Los mejores defensores de la liga Endesa (I)

“Para ganar hay que bajar el culo y defender”

Palabras que todo jugador de baloncesto ha escuchado alguna vez de boca de sus entrenadores. Y es así, hasta el equipo con el mejor ataque necesita darlo todo en defensa para optar a los títulos. El público siempre aclama a los referentes ofensivos: una asistencia mágica, un mate que haga temblar el aro, un triple en el último segundo,… ensalzan a los jugadores ante el clamor del público. Pero pocos reconocen el “trabajo sucio” que realizan muchos otros, un trabajo imprescindible para obtener la victoria. Sastre y Vives con el Valencia Basket en la conquista del título liguero; Udoh, Vesely y Bogdanovic para el Fenerbahce en la Euroliga; o recientemente Gasper Vidmar para Eslovenia en el Eurobasket. Jugadores olvidados en las sombras, sin los cuales la gloria no sería posible. Desde Solobasket hemos querido analizar al mejor defensor de cada uno de los dieciocho equipos que conforman la liga Endesa esta temporada.

Granger marca una jugada (Fuente: acb.com)

Baskonia: Jayson Granger (1,88 m, 28 años)

El base uruguayo formado en la cantera estudiantil, ha retornado esta temporada a España tras un periplo de dos años en Turquía para comandar las tropas baskonistas. Un jugador con un físico bestial al que es muy difícil mover. Pese a ser más reconocido por su labor en ataque (13,6 puntos, 6 asistencias 4,7 rebotes por partido), Jayson Granger siempre se ha caracterizado por ser un excelente defensor, que sabe “cuando meter la mano” (1,4 faltas por partido). Con gran movilidad de piernas y un juego rápido de manos, saca de quicio a los bases rivales forzándoles a soltar el balón. La carrera por mejor defensor del equipo se encontraba muy disputada con su compañero Ilimane Diop (2,10 m, 22 años), pero finalmente Granger se impuso por su templanza. Ilimane es un grandísimo defensor, con una abismal capacidad intimidadora bajo aros (1,4 tapones por partido). Pero su temperamento y falta de “cordura” en los partidos le lleva imprimir una agresividad excesiva en las labores defensivas, cargándose de faltas con facilidad (3 por partido). Un jugador temperamental con una grandísima progresión, llamado a ser un terror en la zona para sus rivales en los próximos años.

Sergi Vidal, ante la mirada de Petar Aranitovic (foto: ACB Media)

Divina Seguros Joventut: Sergi Vidal (1,99 m, 36 años)

Al igual que pasó con el Baskonia, en este caso la elección del mejor defensor del equipo quedaba en una reñida batalla entre un jugador exterior y uno interior. Y al igual que en el caso anterior, el “ganador” del título de mejor defensor del equipo fue para el jugador de perímetro: Sergi Vidal (1,99 m, 36 años). El escolta catalán lleva toda una vida siendo uno de los mejores ladrones de la ACB, y parece que sus pilas nunca se agotan. Desde su regreso a Badalona en 2014, el capitán catalán ha recuperado su mejor versión comandando las hordas verdinegras, con una media de 1,32 robos por partido. Un perro de presa defensivo que lleva ejerciendo sus labores con entrega y energía en ACB desde hace más de un quinceno. El segundo puesto en la clasificación fue para Jerome Jordan (2,15 m, 31 años) El pivot jamaicano crea terror en su zona con sus siete pies de estatura y sus interminables brazos. Jugador rocoso, su formación americana (NCAA y NBA) le endureció para aguantar cualquier tipo de contacto bajo aros. Reconocido desde su etapa universitaria como uno de los mejores taponadores del país, Jordan no deja escapar cualquier balón que pase a su alrededor. El escolta catalán lleva toda una vida siendo uno de los mejores ladrones de la ACB, pero el tiempo pasa para todos.

Adam Hanga (ACB Photo)

FC Barcelona Lassa: Adam Hanga (1,99 m, 28 años)

En esta ocasión, no había dudas sobre el mejor defensor del equipo. No se admite discusión sobre las dotes defensivas del alero húngaro del FC Barcelona. Hanga aterrizó en Barcelona este verano con el título de mejor defensor de la Euroliga bajo el brazo y habiendo experimentado una asombrosa progresión ofensiva en Vitoria. Un jugador con unas condiciones físicas envidiables al que pocos jugadores pueden superar en el uno por uno. Gran capacidad reboteadora (3,4 rebotes por partido), excelente recuperador de balón (1,4 robos por partido) y unos muelles prodigiosos para defender su tablero (0,6 tapones por partido la temporada pasada). Capaz de secar a los mejores anotadores de la liga, no entiende de amistades sobre el parquet.

Fakuade (Luis M. Unciti)

Gipuzkoa Basket: Michael Fakuade (2,01 m, 28 años)

Un debutante en la liga Endesa con ganas de asentarse. El americano llegó a San Sebastián tras despuntar en la segunda competición española en Palencia y Lugo. Un jugador capaz de jugar tanto de alero como de cuatro, posee unas condiciones físicas magistrales. Pese a no ser un jugador muy alto (2,01 metros), su cuerpo musculoso le permite ocupar la posición de alapivot aguantando a la perfección los choques de sus rivales. Aguerrido luchador bajo aros (3 rebotes por partido), su presencia en la pista se caracteriza por su gran intensidad defensiva (0,8 tapones y 0,4 recuperaciones por partido). Un todoterreno capaz de defender a todo aquel que ose ponerse por delante.

Eulis Báez - Tim Abromaitis (Foto: Carlos González)

Herbalife Gran Canaria: Eulis Báez (2,01 m, 35 años)

Un líder dentro y fuera de la cancha. Eulis lleva toda una vida dando guerra en las canchas españolas (desde el año 2005, pasando por LEB Plata y Oro hasta la ACB). Un interior de poca estatura (2,01 metros) con una garra y tesón envidiables. Su prodigioso físico y velocidad de piernas le permite defender en las cinco posiciones del campo (una defensa intensa similar a la ejercida por Slaughter en su etapa en el Real Madrid). Un animal bajo aros (6,5 rebotes por partido esta temporada), al que no le cuesta agachar el culo para defender (1,2 robos por partido) o saltar para evitar canastas fáciles de sus rivales (0,3 tapones por partido). Cuando Báez esta en pista, los contrarios saben que anotar bajo aros no será una tarea fácil.

Fran Vázquez lucha con Kenny Chery l ACB Photo/Berni Pérez

Iberostar Tenerife: Fran Vázquez (2,09 m, 34 años)

Poco se puede decir del mejor taponador de la historia de la ACB. Si Felipe Reyes tienen un don para el rebote, Vázquez lo tiene para el tapón. No existen los tiros cómodos para los rivales de Fran. Pese a que los años pasan para todos y el interior de Chantada ya no es el temible jugador que fue vistiendo la elástica blaugrana, Fran Vázquez sigue atemorizando a cualquier iluso que ose entrometerse en sus dominios. Un baluarte para su equipo, que se ha ganado el título de defensor a pulso: 1,2 tapones y 4,5 rebotes de media a lo largo de su carrera.