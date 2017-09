Proyecto Baskonia 17/18: La apuesta de Pablo Prigioni para formar un proyecto ilusionante

Pablo Prigioni coge los mandos de un equipo con ganas, ilusión y carácter para liderar un buen proyecto

Es indudable que ahora mismo transcurren buenos tiempos económicos para la entidad que preside Josean Querejeta, pero este hecho no cambia que el Baskonia siga siendo un club que tiene que apostar. La identidad de los vitorianos no puede perderse, un equipo donde los jugadores que vienen, la gran mayoría jóvenes y diamantes por pulir, se foguean y luego emigran a la NBA o se mudan a un transatlántico europeo. La temporada 2017/18 no va a ser diferente respecto a la identidad azulgrana, nuevas apuestas y nuevos riesgos, y como es inevitable, algunas saldrán bien y otras no, pero eso entra dentro de la lógica. Eso sí, de cara a otros años existe una diferencia, y se llama Pablo Prigioni. Con el argentino a los mandos del equipo parece haberse recuperado algunas sensaciones que faltaban en el ambiente. Evidentemente lo difícil está por llegar, pero con sus palabras y su puesta en escena, el nuevo entrenador baskonista ya se ha ganado a la afición (si no lo había hecho ya).

Una de las esencias que comentamos es la formación y el crecimiento de los jugadores. En las recientes temporadas, por un motivo o por otro (económico, necesidad de tener en plantilla jugadores de formación o por decisión del propio club) algunos canteranos no han salido y han ido creciendo dentro de la plantilla con otros jugadores que les han hecho sombra.

Cada jugador y cada decisión es un mundo a la hora de ceder o no a un canterano, pero la mano de Prigioni ya se empieza a notar con la cesión de Tadas Sedekerskis, ya que a pesar de ser cupo y que su marcha obligue a fichar a un jugador de formación, el entrenador argentino no tiene la intención de sustituir al joven lituano por otro jugador de cantera al que se le cortaría la progresión si no tiene minutos. La idea del club es que el joven lituano de 19 años, quien ha renovado hasta la temporada 2021/22, siga creciendo y lo haga con minutos en un equipo -San Pablo Burgos, recién ascendido a la ACB- donde pueda sentirse importante. Nadie niega de la calidad del alero, pero la temporada pasada no disfrutó de los minutos necesarios para alguien de su edad y Sedekerskis necesita adquirir diferentes experiencias para ser un pilar en el Baskonia el día de mañana.

Pablo Prigioni aseguró en su presentación que ha aprendido de muchos entrenadores y que ha adquirido un aprendizaje distinto de cada míster, pero en sus declaraciones recuerda mucho a la época dorada de Dusko Ivanovic al frente del Baskonia. El ya ex base tiene mucho recorrido en sus piernas como jugador, y así lo admitió también en su presentación, donde el argentino afirmó que va a ser un entrenador joven, pero no tanto ya que jugó hasta los 39 años. En todas esas temporadas hay que recordar, por ejemplo, que fue el “rookie” más veterano de la historia de la NBA con 35 años, y es que el argentino ha dejado un gran poso allá por donde ha jugado. Así lo demuestran los últimos fichajes del Baskonia quienes han admitido que una de las razones por las que han decidido fichar por el equipo vitoriano es por la presencia del argentino como entrenador.

Empezamos por Marcelinho Huertas, quien desestimó una oferta del Unicaja para estar a las órdenes del entrenador argentino. Jayson Granger siguió los pasos de su nuevo compañero y rechazó una oferta del Real Madrid, a causa de la lesión de Sergio Llull, por su deseo de aprender de uno de los mejores bases de Europa de los últimos años y con quien cree que podrá seguir aprendiendo y creciendo como base. Jordan McRae, gran amigo de Shane Larkin, también ha seguido la misma tónica que los dos jugadores anteriores. El escolta americano, quien parece haberse aclimatado perfectamente a la capital vasca, afirmó en su presentación que Larkin le ha hablado maravillas de Vitoria y que es un lujo poder estar en el equipo que dirige Prigioni.

Lo que es indudable es que tanto Patricio Garino como Carlos Delfino están en Vitoria por la presencia de su compatriota. El primero ha fichado para las próximas tres temporadas, y el segundo se encuentra reforzando los entrenamientos en la pretemporada a causa de las ausencias de los internacionales baskonistas. El alero santafecino, y uno de los integrantes de la Generación Dorada del baloncesto argentino, ya ha señalado que “espera ponerse en forma y volver a lo que era antes de la lesión”. Por el momento, el argentino de 34 años tiene contrato hasta el próximo 30 de septiembre, una vez finalice éste, ambas partes se reunirán para ver si deciden alargar un contrato que bien podría beneficiar a ambas partes.

Pablo Prigioni vuelve para dejar su sello como entrenador, pero también y como el propio entrenador ha marcado ya en varias ocasiones, desea que sus jugadores mejoren individualmente a medida que transcurra la temporada. A expensas de ver el estilo de juego del equipo baskonista, el argentino tiene claro cuál será el pilar fundamental de su plantilla, y no es otra que la garra, el carácter y el entregarlo todo en la pista. En resumen, y si se cumplen las expectativas, esta temporada los aficionados disfrutarán del “Carácter Baskonia” más que nunca.

El Baskonia ha conseguido después de varias temporadas amarrar a algunos de sus jugadores franquicia, y a pesar de la marcha de otros pilares, el club vitoriano volverá a pelear por todo y dar guerra en la cancha. Para analizar la nueva plantilla azulgrana hablamos con el maestro Xabier Añua, quien nos da su valoración de los nuevos integrantes.

BASES: MARCELINHO HUERTAS / JAYSON GRANGER / LUCA VILDOZA

En el puesto del base es donde quizá una mayor revolución se ha producido en lo que se refiere al estilo. Después de dos temporadas teniendo a bases muy verticales y con muchos puntos en sus manos (Adams, James, Larkin), volveremos a ver el estilo que marcó en su día Pablo Prigioni recuperando su famoso Pick and Roll (cuántas alegrías dieron a la afición azulgrana Prigioni y Scola juntos). Probablemente este haya sido uno de los principales motivos por los que el entrenador argentino cogió el teléfono y llamó a Huertas para convencerle de que volviera a tierras vascas. El base italo-brasileño regresa a Europa después de dos años en la NBA y vuelve al Baskonia – seis años después - donde ya estuvo en las temporadas 2009/10 y 2010/11 logrando el título de la ACB haciendo una gran dupla con Tiago Splitter. Huertas está de vuelta en la ACB con 34 años y pondrá el punto de experiencia necesario en una plantilla joven que necesitará de jugadores que alcen la voz para poner templanza. El base es de esos jugadores que hacen equipo, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, y que además conecta de maravilla con la afición. Es muy posible que el italo-brasileño sea la voz de Prigioni dentro de las canchas, por su experiencia y por su juego, siendo su estilo el más“parecido” al que ejercía el entrenador baskonista.

Jayson Granger ha sido uno de los últimos en llegar de manera oficial, pero era un secreto a voces que el uruguayo iba a recalar en las filas baskonistas. Sí que es cierto que el nuevo base azulgrana apuró hasta el máximo sus posibilidades de cruzar el charco y acabar en la NBA. Al final, dicha oferta no llegó y a pesar de que el Real Madrid tantease su fichaje (a causa de la lesión de Llull), Granger tenía claro que quería seguir creciendo bajo las órdenes de Pablo Prigioni. El nuevo fichaje baskonista va a aportar algo de lo que el Baskonia ha sufrido en las últimas temporadas, un base físico y que es capaz de aportar en todas las facetas del juego, tanto en ataque como en defensa. Es muy posible que veamos muchos minutos al italo-brasileño y al uruguayo juntos en la cancha.

Luca Vildoza es una de las grandes apuestas del Baskonia, un diamante en bruto que puede llegar a ser una estrella dentro de unas temporadas, y no sólo por su calidad (la cual le sobra) sino por su carácter tanto dentro como fuera de la cancha. Un jugador joven con mucha ilusión y ganas de hacerlo bien. El argentino es consciente de que su aclimatación no va a ser fácil y que se va a “tener que romper el culo para ganarse los minutos”. Sin duda alguna, la presencia de Prigioni le ayudará a crecer y a aprender. En definitiva, el argentino es un jugador de futuro, y el que puede que no aporte desde el primer partido, pero sí el que dará grandes alegrías a la afición el día de mañana.

LA NOTA DE XABIER AÑUA: UN 10 A LOS BASES JUNTOS

El maestro Xabier Añua observa una gran mejoría en el puesto del base teniendo en cuenta a los tres componentes. El experto en baloncesto considera el fichaje de Granger como uno de los mejores del verano, ya que el uruguayo es uno de los bases más cotizados de Europa, “hace todo bien y defiende, algo que muy pocos lo hacen”. Una de las principales características del base es que es muy atlético y aporta tanto como el mejor base de la Euroliga. “Nos dará buenas alegrías”.

Desde hace muchas temporadas que el Baskonia no tenía un segundo base. Esta temporada el equipo que dirige Prigioni gana muchos enteros con la presencia de Huertas. Sí que es cierto que el italo-brasileño ha estado jugando muy poco en los últimos meses, pero eso no ha frenado su ímpetu y su ilusión sigue intacta. Siempre he dicho que Huertas es un italo-brasileño con corazón argentino y aportará mucho más de lo que esperamos.

“Luca Vildoza puede marcar una época”. El base argentino es un jugador muy imaginativo en ataque, donde siempre está creando juego. En defensa, por su parte, aún se tiene que formar. Añua cree mucho en Vildoza, es consciente de que esta temporada no va a resolver partidos, pero es un tesoro para dentro de dos años y hay que tener paciencia con él. Además, la joven perla baskonista es muy trabajador, viene con mucha pasión y lo más importante, no piensa en la NBA, en su mente está la Euroliga. En conjunto tenemos unos bases que no nos perderán partidos, este año no tendremos casi pérdidas, y si sumamos a los tres salimos ganando, pese a la baja de Shane Larkin.

ESCOLTAS: RODRIGUE BEAUBOIS / JORDAN McRAE

Rodrigue Beaubois pasa a ser uno de los veteranos de la plantilla y en la cancha se tiene que notar y el jugador tiene que dar un paso al frente, porque calidad tiene para hacerlo. Aunque el francés no sea uno de esos jugadores que empatiza con la afición, sí que es un jugador que te resuelve partidos. Beaubois no defraudó la temporada pasada, y más teniendo en cuenta que el tramo final lo jugó lesionado. Y éste es el mejor ejemplo que describe al jugador, no alza la voz ni para bien ni para mal. El club tiene muchas expectativas en el francés y se espera una evolución a mejor con la batuta de Prigioni. Beaubois tiene puntos en sus manos y buena defensa como ya mostró en partidos clave la temporada pasada, solamente tiene que sacarla a relucir.

Jordan McRae es una de las grandes apuestas del Baskonia de este verano. El escolta ha firmado para un año, y su objetivo es intentar emular a su buen amigo Larkin, es decir, destacar en Europa para volver a hacerse un hueco en la NBA. Por el momento McRae se ha aclimatado muy bien a Vitoria, a donde ha llegado con su buen humor y recorriéndose las calles de la capital para adaptarse al entorno lo antes posible. Y aunque esto parezca anecdótico, no lo es. El propio director deportivo del club, Félix Fernández, afirmó en su presentación que los jugadores americanos que realizan la pretemporada en Vitoria tienen mucho ganado para su adaptación al juego europeo. McRae procede de la NBA donde se proclamó campeón de la NBA con los Cavaliers de LeBron James y aunque su posición natural sea la de escolta, el americano puede jugar en varias posiciones y habrá que ver cómo afronta su primera experiencia en Europa a sus 26 años. Sin duda alguna, el Baskonia tendrá una de las mejores parejas de escoltas de las últimas temporadas, con dos jugadores con muchos puntos en sus manos y con la capacidad de ganar partidos.

LA NOTA DE XABIER AÑUA: UN 8,5 A EXPENSAS DEL DESPERTAR DEFINITIVO DE BEAUBOIS

“Rodrigue Beaubois me encanta y es el jugador con más clase que ha estado en el Baskonia”, y a pesar de las críticas que recibió la temporada pasada por su hipotética no defensa, el francés no es un mal defensor, aunque tampoco sea una de sus mejores facetas, y tampoco hay que olvidar que el escolta cerró muchos partidos el año pasado. Este elemento no cambia el hecho de que Pablo Prigioni tiene que tocar la tecla clave para que Beaubois reaccione y sea el jugador diferencial y definitivo. El francés es un jugador distante y no transmite emociones, y esto provoca las sensaciones de que no defiende o que no le pone ganas, pero el escolta ha hecho grandes tapones y muy buenas defensas. El escolta no es un jugador como Jaka Blazic que conecte con la afición, pero el esloveno no cierra partidos y Beaubois, aunque no manifieste ni frío ni calor, sí.

Jordan McRae ya ha dejado claro que es un cachondo y enseguida va a demostrar que en un jugador de rachas, pero de rachas importantísimas. El nuevo escolta azulgrana va a entusiasmar a la afición por su carácter y calidad, enseguida se verá que no le tiemblan las manos. Gracias al americano se ganarán muchos encuentros.

ALEROS: JANIS TIMMA / PATRICIO GARINO

Janis Timma fue la primera incorporación oficial y es el gran fichaje del Baskonia, por números, carácter y calidad. Un jugador de 24 años muy completo que llega al club vitoriano para crecer y ser importante en un grande de Europa, después de haber firmado en la VTB United League 13.6 puntos, 4.0 rebotes y 2.6 asistencias; y 16.2 puntos, 4.7 rebotes y 2.9 asistencias en los 13 partidos que disputó en la Eurocup. El alero letón viene para las próximas tres temporadas y sigue de esta manera los pasos que en su día dio su compatriota Davis Bertans. Sin duda alguna, con la incorporación de Timma, los aficionados baskonistas no echarán de menos a Adam Hanga.

De Patricio Garino lo primero que se puede decir es que es un fichaje made in Prigioni. El argentino coincide con Timma en edad y duración de contrato, 24 y tres respectivamente. El marplantense más conocido como “Pato” Garino viene con la bendición de una de las grandes figuras del baloncesto argentino como Ginobili, quien ha afirmado textualmente: “Pato fue un caballo en todos los partidos que lo vi. Me alegra que no vaya a tener que enfrentarlo nunca, porque es bestial lo que hace. Es un jugador muy importante para el equipo, por todas las tareas que desempeña, desde los puntos hasta la defensa”. El argentino acaba de finalizar su tercer torneo oficial con la Selección argentina (subcampeón de la AmeriCup) y ha sido, sin duda, una de las figuras más destacadas promediando 13,4 puntos, 4,8 rebotes, 2,4 asistencias y 2 robos en los 24,5 minutos en los cinco encuentros que ha disputado con su selección. El “Pato” también coincidió con Ginobili en la pretemporada del año pasado en San Antonio Spurs.

LA NOTA DE XABIER AÑUA: UN 8, PERO TIMMA ES UN 10

Janis Timma va a ser el jugador que lidere el grupo, tiene madera de líder y sin ninguna duda se va a echar el equipo a la espalda. Siempre se ha dicho que los letones tienen el cuerpo frío, pero Timma es de sangre caliente y lo demostrará enseguida. El letón, además de ser muy completo, va a ser el líder del equipo en cuanto a corazón. Granger y Timma son los grandes fichajes de este verano.

Patricio Garino es un jugador muy curioso porque se formó en Estados Unidos y tiene un estilo de juego muy NCAA, pero con la mala leche de un argentino. Sin embargo, el “Pato” tiene un problema sin ni siquiera haber aterrizado en Vitoria, y es que se está hablando de él como si fuera una figura, y no lo es. El alero es un jugador de rol y hace a las mil maravillas el trabajo sucio, se pega con todos y va muy bien al rebote, quizá su faceta a mejorar sea el tiro, elemento que aún tiene que mejorar mucho. Garino es un jugador que puede dar buen resultado, pero siempre y cuando se piense que no es una estrella y también habrá que tener en cuenta que necesitará un tiempo de adaptación a Europa.

No podemos saltarnos la posición de los aleros sin hablar de Carlos Delfino, a quien el maestro Xabier Añua no lo ve renovando, “tengo una admiración increíble por él, porque a pesar de sus lesiones ha querido y quiere volver, pero es una tarea difícil. Espero que se tenga mucho tacto con él, ya que es una persona maravillosa”. En cuanto al jugador que supla a Tadas Sedekerskis creo que tirarán de categorías inferiores y no se realizará ningún fichaje, “pero es posible que me equivoque”.

ALA - PÍVOTS: TORNIKE SHENGELIA / X

La renovación de Tornike Shengelia ha sido otro de los movimientos que más ilusión ha generado en la afición baskonista, tanto por la importancia que tiene el georgiano deportivamente hablando como por el significado económico que tiene su renovación. La continuidad del ala-pívot es un golpe de autoridad de Josean Querejeta sobre la mesa y que envía un mensaje claro al resto de clubes, el Baskonia vuelve a tener la capacidad económica suficiente como para competir con los grandes de Europa. El georgiano tiene ahora mismo 25 años y ha renovado hasta el 2020, por lo que por el momento ha dejado su sueño de volver a la NBA de lado y con permiso de Ilimane Diop capitaneará el barco baskonista en una temporada muy ilusionante.

Aún queda que el Baskonia busque un compañero a Shengelia para el puesto de 4, y en un principio el club vitoriano está sondeando el mercado en busca de un ala-pívot abierto y con buena muñeca para que se compenetre bien con el georgiano.

LA NOTA DE XABIER AÑUA: UN 8 POR EL MOMENTO

A día de hoy, Shengelia es el capitán y jugador mimado – en el buen sentido – del club. El georgiano es un jugador muy muy bueno, pero tiene un gran problema, las lesiones. Sin las lesiones sería totalmente arrollador. A nivel deportivo, el ala-pívot es un toro que va lanzado e incluso a veces se pasa de revoluciones. Si se comparase a Timma y Shengelia se podría decir que ambos son unos todoterrenos, pero el letón es más pausado.

Para reforzar la posición del ala-pívot supongo que el club estará buscando un jugador con el colmillo retorcido que sepa jugar los momentos claves y que tenga experiencia. Es muy posible que fichen a un jugador anotador y de características semejantes a las de Ricky Ledo, refuerzo del Baskonia en los últimos Play Off de la ACB. Respecto a este fichaje también habrá que tener en cuenta la economía del club, ya que los grandes movimientos ya se han realizado, pero la ambición de Josean Querejeta es muy grande y vendrá alguien que reforzará el joven equipo que hay con su experiencia.

PÍVOTS: ILIMANE DIOP / JOHANNES VOIGTMANN / VINCENT POIRIER

Una de las grandes promesas del Baskonia y que sigue creciendo poco a poco desde que en la temporada 2013/14 debutase con el primer equipo. El hispano-senegalés es uno de esos jugadores que se identifica con la afición por su carácter dentro de la cancha, puede tener mejores o peores encuentros respectos a los números, pero el pívot siempre lo entrega todo, nunca deja de luchar, y siempre responde cuando se le necesita. Diop ya demostró desde que era un cadete que puede dominar como nadie en la zona, pero esta temporada deberá dar aún un paso más.

Por su parte, el alemán Johannes Voigtmann va a encarar su segunda temporada en las filas del Baskonia y no lo tendrá fácil porque desde el principio ha dejado el listón muy alto, tanto que el pívot fue seleccionado como el jugador que más sorprendió a las leyendas de la Euroliga la temporada pasada. En este aspecto hay que tener en cuenta que el planteamiento inicial del Baskonia de la temporada pasada es que tanto el alemán como Ilimane Diop fueran los escuderos de un Andrea Bargnani que no terminó de funcionar. El alemán tiene que mejorar aún en algunos aspectos, todavía tiene que pegarse más en la zona y sacar más carácter y garra, porque ya ha demostrado que la posee. Incluso el alemán dejó sorprendido a su ya ex compañero Larkin, quien dijo del pívot que tiene potencial NBA.

Después de dos temporadas en las que el Baskonia ha realizado apuestas arriesgadas en la posición del 5 y con suerte dispar (Bourousis y Bargnani) este verano se ha apostado por un joven pívot, pero de los de la antigua usanza. Vincent Poirier nació en 1993 y mide 2.13 metros de altura y es uno de esos jugadores que se pelea en la zona con todos, el contrapunto perfecto para el alemán Voigtmann. El francés llega al equipo vitoriano del París-Levallois, donde ha promediado 15,1 de valoración en la Pro A, y ha firmado para las próximas tres temporadas.

LA NOTA DE XABIER AÑUA: UN 7,5 PERO EN DOS AÑOS SERÁ UN 10

Ilimane Diop es un jugador en el que confío mucho, cada temporada sube un escalón más y espero un gran salto de calidad estando bajo las órdenes de Prigioni. El canterano tiene un corazón de tigre, y durante estas últimas temporadas se ha pegado con jugadores más grandes que él, y eso no fue impedimento para que el hispano-senegalés saliera victorioso en algunos duelos.

El canterano volverá a compartir posición con Voigtmann, quien tiene que dar un paso al frente sí o sí. El alemán tiene una técnica y una clase increíble, pero muy rara vez se pone por delante del defensa o cierra el rebote, y también cuesta verle pegarse con sus rivales en la zona. Si mejora en estas facetas será un jugador que marque diferencias. A pesar de esas carencias, no se le puede restar méritos al alemán, ya que él y Diop mantuvieron al equipo el año pasado.

Vincent Poirier es un jugador que sorprende, ya que hace muy pocas temporadas estaba en categorías inferiores y ha tenido una gran progresión en poco tiempo siendo el jugador que más ha evolucionado en Francia. Cuando el pívot francés comenzó tenía unas piernas flojas y no conseguía agarrar un balón a la primera nunca, ahora es un jugador totalmente diferente, siempre está saltando, trabajando, peleando y defendiendo muy bien. Poirier no es un jugador que vaya a salir de la zona para lanzar de tres, siempre va a estar debajo del tablero. Si el francés continúa con esta evolución, en muy poco tiempo será de los mejores de Europa.

Para concluir, el Baskonia de la temporada 2017/18 parece uno de los equipos más completos y estructurados de las últimas temporadas. Esto unido al efecto Prigioni dará muy buenos resultados y no sólo en un año, se podría estar hablando de un proyecto a largo plazo como el que inició Dusko Ivanovic en su día. El argentino fue uno de esos jugadores – de otros tantos – que ha marcado una época en Vitoria como jugador, ahora tiene la oportunidad de hacerlo como entrenador.

La jugada es arriesgada, pero como bien hemos comentado el Baskonia es un club de apuestas y el argentino no es el primero que nada más colgar las botas se pone a los mandos de un club (Zeljko Obradovic o Sarunas Jasikevicius). Es más, el propio entrenador ha admitido que al principio cometerá fallos de “rookie” y espera que éstos afecten lo mínimo posible al equipo. Lo que está claro es que implantará todo su carácter a una plantilla de calidad, y que sin duda alguna, dará de qué hablar durante la temporada. El Baskonia ya está de regreso y vuelve a competir de tú a tú con los grandes, queda ver si este es el paso definitivo para volver a luchar por los títulos, sin obsesionarse con ellos.

LA VALORACIÓN DE XABIER AÑUA

El equipo me ofrece una imagen más positiva, igual logremos menos en cuanto se refiere a objetivos, pero aún así, veo tanto a los aficionados como a los dirigentes del club con más ilusión. El Baskonia quiere estar arriba y luchar, y ahora seremos capaces con un juego más clásico y menos vertical. El equipo tiene una columna vertebral muy fuerte con los bases, Timma y Shengelia. Además, ese esqueleto se ha adornado muy bien alrededor y queda por ver las piezas finales, pero a día de hoy, el Baskonia tiene un aspecto muy alentador, en especial, porque en los entrenamientos todos están encantados con el argentino y eso es importante. Él no es distante y los jugadores que han venido se están entregando al 100%.

Prigioni está teniendo una evolución muy bonita en su carrera profesional y ahora afronta uno de sus mayores retos, teniendo en cuenta que la competición será muy difícil, ya que los españoles se han armado muy bien, quizá al Barcelona lo vea un paso atrás en comparación con el Real Madrid, Valencia y Unicaja. Sin embargo, la apuesta por el argentino es muy importante, a pesar de los problemas que genera el ser un “rookie”, la ilusión que transmite es tremenda, transmite algo que los otros entrenadores no hacían. Puede que los primeros seis partidos sean difíciles en cuanto a resultados, pero si la gente no se pone nerviosa, será una buena temporada.