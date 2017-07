Mateusz Ponitka se olvida de Baskonia y Zalgiris. Jugará en el CB Canarias

El jugador ha sido uno de los nombres del verano

Gigantes apuntaba que ya estaba comprometido con el club canario

Descubre a Mateusz Ponitka, uno de los jugadores más interesantes del mercado europeo

Ponitka rechaza una oferta del Zalgiris y pondrá rumbo a Tenerife

Parece que uno de los culebrones del verano está llegando a su fin. Según adelantaba Gigantes en la noche de ayer, el jugador polaco Mateusz Ponitka jugará la próxima temporada en la Liga Endesa, lo hará de la mano del CB Canarias de La Laguna.

El Zalgiris insiste en pescar en la ACB: a por Rolands Smits; Ponitka, a Tenerife https://t.co/vLbuU3P1gE — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 18 de julio de 2017

El papel de su entrenador la temporada pasada ha sido clave. Nenad Markovic volverá a tener a sus órdenes a uno de los jugadores jóvenes más interesantes del continente. Ponitka se encontraba la temporada pasada en las filas de Pinar Karsiyaka, en la liga turca, donde fue uno de los mejores jugadores de la competición. Allí promedió 13.7 puntos, 4.9 rebotes y 2.3 asistencias.

Ponitka debutará en España después de haber jugado en la liga de su país, además de haber pasado por Turquía y Bélgica.

Su trayectoria:

AZS Politechnika Warszawska (2009-2012)

Asseco Prokom Gdynia (2012-2013)

BC Oostende (2013-2015)

Stelmet Zielona Góra (2015- 2016)

Pınar Karşıyaka (2016)

Video of Mateusz Ponitka (25pts) can not be stopped!

En Solobasket ya os habíamos hablado de este jugador, que ha sido una de las sensaciones en la rumorología del verano y que, salvo sorpresa mayúscula, parece que hará las maletas para embarcarse en el proyecto de Iberostar Tenerife.