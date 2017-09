Proyecto Barça Lassa 17/18: una revolución para afrontar la travesía.

Una temporada sin títulos es lo que tiene. Una sección tan laureada y referente no podía, de repente, quedarse impasible ante las derrotas y las travesías por el desierto de los títulos y la imposibilidad, siquiera, de lucharlos. Todo ello, acrecentado por los éxitos a la otra orilla, con un Real Madrid que no paraba de levantar trofeos hasta que llegó el estupendo Valencia Basket para mitigar quizás la herida de las comparaciones.

A partir de ahí, revolución. Una asonada que empieza por el dueño del banquillo. Bartzokas empezó a ser historia mucho antes de final de temporada, por mucho que aguantara hasta aquellos cuartos de final frente a aquel futuro campeón vestido de naranja. Hoy, es Sito Alonso el que se sienta como entrenador jefe en el Palau. Un tipo que lleva cuatro equipos en cuatro años y que en esos tiempos nunca ocultó su querencia por la casa blaugrana (catalana, que no baskonista…). Curiosa carrera la del técnico criado para el baloncesto en Badalona y que con casi 42 años ha picado ya banquillos tan lustrosos como los de la Penya, Bilbao o Baskonia, dejando tras de sí un reguero de críticas y elogios casi a partes iguales, con buen cartel y alguna gesta, pero que nunca ha asumido un proyecto de medio o largo plazo en busca de la estabilidad emocional primero, institucional después y deportiva finalmente, necesaria para un equipo convulsionado por el revolcón de la temporada pasada. Veremos cómo se gestiona eso en Can Barça, dos años después del último trofeo (menor, Supercopa 2015) levantado, y con la espada de las victorias siempre pendiente del cuello del dueño de ese banquillo.

No obstante, herramientas para el camino no le faltan al mozo Sito. Analizando la plantilla, no está nada mal el equipo que se le ha quedado al joven, pero ya experimentado Alonso. De entrada y sobre todo, equilibrado. Algo de lo que adoleció y mucho la estructura catalana durante el año pasado. Es verdad que son hasta ocho las caras nuevas en el roster del Barça, además de la del técnico. Es cierto entonces que el equipo precisará de un tiempo de benevolencia y templanza hasta que ruede por sí mismo. Habrá que ver también si el mal de ojo que se instauró en el Palau en forma de lesiones ya se ha alejado o siguen padeciendo no haber comprado la ramita de romero en su momento…

Pero lo que sí queda claro, más allá de mal farios y supersticiones, es que el equipo que le ha quedado a Nacho Rodríguez tiene una pinta estupenda. Sin la pesada losa financiera de una apuesta que no salió, la salida de Tyrice Rice parece sólo esperar a algún equipo lleno de dólares que ofrezca una nueva oportunidad al zurdo de Virginia, mientras se entrena con el filial. Empecemos por ahí, por ese puesto esencial que tantos quebraderos de cabeza diera el año pasado a los de la Ciudad Condal:

DIRECCIÓN DE JUEGO: THOMAS HEURTEL/PHIL PRESSEY/PETTERI KOPONEN

Thomas Heurtel (28 años, 1,89 m.) tras el enésimo fracaso estival con su selección y después de su paso por Turquía, Heurtel regresa a la Liga ACB mucho más hecho como jugador. Siendo un jugón al que le encanta el 1x1, falta por ver lo que haya crecido como director en ese proceso de sazón y maduración bajo el influjo otomano. Sabidos son sus vacíos para leer las ventajas o poner el balón en el jugador adecuado en el momento oportuno. Veremos cómo le va en su anclaje con Sito Alonso, aunque de primeras, el juego vertical de muchas posesiones, pocos segundos y tiro exterior siempre le ha ido bien al base francés.

Petteri Koponen (29 años 1,93) otro de los combos del bloque blaugrana, la flexibilidad que ofrece Koponen para jugar entre el uno y el dos será directamente proporcional al chorro de puntos que puede ser este Barça en ataque o a la anarquía de no contar con un distribuidor y “pensador” dentro de la cancha. En cualquier caso, esta no ha sido casi nunca la función de Koponen, más acostumbrado a resolver desde su tiro tras bote característico o sus triples sorpresivos. Está por ver el encaje entre tanto jugador de mismo o parecido perfil y de cómo Sito Alonso es capaz de distribuir sus minutos para disfrutar de la versión on fire del finés.

Phil Pressey (26 años 1.80 m.) La apuesta arriesgada del año para los directivos blaugranas. Un base pequeñito, con buen manejo de balón y mejor visión de juego, que ha dominado la D-League con promedios de 18 puntos y 8 asistencias. Se trata de una apuesta personal de Juan Llaneza; un base estadounidense, que sigue la línea de los frustrados fichajes de Adams o Larkin y del resbalón con Rice. Está por ver el impacto de este órdago sin experiencia previa en Europa, pero con un talento fuera de duda. Sus primeros partidos han dado buenas señales, aunque la cosa está todavía muy cruda para dar veredicto sobre una de las balas extracomunitarias del equipo.

VALORACIÓN SOLOBASKET: quizás sea esa posición que deja Tyrice Rice la más y mejor reforzada para la campaña venidera. Con Heurtel como apuesta segura y la cuota anual de riesgo que supone la contratación de Pressey, la dirección de juego pareciera, en principio, estar mejor asentada que el año pasado. La ayuda de Koponen al uno le daría definitivamente al equipo ese equilibrio del que tanto adoleció durante el reinado de Bartzokas. Veremos, no obstante, como le va a un conjunto dirigido por un francés que no es un director, un estadounidense sin experiencia en Europa y un finés al que quizás se le use de combo en la rotación exterior

LÍNEA EXTERIOR: ADAM HANGA/RAKIM SANDERS/PAU RIBAS/SASHA VEZENKOV/JUAN CARLOS NAVARRO

Adam Hanga (28 años, 2,01) el culebrón del verano llega al Barça para ganar títulos y muchos euros, claro. Huyendo del camino tomado por otros muchos en julio, el alero húngaro estuvo casi que en cada página de los periódicos deportivos del estío diario, derechos de tanteo por medio, para convertirse finalmente en el referente ofensivo exterior de este Barça 17/18. También en el defensivo, una faceta en la que deberá mejorar mucho la versión blaugrana de este año comparada con el coladero del año anterior. Un jugador capaz de hacer casi de todo en la cancha seguro que contribuirá a ello. Veremos si le sale bien la jugada al bueno de Hanga y acaba la temporada levantando algún trofeo y le sale bien aquello de haber rechazado a toda una NBA.

Rakim Sanders (28 años, 1,96) la aportación de músculo y fuerza en el exterior viene desde Rhode Island vía Milán. Lo sufrieron tanto el Barça y Alonso en Baskonia durante la Euroliga del año pasado, que su fichaje estaba cantado, una vez que culminara su relación con el equipo del Emporio. Con él, la combinación de exteriores se enriquece sobremanera, pudiendo jugar también como ese cuatro abierto que tanto le gusta a Alonso, amenazando desde su 40% de acierto de tres puntos del año pasado. Si consigue aplicar su físico poderoso sobre los aleros de Liga ACB tendrá mucho ganado este Barça para desplegar alegrías entre sus aficionados este año.

Pau Ribas (30 años, 1,96) ¿Se puede tener más mala suerte? Por el bien del equipo y sobre todo del basket español esperemos que no. Encadenar dos lesiones de larga duración hace del rendimiento de gran escolta badalonés una absoluta incógnita. Si el bravo de Pau consigue retornar a su mejor versión, ojo con este Barça. Si vuelve a aportar tanto delante como detrás como solía, la rotación exterior de los de Sito crecerá exponencialmente y con ello, las victorias y las alegrías. Él, especialmente, las merece.

Sasha Vezenkov (22 años, 2,06) otra combinación de dos posiciones para darle versatilidad y puntos al juego de este Barça 17/18. Tras su año de acoplamiento, las bondades del zurdo búlgaro vendrán muy bien a un equipo en el que las rotaciones serán fundamentales para perpetuar el alto ritmo de juego de un equipo que quiere encontrar el oasis después de tanto desierto. Otro tres que puede jugar al cuatro u otro ala-pívot que puede jugar de alero. Lo mismo da que da lo mismo, en un equipo plagado, a primera vista, de un sinfín de combinaciones posibles. Sufriendo más en el cuatro por su condición física, la calidad que pueda aportar en la rotación de banquillo se antoja fundamental para un tipo al que nada le cuesta entrar caliente a los partidos y enchufar casi desde el propio banco.

Juan Carlos Navarro (37 años, 1,92) La leyenda acaba de confirmar que este será su último año como jugador profesional en activo, que no de vinculación al club. Y es que esta historia de amor protagonizada por La Bomba y el Barça para nada puede acabarse tras la disputa de su último partido oficial. Ahí estará el de Sant Feliu para lo que haga falta en la sección de básquet del equipo. Por el camino y escribiendo el epílogo del guion de peli romántica caerá seguro algún otro record a lo largo de la temporada. Qué más le dará eso a Navarro. La guinda perfecta de este idilio será para él levantar un trofeo importante entre febrero y junio de 2018. Así piensan las leyendas.

VALORACIÓN SOLOBASKET: ¿apostamos a describir el ala exterior blaugrana con una palabra? ¿Versatilidad a lo mejor? Músculo, defensa y tiro exterior para generar espacios y aporrear el aro contrario con bombas en forma de leyenda, ritmo vertiginoso de contraataque y subir hasta la canasta desde la penetración. Está por ver qué juego plantea Alonso para este proyecto, pero la estructura de esta batería de exteriores tiene buena pinta. Quizás se pueda echar en falta un escolta al uso de esos que culminen carretones, por mucho que ya cada vez veamos menos carretones.

JUEGO INTERIOR: PIERRE ORIOLA/ANTE TOMIC/KEVIN SERAPHIN/ADRIEN MOERMAN/VICTOR CLAVER

Pierre Oriola (25 años, 2,06) ¿Cuándo dejaremos de llamar “currante” a Oriola? Quizás ya este año, en el que juegue definitivamente en un grande y siga evolucionando como lo ha hecho desde que se metiera en esto…Le llueven premios y elogios al ala-pívot catalán como si todo lo que hace fuera por su enorme esfuerzo y nada por su talento. El entrenador o jugador que siga pensando así, se llevará seguro una buena sacudida del ex de Valencia y un saco de valoraciones positivas en forma de continuaciones, rebotes, bloqueos, contraataques acabados, palmeos, triples abiertos y demás repertorio del de Tárrega.

Ante Tomic (30 años, 2,18) verano sabático para afrontar la quinta temporada ya con el FC Barcelona. Al cinco indiscutible de los últimos tiempos por el barrio de Les Corts le han traído competencia a ver si se reactiva su sangre croata de jugón. Nunca se dejará de criticar al bueno de Tomic por su pecho frío, tanto como de alabarlo por sus movimientos de bailarín. Ahora que parece que todo es para abajo en su trayectoria (selección incluida) puede ser este el año de su reivindicación como center titular del Barça. Quizás el estímulo venido desde Indiana azote la circulación del 2,18 de Dubrovnik y veamos su versión más guerrera. O no, y sigamos disfrutando de sus bailes de claqué y su apología al juego de espaldas con el silencio y el mimo de quien disfruta de un arte en riesgo de extinción.

Adrien Moerman (29 años, 2,03) todo un MVP en Francia y un tercer máximo anotador en Turquía para regresar a la liga ACB después de haber sido hombre de negro. Un complemento ideal para la rotación interior blaugrana de esos que no mojan y empapan. De esos que parece que no están haciendo nada durante el partido y lo acaban con la hoja de estadísticas llena de aspectos positivos, sobre todo desde la línea de 3 puntos. Si repite o se acerca a los números franceses o turcos, devolverá la rotación interior azulgrana al lugar que antaño tanto peso e importancia ocupara.

Víctor Claver (29 años, 2,06) otro que podría estar tanto en esta lista, como en la anterior. Otro que no iniciará la temporada por mor de la plaga de infortunios de la temporada pasada. Otro que, como Tomic, anda sobrado de talento, pero sospechoso de competitividad. Siempre se ha dicho del espectacular jugador che que nació para jugar a esto, pero quizás su cabeza diga otra cosa. O quizás se nos fue la mano con las expectativas. En cualquier caso, los roles cada vez más específicos le vienen que ni pintados al Claver más especialista, ese que tan cómodo se siente amasando rebotes ofensivos o defendiendo a la estrella contraria. Si su rodilla le deja y Sito le encuentra acomodo, seguro que volvemos a disfrutar de aquel jugador de tantas esperanzas e ilusiones.

Kevin Seraphin (27 años, 2,06) después de varios intentos fallidos ya está aquí; Kevin Seraphin. No es que el escribidor quisiera hacer un pareado, pero es que la historia de este francés con el Barça da, al menos, para telenovela. Aterriza al fin el pívot de ultramar para asumir galones cerca de canasta. Todo dependerá, como casi siempre, de su cabeza. Si damos por Barna con el Seraphin centrado y concentrado, afilado y hambriento que ¿alguna vez? fue, será el arma definitiva de este equipo. Si, en cambio, volvemos a la versión, desgraciadamente habitual, del jugador fuera de peso, díscolo y agrietado que ya ha sido, nos encontraremos con otro proyecto descarriado. Por ahora, y aún fuera de peso y forma, sus números y acciones en pretemporada demuestran, sin duda, que puede ser un center dominador en Europa. Todo dependerá de lo de casi siempre. Su cabeza, claro.

VALORACIÓN SOLOBASKET: la otra gran estructura reformada de este Barça 17/18 tiene un potencial, cabezas mediante, interminable, como la historia. Ahora sí, la vulnerabilidad psicológica y guerrera de algunas de las piezas, puede, de la misma manera, hacer tambalear los cimientos de un proyecto que sí que parece por fin tener los cimientos adecuados para triunfar. Intensidad, calidad, músculo y centímetros se unen en una confabulación de ataque difícil de contrastar. Otra cosa será la intimidación y negación defensiva de algunos de estos jugadores a los que siempre se ha tildado de todo menos de intensos y comprometidos con el esfuerzo detrás. Ese que gana campeonatos, como dicen.