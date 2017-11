Nenad Dimitrijevic, con más protagonismo en la Liga Endesa que Vives y Abalde a su edad

Solobasket.com cumple 19 años y hemos querido compartir con vosotros un serial de artículos del año en que nació la web, 1998, para celebrar las casi dos décadas en las que compartimos con vosotros nuestras experiencias con el baloncesto. En esta ocasión nos centramos en un personaje, Nenad Dimitrijevic que nació el año en cuestión.

-SU HISTORIA

Neno Dimitrijević (1.87m/1998) nació en la capital macedonia de Skopje y su posición natural es la de base y fue fichado por el Joventut en la temporada 2012-13. Antes jugaba en el Fruktal, su padre tiene una academia de baloncesto y es un histórico. Personalmente, cuando pienso en República de Macedonia me viene un nombre, Petar Naumoski (curiosamente nacido justo 30 años antes que nuestro protagonista), aquel excelentísimo base alto a la sobra de los geniales talentos de la joven pero imbatible Jugoplástika de Split con Kukoc, Radja, Tabak, Ivanovic, Perasovic... Pero este verano Dimitrijevic ha renunciado a jugar con su selección para seguir mejorando en su técnica individual.

La temporada pasada realizó actuaciones decisivas para que los verdinegros consiguieran ganar partidos suficientes para eludir el descenso, como ante el Morabanc Andorra (74-59) el 28 de enero del 2017 en la que anotó 9 puntos, cogió 6 rebotes y dio 5 asistencias en poco menos de 13 minutos. Por entonces ya había dejado de participar con el Arenys Bàsquet de la liga EBA para estar al 100% con el primer equipo de ‘La Penya’. Con 18 años y 11 meses, se unió al selecto grupo de jugadores de la Liga Endesa, sólo 5 jugadores lo han conseguido, que consiguieron aportar esos guarismos antes de cumplir los 19. El primero que fue capaz de tener esa tarjeta de presentación fue Santi Abad en la temporada 1987-88, cuando militaba en el IFA Español. Luego, otros dos también jugadores verdinegros, Rudy Fernández, y Ricky Rubio (en tres ocasiones durante la temporada 2008-09), y, por último, Luka Doncic, que lo logró la pasada campaña en un partido en Manresa vistiendo la elástica del Real Madrid.

Este curso volvió a conseguir un tiro decisivo de nuevo ante los andorranos, parece que le tiene cogida la medida a Joan Peñarroya, y cerrar la victoria de su equipo tras dos prórrogas donde pudo disfrutar de más de 27 minutos de juego.

Neno Dimitrijevic se eleva para tirar por encima de Moussa Diagne (Foto: David Grau)

-SU JUEGO

Base muy rápido y con excelente uno contra uno. Buen tiro en suspensión a media distancia, tras bote y en movimiento. También sabe acabar con 'bombas'. Certero en el tiro de tres por lo que es una verdadera amenaza en el exterior del arco. Tiene una buena visión y agilidad en el pase, en Europeos B ha liderado el apartado de asistencias en un par de ocasiones. Su dominio de la media y larga distancia, y penetración le convierten en un jugador muy difícil de parar y con gran potencial para generar juego, tanto para él, como para sus compañeros. La toma de decisiones y su defensa son los aspectos que imposibilitan que no se haya asentado aún en la Liga Endesa pero su edad (19 años) permite, muy mucho, ser optimistas en un Divina Seguros Joventut que ha apostado en este chaval hasta el 2021.

-PROYECCIÓN

Su proyección es de jugador Euroleague. En el inicio de temporada ha recaído sobre él no poder compartir su posición con un base de garantías, algo que no ocurría el año pasaba con un experimentado Albert Sàbat. Esa presión no le ha permitido jugar con los tiempos de juego que le tocarían. Sus medias son de 5.7 puntos con un 47.7% en tiros de campo, 2.1 asistencias por 1.8 balones perdidos en 18.2 minutos de juego. La llegada de Maalik Wayns, aunque éste aún se está adaptando, puede ser determinante para liberarlo de presión. Paciencia, hay que pesar que fenómenos como Guillem Vives o Alberto Abalde a su edad acabaron el curso con poco protagonismo:

Jayson Granger defendido por Guillem Vives (Foto: ACBMedia) Comparativa:

Guillem Vives (1.93m/1993)

2012-13, 3 partidos: 3.3 puntos, 1.7 asistencias en 13 minutos de juego.

Alberto Abalde (2.02m/1995)

2014-15, 21 partidos: 3.1 puntos, 1.3 rebotes en 12 minutos de juego. En Play off jugó dos partidos pero no anotó ningún punto en los 9.5 minutos que disputó).





-COMPARACIÓN:

El estilo rápido, eléctrico y arriesgado de juego de Dimitrijevic se podría asemejar con el del jugador blaugrana Thomas Heurtel. El francés debutó con el Meridiano Alicante en ACB con dos años más que Neno pero antes ya había destacado en el Pau Orthez y el Strasbourg. Fue contra el Menorca Bàsquet el 24 de octubre del 2010. Realizó una gran primera temporada con 9.5 puntos y 2.4 asistencias.

-DICEN DE ÉL:

Demond Mallet, ex jugador del Divina Seguros Joventut, cuando se le preguntó por alguna perla de la cantera verdinegra en una entrevista realizada en el 2016 señaló que: "Neno Dimitrijevic. Creo que cumplirá las expectativas. Es base y tiene potencial para ser un buen jugador".

César Saura, entrenador suyo en el Arenys Bàsquet parte de la temporada pasada: "Debe mejorar su defensa y su control del balón cuando le presionan. Bota muy alto. Ambos cosas las puede conseguir pero tendrá que trabajar muy duro. Tiene muchos puntos en las manos. Sólo es de los que no la suele fallar y además, a diferencia de la mayoría de los jugadores, también domina la media distancia, a veces con una medio bomba que es muy efectiva. Tiene una buena visión de juego y te tiene, en el buen sentido de la palabra, 'la jeta' para ser profesional y jugarse la última posesión sin ponerse nervioso juego donde juegue".

Xavi Ballesteros, periodista Ràdio Badalona: "Educado, tímido y muy religioso. Mucho carácter, muy listo y vivo. Una esponja con los compañeros. Viene de familia con mucho tradición de baloncesto, su padre fue el entrenador más joven en entrenar en primera división. Diría que su hermana es cadete que no hace mucho fichó por un equipo de La Rioja de la Liga Femenina, aunque creo que no está con el primer equipo. Neno está integrado. Como curiosidad decir que habla en catalán con Xabi López Arostegui a pesar de que uno es macedonio y el otro es vasco. Eran compañeros de piso".