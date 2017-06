One-on-One Final Liga Endesa 2017: Real Madrid - Valencia Basket

En primer lugar, me gustaría decir que, para mí, llegan a la final los dos equipos más regulares de esta Liga Endesa y, en vuestro caso, el que mejor en forma ha llegado a la fase final de la temporada (lástima las lesiones). Sin embargo, creo que el dominio del Real Madrid en la competición doméstica les va a permitir hacerse con su tercer título consecutivo, a pesar de no estar a su mejor nivel, que solamente mostró en el segundo partido de las semifinales frente a Unicaja. En primer lugar, como he comentado antes, creo que Valencia Basket no se va a poder permitir tener a jugadores tan vitales como Van Rossom o Vives, fuera, o tocado. Precisamente en la posición de base es donde el Real Madrid tiene al MVP de la Liga y la Euroliga, por lo que veo muy complicado que, a menos que se encuentren alternativas en defensa sobre él (¿SanEme? ¿Sastre?) que quiten trabajo en defensa a Diot y Vives (su estado de forma puede cambiar mucho esta reflexión), Llull va a tener vía libre para desatar todo su arsenal, y ya sabemos a dónde suele llevar eso. Por otro lado, hablando del propio Real Madrid, el equipo ha ido a más en estos Playoffs y la serie ante Andorra sirvió como toque de aviso de que no iba a ser nada fácil hacerse con el título. Los blancos barrieron a Unicaja con cierta solvencia a pesar de realizar solamente un partido realmente brillante. Gustavo Ayón, al igual que el año pasado, ha dado un paso adelante en estos Playoffs (15,6 de valoración media) y, dejando de lado al intratable Shermadini, ha superado en ambos lados de la cancha a todos los interiores con los que se ha medido. Precisamente la lucha en la pintura, considero que va a ser el factor decisivo de esta serie, ya que el arsenal de Valencia Basket está a la altura de los grandes (miedo me da Oriola después del traje a Baskonia) y Unicaja demostró que el Real Madrid sufre cuando no se hace con el control del rebote. Por otro lado, pienso en el factor psicológico. Los taronja han cumplido el objetivo de la temporada clasificándose para la Euroleague, mientras que el Madrid prácticamente está obligado a conseguir el título para no cerrar una temporada escasa de ellos. En definitiva, veo muy complicado que Valencia Basket consiga hacerse con el título de campeón, ya que no puede contar con toda la plantilla al 100% y en una serie como esta, reduce mucho las posibilidades de ganar tres partidos (y al menos uno de ellos en Madrid, donde solamente Herbalife Gran Canaria ha vencido esta temporada). Sin embargo y volviendo al principio de esta reflexión, considero que Valencia ha sido justo finalista por el nivel mostrado durante toda la temporada, consiguió tutear a los blancos en la final de Copa y vienen de cargarse a un Baskonia que se veía favorito en las semifinales. Es una oportunidad única para ellos y no tienen nada que perder. Esa es, precisamente, lo que los hace más peligrosos. Sin embargo y volviendo al principio de esta reflexión, considero que Valencia ha sido justo finalista por el nivel mostrado durante toda la temporada, consiguió tutear a los blancos en la final de Copa y vienen de cargarse a un Baskonia que se veía favorito en las semifinales. Es una oportunidad única para ellos y

Creo que han llegado a la final los dos mejores equipos de la temporada. Si no hubiese sido por el desliz en la última jornada, así lo indicaría la clasificación de la liga regular. Aún así creo que la distancia entre ambos equipos es casi insalvable. El Real Madrid es el único equipo al que los taronja han sido incapaces de vencer en al menos uno de los dos enfrentamientos. No hay posición en la que los blancos no tengan un jugador de nivel top en Europa. Sergi Llull ha sido el MVP con todo merecimiento y parece imposible pararle y menos aún con solo Diot y la incógnita de cómo llegará físicamente Guillem Vives. Si la final fuese a un partido como la Copa del Rey creo que los hombres de Pedro Martínez tendrían muchas más opciones de conquistar su primera liga pero esto es a cinco y robar una victoria en Madrid es cuanto menos, una tarea titánica. Hasta aquí el análisis en frío y realista de la final. Ahora los motivos para creer. El Valencia Basket llega con los deberes de conseguir la Euroliga hechos. No hay ningún tipo de presión y eso los hace mucho más peligrosos. Se temió en el cuarto partido frente a Baskonia que al conseguir plaza en la máxima competición europea el equipo saliese relajado a pista y fue todo lo contrario. La Euroliga era una losa que cargaban a la espalda todos los jugadores desde que perdieron la final de Eurocup y quitársela de encima los ha hecho más rápidos y más peligrosos. La senda hasta la final no ha sido fácil, por el camino han apeado al FC Barcelona Lassa y al Baskonia, los dos equipos junto al Real Madrid con licencia de la mejor competición de Europa. Han eliminado al que cayó en la liguilla, y al que se quedó a las puertas de la F4. Ahora toca ver qué pueden hacer ante un equipo de Final Four. Los precedentes están totalmente a favor del Madrid, las dos semifinales seguidas en que los de Pablo Laso vencieron no sin sufrir así como aquel Playoff de Euroliga que necesitó de cinco partidos para darle el pase al Real Madrid. De aquel entonces no queda nadie, pero fue el inicio de una idea que ha encontrado su máximo exponente esta temporada bajo las órdenes de Pedro Martínez, la formación de un equipo por encima de las individualidades. Si se piensa en el equipo blanco, al momento te viene a la cabeza Llull, Anthony Randolph o Gustavo Ayón. Los taronja han buscado que la amenaza sean todos los hombres que están en pista sin importar el nombre que ponga en la camiseta. Es cierto que en estos Playoffs, sin embargo, sí que hay jugadores que han destacado por encima del resto. Fernando San Emeterio está siendo el hombre de la fase eliminatoria del Valencia Basket y junto a él, Antoine Diot y Romain Sato han rendido también a un gran nivel. Pero la virtud de este equipo es que en la final puede que ninguno de esos tres rinda al nivel de las semifinales pero el equipo siga manteniendo el mismo nivel de juego. Las lagrimas de Bojan Dubljevic en la final de Copa frente al Real Madrid contrastan con la alegría tras el cuarto partido de semifinales. El montenegrino no tuvo la mejor de sus actuaciones debido a la defensa de Diop pero seguro que en la final dará el paso al frente que todos esperamos de él. Junto al balcánico, la defensa de Sastre y Rafa (si consigue superar los dolores de espalda) de los hombres exteriores, el trabajo en equipo de Sikma y Thomas para parar a Randolph y la garra de Oriola para enfrentarse a Ayón pueden ser determinantes de cara a lograr el ansiado trofeo. Tres de tres finales, qué bonito sería al menos conquistar la más difícil y la única de las tres que jamás ha levantado el Valencia Basket. San Emeterio es el único que sabe lo que es lograrlo y en unas circunstancias similares. Pocos creían en aquel Caja Laboral que se enfrentaba a uno de los mejores FC Barcelona de todos los tiempos (junto al de 2003, equipo que derrotó al Pamesa Valencia en la final de liga). El resultado ya lo conocemos todos. Sin presión jugar es más fácil.