Marcelinho Huertas podría volver a España para dirigir a Unicaja Málaga

El sueño de la NBA le ha durado poco al brasileño, 76 partidos. David Pick ha anunciado vía twitter que Marcelinho Huertas ha firmado con el equipo malagueño y se convertirá en el base de Unicaja de Málaga. El jugador carioca llevará las riendas de los de Plaza la siguiente temporada, donde el equipo malagueño disputará la tan ansiada Euroliga.

Lakers free-agent PG Marcelo Huertas is signing with EuroCup gold-winners Unicaja Malaga, according to Espana sources.