Proyecto Herbalife Gran Canaria 17/18: Caras nuevas, objetivos intactos

Mekel, Seeley, McKissic, Eriksson, Balvin y Fischer son las caras nuevas del Granca

Luis Casimiro continúa al frente de un equipo que peleará por los mismas metas de temporadas anteriores

La última temporada se cerró con el primer título de la historia del Club y una nueva presencia en los Playoffs, donde un triple fallado por Kuric ante el Baskonia, privó a los de Casimiro de llegar a las semifinales de la Liga Endesa. Una temporada con altibajos, pero con un rendimiento general notable, aunque con varios jugadores con un nivel de juego por debajo de lo esperado, que en ocasiones lastró al resto del equipo, sobre todo en los puestos interiores. Después de una pretemporada ilusionante, culminada con la disputa de la final de la Supercopa, los amarillos volverán a ser un equipo muy competitivo, que peleará por estar en la Copa y en los Playoffs, así como por llegar lo más lejos posible en la Eurocup.

El Gran Canaria, una temporada más, ha tenido que remodelar una gran parte de su plantilla debido a las bajas sufridas con respecto a la temporada pasada. Algunos jugadores se marcharon después de realizar una buena campaña, como Kuric (Zenit de San Petesburgo), O'neale (Utah Jazz, con parada previa de unas semanas en el Zagiris de Kaunas) o Salin (Unicaja). Otros se fueron por la puerta de atrás, después de realizar un juego muy por debajo de sus expectativas, como Planinic (Dinamo Sassari) o Hendrix (Galatasaray). Un caso diferente fue el de McCalebb, que no mostró su mejor nivel en las islas, aunque su rendimiento no fue malo. La dirección deportiva del Herbalife, creyó conveniente no contar con él e intentar fichar a otro base con más garantías para esta temporada.

De hecho, hasta han tenido que cambiar de Presidente, ya que Miguelo Betancor dimitió a finales de mayo y hasta esta semana no se ha presentado a su recambio, Enrique Moreno. El Club claretiano, propiedad del Cabildo de Gran Canaria sufre los vaivenes de estar en manos de políticos, con todo lo negativo que ello conlleva, como el cambio de “dueño” y de rumbo dependiendo del partido político al que le toque gobernar. Betancor, ex árbitro, se fue aduciendo falta de apoyo del Cabildo y el nuevo Presidente, como todos los anteriores, es escogido directamente por los políticos de turno.

Bases: Albert Oliver / Gal Mekel

El eterno Oliver cambia otra vez de pareja en la dirección de juego, esta vez se trata de un base con una dilatada experiencia en diferentes equipos europeos y un paso fugaz por la NBA. Oliver ha realizado buenas campañas en el Herbalife y se ha ganado a pulso su renovación, es uno de los referentes en el vestuario amarillo y, junto con Eulis Báez se encargarán de que la adaptación de los nuevos jugadores sea lo más rápida posible. Sus números de asistencias por minuto jugado en la campaña pasada eran sorprendentes, aunque sus porcentajes de tiro, sobre todo en los triples, fueron más bajos de lo normal. Mekel llega de ser suplente en el Maccabi de Tel Aviv y está acostumbrado a ser el líder en la cancha de los equipos en los que está. Al Granca llega con el teórico rol de base titular, aunque su rendimiento será fundamental para el reparto de minutos con su rival en el puesto.

Valoración Solobasket: A priori, el Herbalife ha formado una pareja de bases de un nivel superior al de la temporada pasada, ya que mientras el nivel de Oliver debería mantenerse, su compañero Mekel ha demostrado ser un base de garantías en equipos competitivos en Europa, por lo que si su rendimiento se mantiene, debería elevar el rendimiento que ofreció McCalebb. Mekel destaca a la hora de hacer jugar al equipo e involucrar a todos los jugadores, buscando las mejores opciones, siendo sus cualidades más adecuadas para asistir que para anotar, aunque cerca de canasta es peligroso para el rival.

Escoltas: Dj Seeley / McKissic

En realidad, el único escolta puro de la plantilla es Seeley, aunque las combinaciones que puede hacer coincidir en la cancha Luis Casimiro pueden variar entre todas las opciones con las que cuenta. Seeley, que regresa a la Isla después de una discreta temporada en Tel Aviv, es un anotador clásico, con capacidad para anotar de forma individual, algo que se echó mucho de menos la temporada pasada en el Herbalife. Seeley, llegó a Gran Canaria para sustituir a Kuric después de su enfermedad, a finales de 2015 y su rendimiento ofensivo fue inmediato e importante en la plantilla que dirigía Aíto García Reneses. Shaq McKissic viene procedente del Usak Sportif de la Liga turca, un equipo de la parte baja de la tabla, pero en el que McKissic tuvo unos números más que interesantes.

Valoración Solobasket: Anotación asegurada en la posición de escolta, aunque con menos capacidad para tirar de tres que sus antecesores, Kuric y Salin. Seeley es más penetrador y especialista en el tiro de media distancia que en el tiro exterior y McKissic es más completo desde la larga distancia. Ambos jugadores tienen un asterisco en su rendimiento defensivo, que deberá mejorar para competir por minutos con sus compañeros de posición. McKissic posee un buen físico y grandes condiciones para rebotear y correr al contraataque, además, comparte con Seeley su poco egoísmo en el juego ofensivo, poniendo el equipo por encima de su rendimiento individual.

Aleros: Paulí / Rabaseda / Eriksson

Paulí empieza su cuarta temporada en la Isla y es capaz de jugar en cualquiera de las posiciones exteriores, tiene un buen manejo de balón y visión de juego, a pesar de su altura. Rabaseda seguirá poniendo el nivel defensivo en lo más alto y exigiéndose a sí mismo y al resto de compañeros, dar lo máximo en cada entrenamiento y en cada partido. El catalán es uno de los jugadores más queridos por la afición amarilla por su continua entrega e intensidad, peleando siempre por todos los balones. Eriksson es uno de los fichajes más ilusionantes, llega tras no disponer de oportunidades en el Barcelona y con un talento ofensivo enorme. El reciente ganador del Concurso de Triples es también un buen defensor.

Valoración Solobasket: La línea exterior del Herbalife es muy completa, con jugadores con diferentes capacidades y polivalentes, por lo que Casimiro podrá realizar cualquier combinación, dependiendo del partido y del rival. Paulí demostró en la Supercopa que puede ser un jugador fiable en el tiro exterior, lo que había sido uno de sus hándicaps hasta ahora y que ha de confirmar durante la temporada. El alero catalán ha trabajado intensamente este verano y se ha presentado a los entrenamientos del Granca con un nivel físico y de juego superior al de temporadas anteriores, de hecho ha sido uno de los mejores jugadores amarillos en la pasada Supercopa. Eriksson es el mejor tirador de los tres, no es mal defensor y se espera de él que sea uno de los líderes en ataque de los amarillos. Rabaseda está menos dotado para anotar que sus compañeros, aunque su nivel defensivo es inmejorable.

Ala pívots: Báez/Aguilar

Es la única posición de la plantilla amarilla que no ha sufrido variaciones y es normal, porque el rendimiento de ambos fue alto en la campaña pasada. Aguilar dio un paso adelante tanto en ataque como en defensa y fue muy importante en el equipo. Del capitán Báez poco hay que decir, tomó el relevo de jugadores como Savané o Moran como líder en el vestuario y en la cancha es un ejemplo para todos los demás. No solo tiene capacidad para resolver en ataque, si no que es el líder de la defensa cerca de canasta, generoso y eficaz en las ayudas defensivas, un muro complicado de superar, con una actitud y una intensidad difíciles de igualar.

Valoración Solobasket: Los dos jugadores comparten minutos y dependiendo de cada partido y de su rendimiento individual, Casimiro distribuye los minutos con criterio. Aguilar es un jugador más ofensivo, aunque en el último curso elevó su nivel defensivo y su capacidad reboteadora, por lo que su importancia en el equipo también se vio incrementada. Báez es un jugador muy físico, capaz de defender a rivales que le superen en peso y/o altura y en ataque sabe leer el partido y dar al equipo lo que necesita. El Granca tiene muy bien cubierta esta posición con dos jugadores que se llevan muy bien, que se dejan la piel por el equipo y que son complementarios.

Pívots: Paseknics / Balvin / Fischer

La posición más débil de la temporada anterior, donde al Granca le faltó nivel para luchar por metas superiores. El paupérrimo rendimiento de Hendrix y Planinic fue determinante para que el Granca no pudiera pelear con equipos de superior presupuesto. La aparición de Paseknics mitigó, en parte, la valoración general del juego interior del Herbalife. La irrupción del letón en la alta competición fue tan importante que acabó la temporada siendo elegido en el Draft de la NBA por los Sixers y renovando con el Granca, el mejor lugar para continuar con su progresión. Balvin es un jugador contrastado y con experiencia en la Liga Endesa, mientras Luke Fischer encara su primera experiencia como profesional después de terminar hace pocos meses su etapa universitaria en Marquette.

Valoración Solobasket: Lo tienen muy fácil Balvin y Fischer para superar el listón que dejaron, casi a ras de suelo, Planinic y Hendrix, jugadores que llegaron a la Isla con un buen cartel y que ilusionaron al aficionado cuando aterrizaron en el Herbalife. El juego al poste de Balvin resultará necesario para abrir espacios para tiradores como Eriksson y su capacidad reboteadora y de intimidación deberá ser clave en la defensa amarilla. De Fischer se espera que crezca como jugador, desde su rol de tercer pívot y que aporte en defensa, rebote e intimidación. En la Supercopa se vio que era un jugador con buena movilidad y que encara el aro con facilidad, aunque tiene menos capacidad para crearse sus propios tiros. En defensa le falta peso para defender a los grandes pívots, pero le sobra intensidad y entrega. Paseknics continuará con su progresión y será un regalo para los aficionados del Granca ver como sigue mejorando y aportando al equipo.