Patricio Garino, juventud y más madera argentina para el Baskonia

Se incorporará cuando finalice su participación en la Americup

El Baskonia sigue trabajando en la confección de su plantilla y anuncia el fichaje para las próximas 3 temporadas del alero Patricio Garino (24 años/1.96m), internacional argentino que se incorporará a la pretemporada cuando finalice su participación en la Americup.

Formado la universidad de Washington, procede de los Austin Spurs de la D-League donde el pasado curso promedió 11.2 puntos, 3.4 rebotes, 2.0 asistencias y 1.5 recuperaciones que le sirvieron para terminar la temporada con un breve paso por los Orlando Magic de la NBA.

Actualmente se encuentra concentrado con la selección albiceleste disputando el Torneo de las Américas junto a Lucas Vildoza, el que será su nuevo compañero de equipo, y en los tres partidos celebrados hasta el momento suma una media de 14.3 puntos, 3.3 rebotes y 2.3 asistencias.

Video of Highlights: Patricio Garino (26 points) vs. the Legends, 2/9/2017