Lista de candidatos del Real Madrid para sustituir a Ognjen Kuzmic

“Si fichamos a alguien será un jugador que pueda ayudar en las situaciones en las que creíamos que Kuzmic nos ayudaba mucho” . Estas son las indicaciones marcadas por Pablo Laso con los requisitos que debe cubrir el nuevo fichaje. Bajo estos parámetros, y analizando las diferentes opciones que ofrece el mercado, desde Solobasket hemos preseleccionado a los siguientes candidatos:

Damjan Rudez (2,08 m, 31 años): interior croata conocedor de la liga española tras militar durante dos años en las filas del CAI Zaragoza, actualmente se encuentra sin equipo tras ser cortado por los Orlando Magic justo antes del inicio de temporada. Un jugador que gusta mucho en el club blanco, y que tras su no fichaje en 2014 (el Real Madrid tanteó su fichaje en el verano de 2014 como sustituto de un Nikola Mirotic que ponía rumbo a la NBA) puede tener este año una nueva oportunidad para firmarlo. En su etapa europea, el estilo de juego de Rudez guardaba gran semejanza con el de un alero alto: velocidad en la cancha, penetraciones al aro, tiro exterior y capacidad reboteadora. En estas tres últimas temporadas en la NBA (Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves y Orlando Magic), la ausencia de protagonismo y minutos, limitó al croata a un rol de tirador basando su juego en lanzamientos de tres puntos en las pocas ocasiones que participaba en el juego. Su fichaje provocaría una sobrepoblación en el puesto de cuatro para Laso con Felipe, Thompkins, Randolph y Maciulis en algunos momentos. La solución pasaría por mover a Randolph al puesto de cinco, posición que ya ha ocupado en varias ocasiones en el Real Madrid y durante su etapa en el Lokomotiv Kuban. Este cambio de posición, permitiría al Madrid imprimir una marcha más en ataque con un juego más rápido y anotador, sin perder capacidad defensiva gracias a las habilidades taponadoras y tamaño (2,11 metros) de Randolph.

Artem Pustovyi, a punto de hundir la bola (Foto: Luis Fernando Boo).

Artem Pustovyi (2,16 m, 25 años): el candidato más parecido a Ognjen Kuzmic. El interior ucraniano en su tercera temporada en Santiago de Compostela se ha consagrado como un center de garantías: 12 puntos, 6,5 rebotes y 2,8 tapones por partido. El gigante ucraniano domina a la perfección las jugadas de pick and roll y aceptaría ser el suplente de Gustavo Ayón. El pasado Eurobasket, Pustovyi se erigió como líder del combinado ucraniano, guiando a su selección hasta dieciseisavos con 15,3 puntos y 6,3 rebotes por duelo. Jugador de futuro, no resultaría una incorporación de gran coste para el Madrid, dadas las buenas relaciones que mantienen ambos clubes (Santi Yusta y Salah Mejri son algunos ejemplos de las negociaciones entre ambos). Con una progresión exponencial, Pustovyi rejuvenecería a una plantilla necesitada de piernas jóvenes, asegurando un relevo de garantías que no tendría problema en aceptar su rol de suplente.

Moustapha Fall (2,18 m, 25 años): una torre francesa para asustar a europa. Con un físico prodigioso y una envergadura de escandalo, Fall abusó de los aros franceses hasta el pasado verano, siendo el máximo reboteador y taponador de la competición (12,2 puntos, 9,1 rebotes y 2,2 tapones por partido). Tras un verano estando en las preselecciones de equipos de media Europa (incluyendo Barça y Baskonia), el internacional francés emigró a tierras turcas enrolándose en las filas del Sakarya BSB. En las tres jornadas disputadas hasta la fecha, a Fall le ha pasado factura el cambio de liga, aportando unos promedios discretos (9 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias). De ser el candidato elegido por el Madrid, el conjunto blanco conseguiría a un intimidador nato con facilidad para correr la pista. Un gran aliado para Campazzo y Doncic en el juego de pick and roll.

Sebas Saiz con las Crazy Explosive 2017

Sebas Saiz (2,05 m, 23 años): el nuevo Felipe Reyes. El interior español formado en los Ole Miss Rebels de la Universidad de Mississipp, retornó a España este verano tras no conseguir contrato con ninguna franquicia NBA. Tras desvincularse del Estudiantes (club en el que se formó durante el periodo 2009 – 2012, y que tenía sus derechos), firmó por el Real Madrid, y salió cedido al San Pablo Burgos en la primera aventura de ambos en ACB. Pero el inicio de liga no ha sido el soñado para Sebas, y en las cuatro jornadas jugadas no ha contado de gran protagonismo, con unas medias de 3,5 puntos y 5,1 rebotes en los 15 minutos que está en pista. El protagonismo de Deon Thompson, y la mayor confianza de Diego Epifanio en Goran Huskic, deja a Sebas en una posición secundaria en la rotación del equipo. En caso de recuperarle antes de tiempo, el Madrid obtendría a un guerrero de la zona, reboteador nato, con buen tiro de tres y una gran capacidad taponadora. Pese a no gozar de gran altura (2,05 metros), su imponente físico le permite rendir a la perfección en las posiciones de cuatro y cinco.

Gasper Vidmar (2,11 m, 30 años): Pese a haber llegado recientemente a la treintena, Vidmar es un veterano de las ligas europeas. Tres etapas en el Fenerbahce, Besiktas, Darussafaka y Banvit (equipo actual) abalan al jugador. Excelente finalizador, su conexión con Luka Doncic sería un arma mortífera para el Madrid (el pasado Eurobasket, selecciones como España fueron testigo de tal conexión). Mal lanzador de tiros libres, no destaca por talento pero si por trabajo sucio. Jugador rocoso con un físico espectacular, resulta una dura piedra en la zona a mover por sus rivales. Aunque el protagonismo del oro en el pasado Eurobasket se lo llevaron jugadores como Dragic, Doncic o Prepelic; los expertos reconocen que el papel de Vidmar fue clave en la consecución del titulo. Su incorporación sería la más costosa en términos monetarios, pero la más acertada en términos deportivos.

Walter Tavares machaca con dureza (ACB Photo)

El último candidato en la lista es el gigante caboverdiano Walter 'Edy' Tavares (2,20 m, 25 años). Para Tavares la liga española no sería algo nuevo al haberse formado en la cantera de un histórico como es el Herbalife Gran Canaria. El caboverdiano lleva 4 años transitando entre la NBA y la liga de desarrollo (G League), firmando su último contrato el pasado mes de abril con los Cleveland Cavaliers como sustituto de Larry Sanders, como escudero de Lebron en la conquisa del anillo. Pero según apuntan desde Gigantes del Basket, Edy solo piensa en la NBA habiendo decidido firmar recientemente por los Raptors 905 de la G League.