder preparar la temporada entrante, y lanza un dardo: "Hemos de recordar que ha sido la ACB la que ha demorado durante meses la determinación de una solución sobre los ascensos y descensos en la temporada, dejando al Real Betis Energía Plus hasta el 20 de julio con la incertidumbre sobre la competición en la que finalmente podría inscribirse". Tras esto, el Betis recuerda a la ACB que el auto le indica "la obligación de proceder a cursar la invitación de modo inmediato" y que no cabe recurso, por lo que debe acceder y cumplir "de modo inmediato", incluso planteando su oposición y hasta admitiéndose a trámite, lo que deja también la posibilidad de provocar "daños y perjuicios" y aún así "no impide, ni evita, ni alza la obligación inmediata" de su inscripción.

La ACB se niega, el Betis insiste y el juzgado cierra durante el mes de agosto, por lo que habrá que esperar a septiembre para ver si desde la competición consiguen hacer cambiar de parecer al juzgado o terminan formalizando la invitación al Real Betis Energía Plus.

Este es el Auto del juzgado de Barcelona ante la denuncia del #BetisBaloncesto (Parte 1) pic.twitter.com/bnLynIoCXR — NnNueve (@NnNueve) 1 de agosto de 2017

Este es el Auto del juzgado de Barcelona ante la denuncia del #BetisBaloncesto (Parte 2) pic.twitter.com/Ui7UrRFaPI — NnNueve (@NnNueve) 1 de agosto de 2017