Proyecto Iberostar Tenerife 17/18: Seguir compitiendo con la élite

La temporada pasada del Iberostar fue para guardar en los libros de historia. Desde los récords batidos, como el de victorias de temporada regular con 22, a los éxitos conseguidos por el grupo. La clasificación para la Copa y playoffs ACB, la consecución del título de la BCL y la lucha por casi ser cabeza de serie hasta el final de temporada, la convertirán en uno de los mejores recuerdos para los aficionados aurinegros.

Pese a todo, siempre existen consecuencias gracias al éxito, y es que muchos ponen los ojos sobre ti cuando antes no lo hacían; La salida de jugadores clave como Doornekamp, Bogris o Grigonis sumada a la del míster Vidorreta vaticinaba un verano movido para la directiva y de incertidumbre para la afición. La llegada de Nenad Markovic implica un cambio de estilo respecto al que concebía el técnico bilbaíno y para ello se han añadido nuevas piezas que analizamos a continuación:

BASES: Rodrigo San Miguel/Ferran Bassas

Si no está roto, no lo arregles. Eso reza el dicho que se podría aplicar a los point guards canaristas. La pareja de bases nacionales le dio grandes resultados al equipo el año pasado y se seguirá depositando la confianza sobre ellos. Rodrigo rindió a un buen nivel, siendo de los mejores bases españoles de la competición, promediando 6,5 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias más todos los aspectos que no abarcan las estadísticas. Por otra parte, Ferrán Bassas cumplió en su temporada de debut en ACB, teniendo partidos donde dejaba destellos de su calidad y yendo de menos a más; se espera que siga progresando este año.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Es una pareja bastante sólida puesto que se equilibran entre los dos. Rodrigo ha mejorado los porcentajes de tiro desde que llegase a la isla, y se ha convertido en una amenaza desde la línea de 6’75 al invertir el balón. Ferrán puede tener problemas en el lado defensivo de la cancha por su estatura (1’81) pero lo compensa con su actitud prestidigitadora en el lado ofensivo y su habitual conexión con Petit Niang . Pareja muy válida para competir con cualquier equipo; también existe la opción de que Davin White o cualquier otro escolta suba el balón en posesiones importantes.

Rodrigue Beaubois - Rodrigo San Miguel (Foto: Carlos González)

ESCOLTAS: Davin White/Nico Richotti/Mateusz Ponitka

Con la salida del MVP de la BCL Marius Grigonis, el equipo perdía a una de las referencias ofensivas. Para sorpresa de muchos, el fichaje de Ponitka (1’97) suple con creces esa salida, dará muchas más opciones ofensivas al equipo y experiencia a nivel europeo e internacional. Davin White y Richotti contribuyeron a la fase anotadora del equipo con casi 10 y 5 puntos por partido respectivamente el año pasado. Ponitka promedió casi 14 puntos en la TBL y 10 en Champions League.

VALORACIÓN SOLOBASKET: El puesto de escolta está muy bien cubierto, incluso mejor que el año pasado con la llegada del polaco. El único pero que se le puede poner es el estado de salud de los escoltas. El argentino disputó menos de la mitad de partidos del año pasado por una lesión y White siendo un jugador veterano tiene que tener en cuenta los minutos disputados. Ponitka debería ser una de las puntas de lanza del equipo y ayudar en el rebote, como ya demostró con Polonia en el pasado Eurobasket.

ALEROS: Javi Beirán /Adin Vrabac

El mejor fichaje posible que podía realizar el Canarias este año es recuperar a Javi Beirán tras su grave lesión de rodilla del año pasado. Hasta su lesión estaba rindiendo a un nivel muy interesante, incluso creando debates sobre si merecía ir a la selección nacional. Se espera que Beirán vuelva en forma para ayudar al equipo como lo hizo el curso pasado y él mismo obtenga buenas sensaciones otra vez. También llega a la isla el bosnio Adin Vrabac (2’05), un alero conocido por el coach Markovic de su etapa con la selección. Se trata de un jugador con experiencia europea, y se espera que ayude más en el lado defensivo, procedente del mítico Partizan de Belgrado, con quien disputó la BCL la temporada pasada promediando 5,6 puntos y 2,9 rebotes.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Si Javi Beirán vuelve a rendir a un nivel similar al de la campaña pasada el equipo podrá competir con cualquier rival, pero tampoco se debe forzar tras la lesión tan dura que sufrió. Vrabac aparte de su trabajo en el lado defensivo tiene que estar preparado para asumir tiros abiertos de las esquinas como se ha podido ver en partidos de pretemporada. Quizás sea una de las incógnitas del equipo para suplir el papel más que correcto que realizaba Will Hanley.

Adin Vrabac (Sport Centar)

ALA-PÍVOTS: Rosco Allen/Tim Abromaitis

La salida de Aaron Doornekamp a Valencia supuso la pérdida del máximo anotador de la plantilla, además de una amenaza desde el triple y una consistente ayuda reboteadora. Para suplirle llega el húngaro Rosco Allen tras una muy buena campaña en el Obradoiro. No poseen un estilo de juego similar, dado que Allen mide más (2’06) y jugará de manera más interior que el canadiense. Pese a ello demostró en el Eurobasket que puede lanzar desde fuera y es bastante ágil para su apariencia física. Tim Abromaitis tiene que continuar con su progresión; debe seguir siendo positiva, aportando en ambos lados de la cancha y siendo otra punta de lanza del equipo.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Suplir la baja de Doornekamp no va a ser tarea fácil pero Rosco Allen es un fichaje a la altura, y con experiencia previa en ACB. Además el estilo de juego del Iberostar Tenerife le es favorable porque aprovecha su movilidad. Los dos 4 son muy móviles y con tiro exterior, aunque pueden sufrir contra equipos con ala-pívots más interiores y de mayor altura.

PÍVOTS: Mike Tobey/Fran Vázquez/Mamadou ‘Petit’ Niang

La llegada desde Valencia de Mike Tobey tratará de paliar la baja de Bogris, perfiles totalmente opuestos pero donde el americano podrá aprovechar el rango de tiro que no tenía el griego y puede suponer una amenaza para el rival. Fran Vázquez dejó muy buenas sensaciones la pasada temporada y se espera que siga al mismo nivel, sobre todo a nivel anotador con sus 7’4 puntos por partido en liga doméstica. Finalmente, el senegalés Niang dota al equipo de energía durante el tiempo que está en cancha, con tapones espectaculares y alley-oops conectado con Ferrán Bassas la mayoría de las veces.

VALORACIÓN SOLOBASKET: El equipo pierde a un jugador de los llamados ‘de equipo’ puesto que el griego ayudaba en muchos aspectos, y en especial uno que no se valora normalmente, poner bloqueos a diestro y siniestro para el pick and roll de manera correcta. Pero gana a un jugador de mayor estatura, con más rango de tiro y que se puede aprovechar del sistema del Iberostar. Fran tiene que seguir siendo un elemento intimidador y ayudando en anotación o rebote cuando el equipo lo necesite; y Petit continuar con esos momentos de máxima intensidad cuando entre en la cancha.