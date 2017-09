Proyecto MoraBanc Andorra 17/18: Un bloque con aroma a Playoff

Con una simple palabra podría resumirse la temporada 2016/2017 del MoraBanc Andorra: histórica. El conjunto dirigido por Joan Peñarroya está ante la temporada más ilusionante de la historia del equipo del Principado. Un equipo que en 2014 disputaba la liga Leb Oro y en 2012 la Leb Plata. Y hace tan sólo unos meses, el equipo revelación de la Liga Endesa , con el permiso del Iberostar Tenerife, miraba de tú a tú al todopoderoso Real Madrid a falta de 8 minutos para finalizar el tercer encuentro correspondiente a los cuartos de final del Playoff por el título. La evolución del club andorrano ha sido meteórica y en este nuevo año volverá, tras 4 lustros de espera, a disputar competición europea: la Eurocup.

Y así, con la ilusión por bandera, se presenta este nuevo MoraBanc Andorra que ha perdido piezas importantes pero que, a priori, no pierde en calidad de plantilla con respecto a la pasada temporada. La baja más sonada y sin duda la más difícil de paliar es la del gigante georgiano Giorgi Shermadini. El pívot de Mtskheta fue el auténtico referente del equipo y un auténtico dolor de muelas para sus rivales. Con unas medias de 15.3 puntos, 7.59 rebotes y 21.3 de valoración guió a los andorranos primero hasta la disputa de la Copa del Rey y después hasta los Playoff. Abandona la nave andorrana para irse al Unicaja de Málaga y poder participar en la próxima edición de la Euroleague, después de que los del Principado no pudieran igualar la oferta malagueña en el derecho de tanteo. Otra baja importante para el conjunto pirenaico es la del que fuera capitán del equipo: David Navarro. El veterano escolta de Esparraguera pone rumbo a Santiago después de 4 temporadas en el equipo. Antetokounmpo, en una campaña en la que fue de menos a más, fichó por el Panathinaikos griego y ni Thomas Schreiner, ni Chris Czerapowicz ni Nacho Martin seguirán defendiendo la camiseta tricolor.

MoraBanc Andorra celebra una victoria (Albert Martin / ACB Photo)

Con este panorama, y con la necesidad de armar una plantilla como mínimo igual de competitiva, se ponía manos a la obra Francesc Solana, el General Manager del club, en la que puede ser la temporada más importante del conjunto andorrano. El primer escollo con el que se encontraría Solana sería la renovación del técnico, Joan Peñarroya, que firmaría por una temporada siendo esta la octava consecutiva como entrenador del primer equipo. Peñarroya, junto con Solana, decidieron que de la plantilla del año anterior intentarían que siguieran unos 6 o 7 jugadores. La idea estaba clara: mantener el bloque y hacer los retoques necesarios para intentar mejorar la plantilla. La primera pieza en renovarse, aunque ya con contrato en vigor para esta temporada, era la de Beqa Burjanadze. El georgiano fue el segundo jugador más valorado de la plantilla, a pesar de su juventud y de proceder de la Leb Oro, y ha ofrecido un gran rendimiento durante toda la temporada. La segunda renovación sería la de otro pilar en el equipo: Oliver Stevic, que aunque fuera el pívot suplente, su rendimiento fue más que correcto. Durante el período del tanteo Solana se encontraría con 2 adversidades: se confirmaba que Shermadini no seguía y que por lo tanto se tenía que buscar un jugador capaz de sustituirlo y además Movistar Estudiantes igualaba la oferta por Jaime Fernández en lo que sería uno de los culebrones del verano.

El primer fichaje tardaría en anunciarse. A mediados de Julio, por fin, saltaba la noticia y Jaka Blazic dejaba Baskonia para enrolarse en el conjunto pirenaico. Le seguirían Vladimir Jankovic, John Shurna, Przemek Karnowski, Moussa Diagné y finalmente, y tras pagar una compensación económica a Movistar Estudiantes, Jaime Fernández, jugador por el que el club ha apostado fuertemente y que quiere devolver a la posición de base tras actuar como escolta en las últimas temporadas.

Con esta nueva y rejuvenecida plantilla, que no llega a los 26 años de media, Francesc Solana intenta sumar más adeptos a la propuesta de juego andorrana: un juego rápido, vistoso y con muchas posesiones por encuentro, siendo el conjunto andorrano el segundo equipo con más posesiones por partido en toda la liga regular. El estilo de juego, que ya lo practicaba Peñarroya en sus años en Leb Oro, pudo consagrarse en parte gracias al base francés Andrew Albicy, con el que el equipo tricolor pudo dar el salto de calidad que se le presuponía en sus últimas temporadas. Y así, siguiendo esta propuesta que tanto divierte a la parroquia andorrana, se han buscado jugadores que reúnan ciertas características: que sean capaces de correr el campo, que busquen los espacios y que sean efectivos en la transición. Tal vez sea pronto para sacar conclusiones, pero tras los primeros partidos de pretemporada se puede observar que las nuevas piezas empiezan a encajar y se comienza a ver ciertos mecanismos del equipo que se quiere llegar a ser esta temporada. ¿El objetivo? Igualar clasificación para Copa del Rey, Playoffs y, a poder ser, pasar de la primera fase de grupos en Eurocup.

Bases: Andrew Albicy / Jaime Fernández

Andrew Albicy (1.76m / 27 años):

Fue una de las sorpresas agradables de la temporada. Segundo máximo asistente de toda la competición, el eléctrico base francés será de nuevo el encargado de llevar la batuta andorrana. Poseedor de una gran visión de juego y experto en salir disparado como una bala en cuanto recibe el balón en defensa, fue junto a Shermadini vital en el engranaje andorrano. La mayoría de partidos jugados como locales se jugaron al ritmo que Albicy imprimía. También demostró ser un buen defensor y muy rápido de manos a pesar de su estatura. Su reciente renovación hasta 2019 es otra gran noticia para MoraBanc Andorra.

Albicy, jugador clave para los andorranos (ACB Photo)

Jaime Fernández (1.86m / 24 años):

Posiblemente sea uno de los fichajes que más le ha costado traer a Francesc Solana. Un jugador joven pero experimentado que volverá a jugar de base en su primera aventura lejos del club colegial. Es también un gran asistente y viene para ser importante en la plantilla, con un contrato para los próximos 3 años. Buen jugador en el 1 contra 1 y capaz de jugar a campo abierto. Dará descanso a Albicy aunque también jugarán muchos minutos juntos, y es que a Peñarroya le gusta jugar con 2 bases en algunos momentos del partido.

Valoración Solobasket: Posición mejorada la del puesto de base, ya que ofrece un recambio de absolutas garantías cuando Albicy descanse o no tenga el día más acertado. Se pierde tiro exterior con la baja de Thomas Schreiner pero en contra partida se gana en seguridad, control del ritmo de partido y anotación, y es que Jaime y Albicy forman una de las parejas más solventes de la Liga Endesa. Son dos directores rápidos, buenos asistentes y resolutivos en el 1 contra 1. El puesto de 1 no deberá ser un problema este año para Joan Peñarroya.

Escoltas: Jaka Blazic / David Jelinek / Guille Colom

Video of JAKA BLAZIC - HIGHLIGHTS 2016 / 2017 SEASON

Jaka Blazic (1.96m / 27 años):

Está llamado a ser uno de los referentes exteriores del equipo. El flamante campeón del Eurobasket aterriza en Andorra después de 2 campañas en Baskonia. Es un buen defensor y un jugador acostumbrado a jugar competición europea durante toda su trayectoria como profesional. En Andorra, además, tendrá más protagonismo de lo que tuvo los últimos años. Su garra, su carácter y su calidad lo hacen ser, a priori, uno de los fichajes más sonados del conjunto pirenaico.

David Jelinek (1.94m / 27 años):

El escolta checo seguirá otro año más después de una temporada irregular en la que cuajó buenos partidos con otros no tan buenos. Este año tendrá menos presión y es que con la llegada de Blazic el reparto de minutos jugará en su contra. Aun así, este factor puede llegar a ser positivo a su favor si cumple en los momentos en los que esté en pista. Calidad no le falta, pero debe encontrar regularidad en su juego. Buen penetrador a canasta y fiable en la línea de 3, pero dando la sensación de que todavía puede dar más al equipo.

Guille Colom (1.95m / 26 años):

Tras su primer año como jugador del primer equipo, el canterano repite en un año en el que espera tener más protagonismo. Jugador cumplidor en los minutos que ha estado en la cancha, podrá ayudar al equipo tanto de base como de escolta en una temporada en el que la carga de partidos, sobre todo al principio del curso, será mucho mayor y por lo tanto los minutos para él.

Valoración Solobasket:

Se pierde al gran capitán del equipo pero en cambio se gana a todo un campeón de Europa. A pesar de que las características de Navarro y su opción de comodín pudiendo también jugar de base lo hacían muy atractivo, Jaka Blazic puede dar un salto de calidad a los andorranos. Con Jelinek en la recamara, la posición de escolta lo tiene todo: puntos, defensa, intensidad y amenaza exterior.

Aleros: Vladimir Jankovic / David Walker

Video of Vlado Jankovic Mix ● Aris Thessaloniki ● 2016/17 ᴴᴰ

Vladimir Jankovic (2.02m / 27 años):

Tras su marcha del Valencia Basket al inicio de la competición, Jankovic vuelve a la ACB con ganas de reivindicarse. Hizo un buen papel en el Aris de Salónica y en Eurocup pero el conjunto taronja decidió no renovarle. El jugador por lo tanto llega libre a Andorra y con ganas de demostrar que tiene cabida en la Liga Endesa. Alero físico que puede jugar de 4, no destaca en ninguna faceta en concreto pero aporta en muchos aspectos: puntos, rebotes, defensa,… En los primeros partidos de pretemporada se le ha visto con sintonía con el equipo y con facilidad para jugar rápido. Si su adaptación se completa satisfactoriamente puede ser uno de los hombres importantes de Peñarroya.

David Walker (1.97m / 23 años):

Excelente rendimiento el que ofreció el alero norteamericano en su primer año como rookie. Fue uno de los jugadores más utilizados por Joan Peñarroya, muy fiable en el tiro de 3 (44,16% de acierto) y gran defensor gracias a su rapidez de piernas. Goza también de un buen físico, explosivo, que le permite acabar muchas jugadas con mate. Es uno de esos jugadores que levanta los “oohh” de la grada. Tiene todavía aspectos a mejorar pero sin duda es una gran noticia que siga progresando una temporada más con el equipo andorrano. En su segundo año será un jugador muy a tener en cuenta.

Valoración Solobasket:

Otra posición que también se ve reforzada. La marcha de Antetokounmpo es una baja importante, pero rindió más de 4 que de alero, y Chris Czerapowicz fue correcto en la media temporada que estuvo en Andorra, pero sin llegar a destacar demasiado. Se mantiene Walker, amo y señor en esta posición la temporada pasada y se suma un Jankovic que pueda aportar cosas muy diferentes a las de Walker, manteniendo esa amenaza constante desde la línea de 3 puntos.

Ala-Pivots: Beqa Burjanadze / John Shurna

Beqa Burjanadze (2.01m / 23 años):

Otro de los nombres propios del gran año del MoraBanc Andorra. Un jugador muy querido por la afición gracias a su carácter, su trabajo y su talento. Puede dar un paso adelante en ausencia de Shermadini. A pesar de su altura, se mueve bien bajo el poste, pudiendo sacar provecho de su fuerza física frente a jugadores más grandes, pero también es una amenaza desde la línea de 3 e incluso un jugador capaz de subir el balón. Muy utilizado por el entrenador, ha actuado incluso de 5 moderno en algunos momentos aprovechando su buena defensa y su tiro desde la larga distancia para obligar a los pívots rivales a defender desde fuera. Si continua con su progresión puede ser uno de los nombres propios de la Liga Endesa.

Video of John Shurna season 2016/2017 I KK Cedevita TV

John Shurna (2.04m / 27 años):

Una auténtica metralleta. El tiro desde la larga distancia es su especialidad. El año pasado Solana ya intentó traérselo y este por fin lo ha conseguido. Cumple con el perfil de 4 abierto que tanto le gusta a Peñarroya, aunque tampoco es un jugador que se quede exclusivamente en la línea de 6,75. Puede ayudar en el rebote y salir corriendo en la transición. Es tal vez uno de los perfiles de jugador que más le faltaba al equipo la temporada anterior.

Valoración Solobasket:

La baja de larga duración de Nacho Martín hizo que esta posición quedara coja en muchos partidos durante el curso pasado, por lo que Beqa tuvo que dar un paso al frente. El georgiano cumplió con creces y dispondrá a su lado a un jugador que abrirá mucho el campo. Dos perfiles diferentes pero complementarios. Muchos de los puntos del conjunto andorrano dependerán de estos dos jugadores.

Pivots: Przemek Karnowski / Oliver Stevic / Moussa Diagné

Video of March Madness 2017 Highlights: Gonzaga's Prezemek Karnowski

Przemek Karnowski (2.16m / 23 años):

El pívot polaco viene con la difícil misión de sustituir a Shermadini. A pesar de su juventud y de ser un rookie, Solana tiene mucha confianza en el que ha sido elegido mejor pívot de la NCAA. Se trata de un pívot rocoso, tirando a clásico y que va muy bien en el juego de espaldas aprovechando su gran corpulencia. Es también un buen asistente pasando el balón desde dentro hacia afuera de la zona sobre todo cuando su emparejamiento rival recibe ayuda para pararle en el 2 contra 1. Su adaptación al equipo y a la competición marcará su rendimiento al inicio de la temporada, aunque a priori llega para ser el referente interior del conjunto andorrano durante los próximos dos años.

Oliver Stevic (2.04m / 33 años):

Renovación merecida para el pívot serbio Oliver Stevic, que, pese a estar a la sombra de Shermadini, siempre cumplió con creces su función e incluso fue decisivo en varios encuentros. Un jugador muy del gusto de Peñarroya, capaz de lanzar desde 5-6 metros en sus pick&pop con Albicy o incluso de hacerse espacio con su juego de pies. A pesar de que este año la competencia en el juego interior andorrano será feroz, Stevic tiene la ventaja que puede actuar tanto de ala-pívot como de center; será lo que viene a ser un 4.5. Es el jugador más veterano de la plantilla (el único jugador que no ha nacido en la década de los 90) y con mucha experiencia tanto en distintos países como en competición continental.

Moussa Diagné (2.11m / 23 años):

Desde el FC Barcelona Lassa llega cedido el atlético center senegalés Moussa Diagné. Aportará músculo, intensidad, puntos y mucho rebote. Empezó el curso pasado con el Montakit Fuenlabrada y sus buenos números en el conjunto madrileño hicieron que el Barça lo repescara, pero, ante la falta de oportunidades con los azulgranas, decidieron cederlo en un conjunto en el que pudiera seguir creciendo. Moussa llega a Andorra con una gran ambición en un proyecto en el que puede sentirse importante y en el que dispondrá de los minutos necesarios para seguir desarrollando todo el potencial que lleva dentro.

Moussa Diagné ante Jerome Jordan (Sara Gordon)

Valoración Solobasket:

Sin duda es la posición que más calidad pierde. La baja de Shermadini es muy sensible y para el conjunto andorrano es prácticamente imposible encontrar a un sustituto de su caché. Pero ante las adversidades, soluciones. Si no puedes sustituir a un jugador por otro, buscas varios que puedan cubrir su hueco. Se trata de 3 pívots de perfiles muy distintos entre sí. Cada uno tendrá su rol en el equipo y aportará cosas que otro compañero no tiene. La adaptación de Karnowski y Moussa será clave en el buen rendimiento del juego interior andorrano, pero como guardaespaldas de lujo tendrán a un Stevic que siempre cumple y que podría dar un paso al frente como referencia interior.

Valoración global Solobasket:

Viendo las piezas nuevas y las bajas, y a pesar de no disponer a Shermadini, MoraBanc Andorra gana en profundidad de plantilla, versatilidad y opciones. Se trata de un roster joven pero a la vez con mucha experiencia en competición europea en la que muchas posiciones se ven reforzadas y la distancia entre los titulares y los teóricos suplentes cada vez se estrecha más. Una de las características del cuadro andorrano durante el curso anterior era que prácticamente cualquier jugador podía destacar en la faceta ofensiva del encuentro y, este año, con la baja de Shermadini, esa repartición se puede acentuar más todavía. Joan Peñarroya tiene bajo sus órdenes a un grupo de muchos jugadores capaces de tomar las riendas ofensivas del equipo, lo que les hace muy peligrosos y será sin duda una de las armas de este MoraBanc Andorra. A nivel de objetivos, no sería de extrañar que el equipo del Principado igualase los resultados de la temporada anterior, pero el nivel de exigencia por jugar dos partidos por semana es mayor y los rivales ya conocen un poco más al conjunto de Joan Peñarroya. Además, la buena química del vestuario de la pasada campaña fue una de las claves para que los jugadores jugaran como un verdadero equipo. Aun así, esta plantilla tiene los mimbres necesarios para repetir éxitos y, quién sabe, tal vez superarlos.