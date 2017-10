Mike Tobey, de pasar por Valencia sin pena ni gloria a brillar en Iberostar Tenerife

El mundo profesional está lleno de detalles curiosos que sin lugar a dudas llaman la atención de aquellos que seguimos este maravilloso mundo llamado baloncesto. Con el paso de los años los entrenadores van cogiendo sus manías, sus maneras de trabajar, esas que tantas alegrías y fracasos les producen con el paso de los años.

Son muchas las curiosidades que se contemplan en el mundo del baloncesto, jugadores que parecen tenerlo todo para brillar y son incapaces por algún motivo, jugadores que aparentan no dar la talla y que de repente se convierten en jugadores brillantes o simplemente jugadores que llegan a un equipo con un rol totalmente secundario y meses más tarde consiguen brillar en la misma liga, tener un rol totalmente diferente y demostrar que están a la altura para jugar en aquel equipo que algún día no demostró su plena confianza en su rendimiento.

Mike Tobey llegaba a Valencia para tener un rol secundario después de estar jugando a buen nivel en la liga de desarrollo de la NBA, en las filas de los Greensboro Swarm. En su debut la temporada pasada con Valencia Basket vs Manresa pudimos ver sus cualidades, terminaba el partido con unos números que señalaban al optimismo, 6 puntos y 8 rebotes para 9 de valoración en 14 minutos en cancha. Un jugador de 23 años y con una progresión increible por delante, un gran acierto por parte del club valenciano. Algunas lesiones junto a la poca confianza que mostraron en él le hicieron jugar tan solo dos partidos más en liga; 6 puntos y 2 rebotes para 7 de valoración en 11 minutos contra el Barcelona y su último partido en la ACB, 4 puntos y 4 rebotes para 7 de valoración en solo 5 minutos.

Tobey antes de llegar a Valencia destacando en la D-League: