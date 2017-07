OFICIAL: El Real Madrid refuerza su juego exterior con Fabien Causeur

ACTUALIZACIÓN (25-JUL): El Real Madrid anuncia el fichaje de Fabien Causeur para las dos próximas temporadas.

“Estoy muy contento, con muchísima ilusión de firmar este contrato. Siempre ha sido un sueño jugar en este club y en esta ciudad. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar títulos. Tengo muchísimas ganas y ojalá que ganemos muchos partidos y títulos”, declara el jugador galo.

------------------------

El equipo dirigido por Pablo Laso ya tiene su primera incorporación de cara a la próxima temporada. Se trata del escolta galo Fabien Causeur (30 años/1.95m), un viejo conocido de la Liga Endesa tras su estancia de cuatro temporadas en el Baskonia y que procede del Brose Baskets alemán.

Este se ha proclamado campeón de Copa y Liga en Alemanía, además de erigirse MVP de la final, y sus números en la competición doméstica han sido de 11.9 puntos, 4.0 rebotes, 2.9 asistencias y 11.8 de valoración en 25 minutos, mientras que en Euroliga ha alcanzado los 9.9 puntos, 3.2 rebotes, 2.2 asistencias y 11.0 de valoración en 25 minutos.

Tenía contrato en vigor con el conjunto alemán, pero la cláusula de salida se antojaba muy asequible y a pesar del interés de un Bayern Múnich que le ofrecía un mayor salario, firmará para las próximas 2 temporadas con el Real Madrid según informa Eurohopes. Tanto es así, que David Pick cifra en 1.8 millones de dólares el acuerdo con la entidad blanca a falta de confirmación oficial.

Source: French guard Fabien Causeur signed a $1.8M deal with Real Madrid till 2019, and rebuffed a more lucrative offer from Bayern Munich.