Los bases, un hándicap para Valencia Basket: Vives con problemas y Van Rossom, KO

Al margen de la derrota de ayer, Valencia Basket ha sufrido un nuevo contratiempo con la lesión en el tobillo de otro de sus bases, Guillem Vives, además de la ausencia de larga duración del belga Van Rossom. Vives sufrió una torcedura en un choque con Tillie, y todavía no se ha confirmado el alcance de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación, pero es duda para el partido del próximo sábado.

La polémica ha saltado al hilo de esta noticia por un comentario que su entrenador, Pedro Martínez, ha colgado en Twitter, comentando un vídeo donde se ve el momento del encontronazo entre los dos jugadores. Algunos han insinuado que hacía mención a la intención del jugador baskonista en la desgraciada jugada, y otros entienden que se quejaba de los colegiados por no señalarla como infracción.

A los pocos instantes, el entrenador catalán ha dejado otro comentario, aclarando que su tweet anterior no tenía nada que ver con el jugador francés de Baskonia, quedando por tanto abierta la vía "queja arbitral" como interpretación más probable. Quizá quería responder así a la controversia creada tras el primer partido, donde parte de la afición vitoriana se quejaba por una posible falta intencionada de Joan Sastre sobre Ledo, en la última posesión del partido, para la que se mostraba como "prueba" una imagen congelada de la repetición de la acción.

Mi anterior tweet no es contra Tillie que no quiere lesionar a Vives. Si que creo es falta no señalada. Aclaración para cenutrios...